L’ansia della domenica sera assai comune: piccoli cambiamenti nella routine possono trasformare questo momento in qualcosa di più leggero

C’è un momento preciso, tra la fine della domenica pomeriggio e le prime ore della sera, in cui ci accorgiamo che il weekend è scivolato via troppo in fretta. Proprio in quel momento, quasi senza accorgersene, arriva quella sensazione che tutti consociamo bene: l'ansia della domenica sera.

Non è proprio tristezza, né vera preoccupazione, ma una sorta di inquietudine leggera che si insinua tra i pensieri.

Succede mentre sparecchiamo la tavola, mentre scegliamo cosa guardare in tv o mentre controlliamo distrattamente il telefono. Il weekend non è ancora finito, eppure la mente è già altrove. E in quello spazio un po’ sospeso tra il “qui” e il “dopo”, l’ansia della domenica sera trova terreno fertile.

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Perché la domenica sera ci mette ansia

La spiegazione è più semplice di quanto sembri, ma anche più profonda. La domenica rappresenta una soglia: non è più pienamente tempo libero, ma non è ancora settimana. È un momento sospeso, in cui il pensiero del “dopo” inizia a farsi strada.

L'ansia della domenica sera nasce spesso proprio da qui. Da un lato c’è la percezione che il tempo a disposizione sia finito troppo in fretta, dall’altro l’anticipazione degli impegni, delle responsabilità, delle cose da fare. È come se la mente iniziasse a scorrere mentalmente la to-do-list della settimana ancora prima che questa inizi davvero.

A questo si aggiunge un altro elemento: le aspettative. Il weekend, soprattutto la domenica, viene spesso caricato di significati (spesso relax e tempo per sé, o momenti speciali in famiglia) e quando il fine settimana che sta per concludersi non corrisponde a ciò che avevamo immaginato, può lasciare una sensazione di insoddisfazione.

In questo senso, l'ansia non riguarda solo il lavoro o gli impegni, ma anche il modo in cui viviamo il tempo libero. È un piccolo cortocircuito tra ciò che è stato e ciò che avremmo voluto fosse.

Come trasformare la domenica in un momento più leggero

La buona notizia è che questo momento si può gestire. Il primo passo è cambiare prospettiva: invece di considerare la domenica sera come la fine di qualcosa, può diventare un passaggio più morbido tra due momenti.

Creare piccoli rituali può fare la differenza. Non serve fare grandi cose: una cena preparata con calma, una serie da guardare senza sensi di colpa, una doccia calda, qualche pagina di un libro. Sono gesti semplici, ma aiutano a dare un senso più positivo a quel momento.

Un altro aspetto importante è evitare di “anticipare troppo”. Controllare continuamente mail, agenda o impegni del lunedì alimenta l'ansia della domenica sera, perché porta la mente già nel futuro. Rimandare questi pensieri al giorno dopo può aiutare a restare più presenti.

Infine, c’è un elemento spesso sottovalutato: la gentilezza verso se stessi. Non tutte le domeniche devono essere perfette, produttive o memorabili. Accettare che alcune siano più lente, più vuote o semplicemente normali è già un modo per ridurre quella tensione di fondo.

In fondo, la tristezza domenicale è anche un segnale: ci ricorda quanto sia importante trovare un equilibrio tra ciò che facciamo e come ci sentiamo. E forse, più che eliminarla del tutto, possiamo imparare ad ascoltarla - e perché no, a trasformarla in un invito a prenderci cura di noi, anche quando il weekend sta per finire.