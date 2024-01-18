In inverno l'umore è messo alla prova e per questo abbiamo il bisogno di viziarci di più. Vi spieghiamo perché

Da quando è arrivato l'inverno avete l’impressione di aver voglia di avere più vestiti, mangiare più cioccolato, o dedicarvi ad acquisti apparentemente insensati.

Avete ragione.

Quando fa freddo si muove qualcosa dentro di noi per cui abbiamo bisogno di viziarci di più, di dedicare a noi stessi qualcosa di nuovo, di bello e di piacevole.

Da una parte vorremmo sprofondare nella pigrizia e nell’apatia ma dall’altra sentiamo una spinta che ci porta a cercare delle consolazioni.

Vi siete mai chiesti perché succede? Ecco perché, da un punto di vista biologico, è giusto viziarsi di più in inverno.

Perché d'inverno bisogna viziarsi un po'

Il freddo deprime

Dovete sapere che il freddo, le ore di luce ridotte, il sole che sembra essere andato in letargo sono tutti elementi che fanno percepire più malessere.

Tutti questi ingredienti potrebbero far sviluppare il Disturbo Affettivo Stagionale (SAD) ovvero una tipologia di depressione legata al cambio stagionale.

Viziatevi di più per far tornare il buon umore.

Abbiamo bisogno di ricompense

Il lavoro a pieno ritmo, il disagio delle giornate corte e il freddo che non permette più le uscite estive spensierate ci portano ad avere bisogno di qualcosa che ci faccia sentire ricompensati.

È come se avessimo il bisogno di piccoli premi per farci vivere l'inverno nel migliore dei modi e intanto aspettare la fioritura della primavera.

La sensazione di aver bisogno di coccole in più è da seguire e assecondare: concedetevi delle ricompense e sarete anche più felici.

Manca la serotonina

In una ricerca dell'European College of Neuropsychopharmacology è stato evidenziato come i livelli di serotonina si modifichino in conseguenza al cambio di stagione.

La scoperta ha rilevato che, con il diminuire delle ore di luce, si abbassano anche i livelli di serotonina, neurotrasmettitore che si occupa del nostro umore.

In altre parole, più ore di buio ci sono più è bassa la serotonina e più stiamo male.

Dovete viziarvi di più per aumentare il neurotrasmettitore della felicità e ritrovare il sorriso che vi meritate.

Come aiutarsi

Chiamate a rapporto tutti gli strumenti di benessere che conoscete: lo sport per liberare endorfine, le amiche per divertitvi, gli integratori vitaminici per riprendere energia, i vestiti che vi fanno sentire belle, il make up per valorizzarvi, le coccole come massaggi o hobby da seguire.

Insomma, utilizzate tutto ciò che vi fa stare bene per consolarvi e viziarvi.

E la primavera arriverà in un attimo.