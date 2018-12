Dal verde anti-ansia che scaccia pure l’insonnia al violetto che cura il mal di testa e perfino l’acne, ecco come sfruttare la cromoterapia per stare meglio

I colori non sono affatto giochi da bambini: secondo la cromoterapia, si tratta di potenti alleati del benessere.

Non solo con effetti potentissimi sulla psiche ma anche con risultati notevoli sul corpo: dal blu che scaccia l’ansia e migliora la respirazione all’arancione che stimola non solo l’allegria ma perfino la tiroide, la tavolozza dei colori è una vera e propria valigetta del pronto soccorso!

Insonnia, acne, pressione bassa… Tutti i malanni fisici hanno un antidoto cromatico.

Che molte volte si rivela più risolutivo di tanti altri.

Ecco 10 colori che vi miglioreranno umore e salute.



Rosso, per avere più energia



Il rosso è un colore a doppio taglio: se da un lato possiede un’energia caldissima e rende l’idea della forza fisica (e della passione a essa legata), dall’altro comunica al cervello il senso di pericolo.

Se ci fate caso, tutti i cartelli di attenzione sono appunto di questo colore. Il motivo? Perché si tratta della nuance dei due spauracchi più temuti dall’uomo: il fuoco e il sangue.

Eppure questa tinta ha anche effetti benefici sulla psiche e perfino sul corpo: aumenta il numero di battiti cardiaci e, di conseguenza, la circolazione sanguigna; alza la pressione; aumenta la frequenza dei respiri; attiva il fegato e stimola i nervi.

Ha inoltre un potere decongestionante che pare calmi il dolore anche solo alla vista del rosso.



Blu, per calmarsi



Tonalità fredda per eccellenza, si rivela un ottimo calmante: basta guardare qualcosa di blu perché la pressione diminuisca, i battiti del cuore pure e con essi la frequenza dei respiri.

Sulla psiche ha un effetto lenitivo, scacciando agitazione sia fisica sia mentale.

Mica per niente è il colore ufficiale della calma, della pace e della serenità. Un cielo sereno com’è? Ecco.

Giallo, per migliorare i risultati sportivi



Il giallo è uno dei colori più amati dagli sportivi.

Si tratta di un’inclinazione cromatica inconscia: il giallo incrementa il tono neuro-muscolare e potenzia i riflessi fisici, è per questo che chi pratica attività è più portato a indossarlo.

Pare inoltre che purifichi l’intestino, disintossicandolo dalle tossine, e aiuti a digerire meglio.

A livello psicologico, è un concentrato di allegria pura!

Rende proprio l’idea di benessere, quasi a simboleggiare una grassa risata e una forte lucidità mentale.



Arancione, per il buon umore



L’arancione è una tonalità calda data dalla fusione di raggi cromatici gialli e rossi (entrambi colori altamente benefici).

A livello fisico, l’arancione è in grado di stimolare la tiroide e aiuta la milza a lavorare meglio.

Sulla mente ha effetti esilaranti nel vero senso del termine: entusiasmo, allegria e ottimismo a picchi altissimi.



Verde, per rilassarsi e dormire meglio



Il verde è una tinta neutra che si pone esattamente a metà tra i colori caldi e quelli freddi.

Ha un effetto stimolatorio e benefico sull’organismo, ripristinandone le funzioni, ottimizzandone le risorse e regolando addirittura il rilascio ormonale.

A livello di testa, è un calmante potentissimo, in grado com’è di scacciare ansia, angoscia e stati di irritabilità generica.

Per il suo effetto sedativo, è un colore ottimo da contemplare prima di mettersi a letto.

Secondo molti studi, è un antidoto all’insonnia.



Indaco, per sviluppare la mente



Il colore indaco è una particolare tonalità del blu.

Molto intenso e brillante, ha qualcosa di sovrannaturale e magico.

Emette un’energia fredda che si rivela un elisir per tantissimi disturbi: dagli occhi al naso passando per le orecchie, tantissime parti del corpo trovano in questo colore un balsamo curativo.

Favorisce inoltre l’intuito, la comprensione e quindi sviluppa l’intelligenza.

La sola vista riesce a rinfrescare e, secondo i fan più accaniti, sarebbe perfino in grado di astringere i pori.



Violetto, per le ossa e la spiritualità



Un’altra cromia di tipo freddo è il viola, o meglio il violetto.

Lezioso fin dal nome, anche come colore è delicatissimo e molto amato dal mondo femminile.

Fisicamente, riesce a stimolare la produzione dei globuli bianchi e a rafforzare le ossa, apportando benefici allo sviluppo dello scheletro.

Viene impiegato anche come rimedio cromoterapico per nevralgie e per molti problemi dermatologici.

Eczemi, psoriasi e acne sono acerrimi nemici del violetto.

Sulla psiche, invece, questa nuance è uno stimolatore di fantasia e di spiritualità.

Turchese, per dissipare l'ansia e le infiammazioni



Questo colore sa di fiaba e lenisce preoccupazioni e dissipa l’ansia quasi quanto un bel bicchiere di chardonnay.

Composto da blu e verde, questa tinta è in grado di calmare e combattere infiammazioni e infezioni, stimolando così il sistema immunitario.

A livello psicologico, aumenta la concentrazione e sviluppa l’intelletto.



Rosa, per lenire lo spirito



Confetto per antonomasia, zuccherino perché lenisce tanti obbrobri cromatici e riesce a tinteggiare molte brutture della vita, questa nuance simboleggia armonia, femminilità e pace.

Ci sono donne che ne vanno letteralmente pazze, anche nelle sue declinazioni più forti come quella appunto shocking.

Il rosa, soprattutto nelle varianti cipria e più polverose, lenisce lo spirito, abbassando ansia e depressione.



Nero, per autoaffermarsi



Il nero è tutt’altro che una tinta da scacciare dalla nostra vita, anzi!

Evoca mistero, classe, charme e raffinatezza, motivo per cui la moda e il beauty lo adorano.

Indossatelo e vi farà sentire più forti ed eleganti.