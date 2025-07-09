Fare questa attività (anche solo per 6 minuti al giorno) riduce notevolmente lo stress
In un mondo che corre a mille all’ora, trovare un modo efficace per ridurre lo stress è diventata una vera e propria priorità.
Se anche voi siete alla ricerca di una soluzione semplice, accessibile e, perché no, anche piacevole, abbiamo una buona notizia: leggere un libro per appena sei minuti al giorno può abbassare lo stress del 68%.
A riverarlo è uno studio dell’Università del Sussex, che ha analizzato l’effetto di diverse attività rilassanti, tra cui ascoltare musica, bere tè o fare una passeggiata. Nessuna, però, ha avuto un impatto positivo tanto immediato quanto la lettura.
Il segreto? Quando si legge, il cervello è totalmente concentrato su un mondo altro. I pensieri ansiosi si mettono in pausa, il battito rallenta e anche la tensione muscolare si allenta.
In più, la lettura stimola l’immaginazione e la creatività, attivando quelle aree cerebrali responsabili della calma e della razionalità: un vero e proprio “freno d’emergenza” biologico che spegne le reazioni automatiche di allarme e ci aiuta a ritrovare lucidità.
