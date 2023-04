Secondo gli esperti reali, se Meghan Markle dovesse presentarsi al Met Gala dovrà poi difendersi da accuse di «ipocrisia»

Gli esperti reali sono convinti che il principe Harry e Meghan Markle faranno il loro debutto al Met Gala quest'anno, che si terrà il prossimo lunedì 1 maggio.

Dopo aver lasciato la famiglia reale ed essersi trasferiti in California, Harry e Meghan hanno presenziato a sempre più eventi mondani, motivo per cui un'apparizione al Met Gala sarebbe solo la ciliegina sulla torta.

L'enorme celebrazione di moda, organizzata e presieduta da Anna Wintour, editor della rivista Vogue, attira regolarmente celebrità di prim'ordine, tra cui Beyoncé, Lady Gaga, Madonna e Rihanna.

**Kim Kardashian conferma la presenza al Met Gala (in barba ad Anna Wintour)**

E una hit-couple come Harry e Meghan (che li si ami o li si odi) ovviamente potrebbe essere nell'elenco degli invitati.

Tuttavia, Meghan Markle potrebbe trovarsi a dover difendersi da accuse di «ipocrisia» se dovesse effettivamente fare la sua apparizione sul red carpet dei gradini del museo newyorkese.

Gli esperti della Corona britannica hanno infatti commentato che Meghan Markle «metterebbe da parte» il suo «ruolo da reale» se scegliesse di partecipare al Met Gala dopo aver rifiutato l'invito all'incoronazione di re Carlo, che si terrà a Londra il prossimo 6 maggio.

È stata proprio la confermata assenza di Meghan ad aver innescato speculazioni sul fatto che la duchessa sceglierà di partecipare al Met Gala piuttosto che volare a Londra per incontrare il resto della famiglia reale.

**Ecco perché Meghan Markle non parteciperà all'incoronazione di Re Carlo**

(Continua sotto la foto)

Se Harry e Meghan dovessero effettivamente essere invitati al Met Gala, questo potrebbe aumentare la loro percezione pubblica in America.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni, anche se dovessero ricevere il prestigioso invito direttamente da Anna Wintour è probabile che lo declinerebbero.

«È improbabile che parteciperanno poiché dovranno senza dubbio affrontare il maniacale controllo dei media. Diventerebbe per loro difficile tentare di ridurre al minimo le ricadute, soprattutto considerando quanto questo evento sia vicino temporalmente all'incoronazione reale», hanno affermato gli esperti.

Qual è il tema del Met Gala 2023?

Il tema del Met Gala di quest'anno è un omaggio all'ex direttore creativo di Chanel, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.

La mostra dedicata a Karl Lagerfeld sarà un'ode alla sua carriera: verranno presentati circa 150 look, provenienti da tutte le case di moda per cui Lagerfeld ha lavorato nella sua vita. Ovviamente non mancheranno lavori del suo brand, compresi dei bozzetti originali del famoso stilista.

E considerando che l'evento fashion e la relativa mostra saranno dedicati tutti a Karl Lagerfeld, il dress code per le celebrità presenti al Met Gala sarà In honour of Karl, con tutto ciò che ne consegue.

C'è da dire che avendo lui lavorato per tantissimi brand, da Balmain a Fendi, da Chanel a Chloé, prima di fondare il brand a suo nome, gli invitati al Met Gala avranno ampia scelta per rendere omaggio a questo leggendario stilista.