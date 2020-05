Diventare fotogenici è un'arte che va perfezionata: ecco otto trucchi per venire bene in foto testati (e rubati) dalle star

Vi siete mai chiesti come si diventa fotogenici?

Già, perché fotogenici si nasce, ma lo si può anche diventare.

Siamo abituati a pensare che essere fotogenici e venire bene in foto sia una dote naturale, una fortuna che appartiene solo a pochi e che non corrisponde necessariamente alla bellezza.

E in parte di sicuro è così - basti pensare a modelle come Kate Moss, che pur non avendo dei lineamenti canonici riesce a bucare l'obiettivo, o a Cara Delevingne, in grado di venire bene con qualunque smorfia.

Se non avete avuto la stessa fortuna, però, non disperate.

Abbiamo trovato 8 trucchi che forse non vi faranno diventare fotogenici, ma di sicuro vi faranno venire bene in foto.

Come si diventa fotogenici

Capite cosa funziona per voi

Per capire come si diventa fotogenici bisogna partire da un assunto di base: non tutte le espressioni e le pose funzionano per tutti.

Ognuno ha fisionomia e fisico diverso, per cui è possibile che il broncio che dona alla vostra amica non vada bene per voi. E che ai vostri lineamenti si adatti di più un accenno di sorriso.

Prima di deprimervi perché non ottenete i risultati sperati, date un'occhiata alle foto delle star per prendere spunto, ma andate a rivedere anche qualche vostra vecchia foto in cui vi piacete e allenatevi di fronte allo specchio per riprodurre le espressioni che vi si addicono di più.

Trovate la giusta angolazione per venire bene in foto

C'è sempre un profilo migliore e l'angolazione perfetta per nascondere alcune imperfezioni e mettere in evidenza i vostri punti di forza.

La posa che solitamente rende tutti più belli è quella in cui il viso è girato di un quarto rispetto alla macchina fotografica, con una spalla più vicina all'obiettivo rispetto all'altra.

Non è necessariamente la migliore, ma in genere è più facile ottenere un bello scatto ponendosi leggermente di profilo invece che frontali.

Stessa cosa se volete una foto per intero, meglio posizionarsi con il corpo a 45 gradi rispetto all'obiettivo.

Il modo più semplice per capire quale sia il proprio profilo migliore è esercitarsi con una fotocamera o con il vostro smartphone e valutare subito quali angolazioni vi donano e quali no.

Scegliete un rossetto luccicante

Il colore nelle foto aiuta sempre (anche se scegliete un filtro in bianco e nero), perché crea un gioco di contrasti che vi farà risaltare nell'immagine.

Non importa che sia rosso fuoco, arancione, viola o rosa shocking.

Ognuna di voi avrà la tonalità che più le si addice, ma la cosa importante è che grazie a quel rossetto si illuminerà tutto il viso.

Può sembrare un'assurdità, ma sono i dettagli come questo a fare la differenza.

Sorridete con gli occhi e sarete automaticamente più fotogenici

Anche per questo è necessaria un po' di pratica, di fronte allo specchio o direttamente davanti all'obiettivo per vedere subito i risultati.

Provate a sorridere cercando di non muovere le labbra, utilizzando solo gli occhi.

In questo modo i muscoli del viso si tenderanno rendendo la vostra espressione fresca e furba.

Usate un'app di editing

Non c'è niente di male nel ricorrere alla tecnologia per migliorare le proprie foto.

Non per photoshopparsi forme, lineamenti e misure, ma per migliorare la luminosità, le ombre e i colori dello scatto.

Scaricate una delle innumerevoli app a disposizione e scegliete quella che più vi si addice.

Attenzione alle braccia

Per venire bene in una foto per intero (o anche solo a mezzobusto) la posizione delle braccia è fondamentale.

Prendete esempio da Blake Lively, che qui aveva da poco partorito, ed esercitatevi con quella che gli americani chiamano la posa alla chicken arm (che tradotto sarebbe alla ali di pollo): mani sui fianchi e gomiti leggermente all'indietro.

In questo modo le braccia sembreranno più sottili e toniche.

Incrociate le caviglie nelle foto a figura intera

Avete mai notato che sui red carpet le star si mettono spesso con le gambe che si incrociano, di poco, giusto sopra le caviglie?

Si tratta anche in questo caso di un vecchio trucco per apparire più slanciate nelle foto per intero, perché si va a creare una linea verticale che allunga la silhouette.

E se lo fa anche Alexa Chung che non ha particolare bisogno di allungare la figura, chi siamo noi per non seguire l'esempio.

Il vero segreto per essere fotogenici? Saper scegliere la luce giusta

Julia Roberts dice sempre che la prima persona da farsi amica sul set è il tecnico delle luci.

Non avendo a disposizione uno staff che si occupi di questo aspetto, dovrete fare da voi: mai mettersi sotto una fonte di luce o sopra uno di quei faretti che illuminano dal basso, perché si creerebbero ombre sul volto che vi farebbero apparire con le occhiaie o con rughe che non avete mai neanche notato.

Sì, invece, alla luce frontale, specie se quella naturale.

Se volete essere delle vere pro dei selfie, fatevi illuminare da qualcuno o procuratevi una luce da smartphone.