La paura di perdere il controllo è legata all’ansia e al timore che qualcosa possa sfuggire al nostro potere. Ecco come riconoscerla e tenerla a bada

La perdita di controllo è una paura tanto potente quanto dolorosa da accettare.

Infatti è facile accorgersi come nella vita sia impossibile avere il controllo di tutto.

Le persone iper controllanti vivono costantemente in allerta che qualcosa o qualcuno possano sfuggire ai propri occhi e così utilizzano - e sprecano - un’enorme quantità di energia.

Ecco come riconoscere i meccanismi di chi ha paura di perdere il controllo e come fare per stare meglio.

(Continua sotto la foto)

Si tratta di insicurezza

L’illusione di avere tutto sotto controllo va a compensare l’insicurezza che si sente dentro.

Se si pensa di avere tutto sotto controllo si potrà anche pensare alle soluzioni possibili per quella situazione.

Il bisogno di controllo non è altro che la necessità di sentirsi pronti per quello che potrebbe succedere, altrimenti si sentirebbe di non avere abbastanza forza per gestirla.

Ci si sente inadeguati

La mania del controllo spesso arriva quando ci si sente inadeguati.

Forse da piccoli i vostri genitori sono stati particolarmente rigidi o critici tanto da essersi formato un nucleo di inadeguatezza.

Di conseguenza, se ci si sente inadeguati si tende a voler essere sempre pronti a ogni evenienza e quindi a controllare.

Siete dei perfezionisti?

Se avete la mania del controllo vi renderete conto di essere anche dei perfezionisti.

Essere perfezionisti significa sforzarsi di non sbagliare mai e di dare sempre il massimo delle proprie capacità.

L’errore verrà visto in modo tragico e come un fallimento irrimediabile.

Anche questo tratto è dato dalla sensazione di sentirsi inadeguati: se non c'è il rischio di sbagliare non ci sarà neanche modo di essere giudicati.

Non vi concedete i piaceri

Un’altra caratteristica di coloro che hanno bisogno di tenere tutto sotto controllo riguarda il piacere.

Difficilmente queste persone faranno attività piacevoli perché sono convinte che, per meritarsi l’amore delle persone, debbano per forza sacrificarsi e dedicarsi ai doveri.

Per questo motivo sentiranno sempre un’insoddisfazione e un’infelicità di fondo.