Dal tema delle nozze ai kit per gli invitati passando per luna di miele ed engagement book: 10 idee (molto) originali per un matrimonio indimenticabile

La vita a due è la parte più facile del matrimonio: l’organizzazione, gli inviti, il viaggio di nozze, le bomboniere…

Le decisioni da prendere sono tantissime e il rischio errore è direttamente proporzionale alla quantità di dettagli da definire.

Per ovviare a quelli più comuni, e soprattutto scongiurare la noia (nemica numero uno di ogni festa che si rispetti), abbiamo fatto una selezione tra quelle che sono le idee più originali in tema matrimonio.

Dall’engagement book, il libro che racconta step by step tutta la storia d’amore degli sposi, al kit per gli invitati, senza dimenticare l'opzione unimoon, la luna di miele in solitaria che in tanti stanno scegliendo come viaggio di nozze alternativo, anche se forse è un po' troppo originale.

Ecco le ultime 10 tendenze più curiose al profumo di fiori d’arancio.

Matrimonio a tema

La regola per riuscire è che la cerimonia e la festa nuziale devono avere per forza un fil rouge.

Che sia un Wedding Circus a tema clown o l’ormai trito e ritrito matrimonio in stile Alice nel paese delle meraviglie, tutto è lecito, l’importante è che ci sia un filo conduttore narrativo a unificare il tutto.

Se volete essere originali, puntate sulle versioni estreme: dal matrimonio subacqueo fino a quello con paracadute, c’è l’imbarazzo della scelta.

Basta che vi rappresenti (e non metta a rischio la vita degli invitati, LOL).

Il wedding kit per gli invitati



La bag per gli invitati con dentro tutto il necessaire che potrebbe occorrere è oggi diffusa quasi quanto la bomboniera.

Da lasciare su ogni sedia, questo wedding kit piace tantissimo a tutti, sposa in primis che deve sceglierne il contenuto.

Fazzoletti, salviettine rinfrescanti, ciabattine infradito e crema solare se la location è balneare, ventagli…

La cosa divertente di questa secret box è proprio farcirla di gadget carini: un po’ come quando si entra nella stanza dell’hotel e si trova il vanity kit con saponette e “shampini”.

L’engagement book, il libro con la vostra storia d’amore

Il libro che ogni neo-sposina vorrà avere sul comodino è il proprio personalissimo engagement book.

Si tratta del libro che segue pedissequamente le fasi della storia d’amore culminata nel fatidico sì.

Lo scrivono ghost writer e scrittori che, invece dell’ambizione di vergare un bestseller, hanno quella di vedere la lacrimuccia della sposa.

Che quasi sempre fa capolino e rovina l’inchiostro della prima copia aperta.

Oltre a essere scritto a uso e consumo degli sposi, ci sono pazzi che lo regalano come bomboniera a tutti gli invitati. Magari questo evitatelo.

I tatuaggi temporanei per invitati e sposi

Nell’era della tattoo mania, non potevano mancare i tatuaggi anche in versione marriage.

Dopo il corner dei sigari, il carretto dei gelati e il banchetto della cartomante, la nuova ossessione del grande giorno e il box pieno di tatuaggi temporanei.

Per decorazioni epidermiche divertenti e giocose con cui ornare tutti quanti, dalla sposa alla prozia passando per la violoncellista e la wedding planner.

Il flash mob

Se ormai quella del flash mob non è più un’idea originale, la sua declinazione in veste nuziale è invece il top!

Per fare un regalo davvero gradito agli sposi (oltre al bonifico per il viaggio di nozze), gli invitati potranno organizzare un balletto a sorpresa, preparato con largo anticipo.

Un’idea divertente che avrà lo stesso effetto dell’engagement book sulla sposa: la lacrima è assicurata al 100%.

Il wedding pic-nic

Ville storiche, castelli e dimore nobiliari? No, grazie.

L’ultimo trend è quello della location agreste, semplice e country-chic.

In uno scenario bucolico come può essere un boschetto o un prato verdeggiante, il non plus ultra della raffinatezza ibridata dall’originalità è il picnic nuziale.

Tovaglie bianche e ceste in vimini sparse per terra, in un tripudio di boho style che lascerà esterrefatta la neo-suocera ma farà impazzire tutte le amiche più avvezze di lifestyle.

Inviti con carta piantabile

Si chiama carta piantabile ed è un tipo di paper totalmente biodegradabile ed ecologica che contiene semi.

Si usa per gli inviti e i biglietti di ringraziamento se si vuole essere ecofriendly al massimo: dopo la lettura del messaggio, questa carta è da interrare e innaffiare per avere poi fiorellini ed erbe aromatiche che ricorderanno agli invitati il bouquet dei vostri fiori d’arancio.

Il candy bar, l’angolo della dolcezza

Si parte dai confetti, offrendone una varietà infinita per appagare ogni palato (oramai ci sono anche al gusto mojito e spritz, per dire).

E per cariare cuori e denti delle invitate più golose, sbizzarritevi tra marshmellow, orsetti gommosi, ginevrine variopinte…

Ogni leccornia bella e buona sarà la benvenuta al candy bar!



Unimoon, la luna di miele in solitaria

Sembra uno scherzo ma non lo è affatto: la unimoon è la nuova versione di viaggio di nozze da intraprendere da soli, sposo da una parte e sposa dall’altra.

Si dice “sì, lo voglio”, ci si bacia, si festeggia e poi si parte, ciascuno per la propria meta.

E pare che sia il primo passo verso un matrimonio riuscito: tanti rapporti appena sanciti ufficialmente, dicono le ricerche, incominciano a incrinarsi già durante l’honeymoon.

La unimoon, invece, rafforza il rapporto. Via WhatsApp, massimo massimo con qualche videochiamata su FaceTime.

L’assicurazione: se cambi idea ti rimborsano

L’assicurazione che ti rimborsa se cambi idea a un passo dall’altare è purtroppo una realtà consolidata.

Se un tempo il patto pre-matrimoniale era solo roba da star ed ereditieri, oggi tante persone dal portafoglio comune decidono di rivolgersi alle compagnie assicurative onde evitare di mandare a monte tutto senza venire risarciti economicamente.

Il che non è molto confortante dal lato sentimentale ma lo è senz’altro per le tasche.