Per qualche giorno l’anno il simbolo di Milano si apre senza biglietto: il progetto Milano al Duomo permette visite gratis in cattedrale e al museo, ma i posti vanno prenotati al volo

Il calendario di aperture gratuite del Duomo è ufficialmente partito, con la prima visita guidata speciale che ha inaugurato il programma “Milano al Duomo”. L’iniziativa, confermata dal sito ufficiale del Duomo di Milano, prevede una serie di giornate in cui la cattedrale e il museo si possono visitare senza pagare il biglietto, su prenotazione obbligatoria.

Tradotto: nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci sono finestre precise per entrare nel cuore del simbolo gotico di Milano senza costo. In calendario ci sono quattro grandi giornate tra il 2026 e il 2027 e un nuovo appuntamento fisso al Museo del Duomo ogni ultima domenica del mese. Il trucco è conoscere bene le date e muoversi in tempo, perché i posti sono limitati.

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Milano al Duomo: visite gratis per tutti

“Milano al Duomo” è il progetto voluto dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e dal Capitolo Metropolitano per rendere più accessibile il complesso monumentale. L’idea di fondo è semplice: il Duomo di Milano non è solo una cartolina per turisti, ma un luogo che appartiene prima di tutto alla città.

«Il Duomo appartiene a Milano e ai suoi cittadini, vogliamo che ogni cittadino lo senta come una casa aperta, un luogo vivo di bellezza, memoria e spiritualità». Così ha dichiarato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, presentando le nuove aperture gratuite. Un manifesto programmatico perfetto per spiegare lo spirito di queste giornate.

Attenzione però: la gratuità riguarda la visita turistica, con percorsi dedicati e orari specifici. Per la preghiera personale, le Messe e la Riconciliazione l’accesso al Duomo resta comunque libero tutti i giorni, indipendentemente dal calendario speciale delle visite gratuite.

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Tutti i giorni in cui è possibile visitare il Duomo di Milano gratuitamente

Secondo il calendario pubblicato su duomomilano.it, le giornate di ingresso gratuito alla cattedrale, con estensione al Museo del Duomo, saranno quattro tra il 2026 e il 2027. Vale davvero la pena segnarle subito in agenda.

Venerdì 16 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 18:00 , in occasione dell’anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del Duomo (1387). Prenotazioni aperte dal 9 ottobre.

, in occasione dell’anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del Duomo (1387). Prenotazioni aperte dal 9 ottobre. Mercoledì 4 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:00 , per la Solennità di San Carlo Borromeo. Prenotazioni dal 28 ottobre.

, per la Solennità di San Carlo Borromeo. Prenotazioni dal 28 ottobre. Martedì 2 febbraio 2027, dalle 9:00 alle 16:00 , Festa della Presentazione del Signore. Prenotazioni dal 26 gennaio.

, Festa della Presentazione del Signore. Prenotazioni dal 26 gennaio. Giovedì 18 marzo 2027, dalle 9:00 alle 18:00, anniversario delle Cinque Giornate di Milano. Prenotazioni dall’11 marzo.

Non finisce qui. A partire da domenica 27 settembre 2026, il Museo del Duomo sarà gratuito ogni ultima domenica del mese, dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00), salvo variazioni. Per queste domeniche speciali le prenotazioni aprono dal martedì precedente, fino a esaurimento posti.

Se siete in città proprio in quei giorni, potete organizzare una vera full immersion. Ingresso gratuito in Duomo nelle date speciali e museo senza biglietto l’ultima domenica, magari abbinando una passeggiata in piazza o una salita alle terrazze, che restano però a pagamento.

Come prenotare i biglietti gratis

Per tutte le giornate di visite gratuite la regola base è una: la prenotazione online è obbligatoria. Sul sito ufficiale duomomilano.it potete selezionare la data che vi interessa, scegliere la fascia oraria e scaricare i biglietti gratis, che sono nominali.

Ogni utente può riservare al massimo 2 posti per singola prenotazione e fino a 3 prenotazioni al giorno. Se i posti risultano esauriti online, vale comunque la pena passare in biglietteria il giorno stesso: in caso di rinunce possono liberarsi alcuni ingressi residui.

Nel programma rientra anche un calendario di visite guidate speciali, iniziato il 26 agosto 2026, tutte gratuite e condotte da guide esperte. Alcuni itinerari portano in spazi solitamente chiusi al pubblico, come cappelle laterali o ambienti d’archivio, altri sono pensati per famiglie con ragazzi, con laboratori dedicati.

Sono previste inoltre visite con il metodo DescriVedendo per persone cieche e ipovedenti e percorsi in Lingua dei Segni Italiana (LIS), così che l’esperienza sia davvero per tutti. Il consiglio è semplice: tenete a portata di mano documenti e dati dei partecipanti e collegatevi appena aprono le prenotazioni per la data che vi interessa. Il resto tocca a voi: scegliere il giorno giusto e presentarvi con un po’ di anticipo.