Zahara Jolie-Pitt, figlia di Angelina e Brad, a soli 14 anni ha lanciato una sua linea di gioielli, che viene pubblicizzata con la mamma sui red carpet

Quando Angelina Jolie si è presentata alla premiere di Los Angeles del suo nuovo film Maleficent: Mistress of Evil con cinque dei suoi sei figli, anche sua figlia maggiore Zahara Jolie-Pitt stava celebrando una momento importante per la sua carriera.

Secondo People infatti, la prima figlia adottiva di Angelina e Brad Pitt durante la premiere ha indossato diversi pezzi di una linea di gioielli che ha disegnato lei stessa, che ricordiamo ha 14 anni.

(Continua sotto la foto)

Zahara Jolie-Pitt ha camminato sul tappeto rosso con 4 dei suoi fratelli (Pax, 15; Shiloh, 13; e Vivienne e Knox, 11) indossando orecchini, un braccialetto e un anello della Collezione Zahara, che uscirà a novembre.

Dalla sua prima apparizione sul tappeto rosso di fine di settembre, Zahara, originaria dell'Etiopia e adottata da Angelina quando era molto piccola, ha camminato sui red carpet per le prime di Maleficient anche a Roma e Londra, sempre indossando il frutto del suo lavoro.

La figlia maggiore dei Brangelina, Zahara ha progettato la collezione in collaborazione con il gioielliere Robert Procop, che è anche un punto di riferimento per gli accessori di Angelina Jolie.

La collezione Zahara è composta da gioielli in quarzo bianco e rosa e pezzi di zaffiro rosa.

Sarà disponibile in alcuni negozi Saks Fifth Avenue in America e da altri rivenditori oltreoceano - secondo un comunicato rilasciato da People.

I guadagni andranno all'organizzazione benefica di Los Angeles House of Ruth Shelters, «Che ha fornito alloggi di transizione per donne e bambini maltrattati».