Tornate in città super abbronzate e dopo pochi giorni di ufficio al gelo vi vedete già più pallide: la colpa sembra del condizionatore, ma la storia è più interessante.

In molte lo notano ogni estate: rientrate dalle vacanze color cioccolato, bastano una settimana in open space e qualche tragitto in metropolitana gelata e il colore inizia a spegnersi. Si dà la colpa all’aria condizionata, accusata di cancellare l’abbronzatura quasi quanto il detersivo cancella una macchia di vino.

In realtà il meccanismo è meno drammatico, ma ugualmente fastidioso: il condizionatore non tocca la melanina negli strati profondi della pelle, però la rende più secca, fragile e incline a desquamarsi. Ed è proprio da queste micro-spellature che la vostra tintarella se ne va prima del tempo.

Come funziona davvero l’abbronzatura

Quando vi esponete al Sole, i raggi ultravioletti arrivano fino allo strato più profondo dell’epidermide e stimolano i melanociti, le cellule specializzate che producono la melanina, il pigmento che scurisce la pelle per difenderla. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, questi raggi sono un cancerogeno certo: la risposta abbronzatura è un meccanismo di protezione, non un trattamento di bellezza pensato per le foto su Instagram.

Il colore non compare subito perché la melanina viene prodotta in profondità e poi trasferita alle cellule che, lentamente, risalgono verso la superficie. Gli esperti di dermatologia spiegano che un ciclo completo di ricambio dell’epidermide dura in media circa 28 giorni: per questo una breve fuga al mare lascia un velo di abbronzatura che svanisce in poche settimane. Se invece restate esposte per due o tre settimane consecutive, gli strati pigmentati diventano più spessi e il colorito può accompagnarvi anche per alcuni mesi.

Che cosa fa l’aria condizionata alla pelle

Il condizionatore raffresca l’ambiente ma, soprattutto, abbassa l’umidità dell’aria: in una stanza fredda e secca l’acqua presente nello strato più esterno della pelle evapora molto più rapidamente. Risultato: pelle secca, che tira, magari con quelle sottili pellicine sulle gambe o sulle braccia che notate appena vi togliete i jeans stretti.

La nostra barriera cutanea è fatta da cellule cornee compatte, come piccoli mattoni, tenute insieme da una “colla” di grassi. Quando l’aria è troppo secca, questa struttura perde elasticità, si crepola e diventa più vulnerabile a qualsiasi sfregamento, dal telo mare troppo ruvido alla borsa che striscia sulla spalla.

Su questa superficie danneggiata si formano minuscole squame di pelle, che si staccano una dopo l’altra. Dentro ogni squama c’è anche una parte di pigmento dell’abbronzatura: se state tutto il giorno in ambienti climatizzati, il distacco è continuo e il colore si assottiglia a vista d’occhio.

In più, l’organismo interpreta queste micro-screpolature come un segnale di allarme e aumenta il turnover cellulare per sostituire in fretta le cellule danneggiate, comprese quelle pigmentate. Tradotto: l’aria condizionata non spegne la produzione di melanina, ma accelera il naturale processo con cui il corpo elimina le cellule già scurite.

Scottature e altri alleati del condizionatore contro la tintarella

Se la pelle è già fragile e secca, basta qualche ora di Sole senza protezione perché compaia il rossore: la classica scottatura, un danno forte al DNA delle cellule che scatena l’infiammazione. Dopo qualche giorno la zona bruciata si spella a larghe chiazze: qui non si staccano solo poche squame superficiali, ma interi lembi di epidermide, presi anche dagli strati dove la melanina è più concentrata. Non a caso i dermatologi dicono che niente fa perdere colore come una scottatura: un’abbronzatura che potrebbe durare mesi sparisce in una decina di giorni.

A peggiorare il quadro ci sono le classiche abitudini da rientro: docce bollenti, detergenti aggressivi e pomeriggi in piscina clorata. Tutte queste cose seccano ulteriormente la pelle e rovinano il film di grassi protettivi, rendendola più sensibile allo sfregamento di asciugamani e scrub. Se sommate tutto questo al getto freddo del condizionatore puntato addosso per ore, capite perché la vostra barriera cutanea cede così in fretta.

Come salvare l’abbronzatura anche con il condizionatore acceso

La buona notizia è che non dovete scegliere tra sopravvivere in ufficio e mantenere la tintarella: l’obiettivo è proteggere la barriera cutanea, non spegnere il condizionatore.

Partite dalla doccia: acqua tiepida, tempi brevi, niente getto bollente sul corpo già arrossato dal Sole. Tamponatevi con l’asciugamano invece di strofinare e applicate subito una crema idratante con ingredienti umettanti che trattengono l’acqua ed emollienti che ricostruiscono il film di grassi.

Nel corso della giornata cercate di bere a sufficienza, perché la pelle disidratata dall’interno resiste meno a qualsiasi stress esterno, condizionatore incluso.

Quanto al climatizzatore, impostate una temperatura intorno ai 24-26 gradi, evitate il getto diretto su viso e gambe e, se l’aria è molto secca, aggiungete un piccolo umidificatore.

Infine, ricordate che una abbronzatura che dura molto nasce da esposizioni graduali e ben protette. Se arrivate alle ferie con la pelle già idratata e usate filtri solari adeguati, il colorito resisterà meglio anche ai giorni passati tra condizionatori, riunioni e mezzi pubblici gelati.