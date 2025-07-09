Basta poco per dire addio allo stress quotidiano: secondo la scienza, leggere ogni giorno è una delle strategie più efficaci

In un mondo che corre a mille all’ora, trovare un modo efficace per ridurre lo stress è diventata una vera e propria priorità.

Se anche voi siete alla ricerca di una soluzione semplice, accessibile e, perché no, anche piacevole, abbiamo una buona notizia: leggere un libro per appena sei minuti al giorno può abbassare lo stress del 68%.

A riverarlo è uno studio dell’Università del Sussex, che ha analizzato l’effetto di diverse attività rilassanti, tra cui ascoltare musica, bere tè o fare una passeggiata. Nessuna, però, ha avuto un impatto positivo tanto immediato quanto la lettura.

Il segreto? Quando si legge, il cervello è totalmente concentrato su un mondo altro. I pensieri ansiosi si mettono in pausa, il battito rallenta e anche la tensione muscolare si allenta.

In più, la lettura stimola l’immaginazione e la creatività, attivando quelle aree cerebrali responsabili della calma e della razionalità: un vero e proprio “freno d’emergenza” biologico che spegne le reazioni automatiche di allarme e ci aiuta a ritrovare lucidità.

Il bello è che non serve leggere un trattato filosofico o un saggio illuminante per ottenere questi effetti: basta scegliere un libro che vi coinvolga davvero. Secondo il dottor David Lewis, neuropsicologo cognitivo che ha condotto lo studio, “non importa cosa leggete: perdersi in una storia appassionante permette di fuggire dalle preoccupazioni quotidiane e di entrare in un universo parallelo fatto solo di immaginazione e stimoli positivi”. **Qui tutti i nostri consigli di lettura** Naturalmente, non aspettatevi di sentirvi subito rilassati. Il corpo ha bisogno di tempo per smaltire gli ormoni dello stress: ma continuare a leggere, anche poco ogni giorno, è una pratica che aiuta il sistema nervoso a rimettersi in equilibrio. E più il libro è interessante, più l’effetto sarà potente. In definitiva, tra una sessione di yoga, un massaggio o una tazza di camomilla, non dimenticate che un buon romanzo può essere il vostro nuovo miglior alleato contro lo stress.