Mai come quest'anno vale la pena festeggiare San Valentino - con un regalo "utile" o uno da vivere e godere insieme, dimenticando tutto il resto

Che siate più o meno romantici, persone con spirito pratico che amano i regali utili o buongustai per i quali non c'è modo migliore di festeggiare che non sia a tavola, quest'anno è l'anno buono per festeggiare San Valentino.

Già, perché abbiamo tutti bisogno di un gesto d'amore in più o di un motivo per dimenticarci di tutto tranne che di noi stessi - provati da un lungo anno molto diverso dal solito (e speriamo unico nel suo genere).

Per le coppie più pragmatiche il mondo tech avrà sicuramente la meglio, ma non solo: ci sono tante idee furbe per concedersi un regalo che in qualche modo resterà un piacere molto più a lungo del solo giorno di San Valentino.

** Regali tecnologici: i più belli di quest'inverno **

Che sia un dono pensato per la casa o un buono per regalarsi un viaggio non appena sarà possibile farlo, abbiamo selezionato alcuni pensieri per soddisfare qualunque vostro bisogno. Anche quello che ancora non sapete di avere.

Sfogliate la prima gallery per prendere ispirazione.

(Continua sotto la gallery)

Regali di San Valentino pensati per le coppie “pratiche” Un microonde multifunzione Grazie alla funzione Air Fry e al piatto doratore, Glass design cottura croccante di Samsung permette di friggere senza olio, mentre con la funzione Home Dessert bastano pochi tocchi per selezionare una delle 10 ricette pre-impostate e assaporare i propri dolci preferiti. Con Quick Defrost, poi, che ha opzioni per i 5 alimenti più comuni (carne, pollame, pesce, verdura e pane) bastano pochi passaggi, selezionare la tipologia di alimento e il peso, e il forno calcola automaticamente il tempo di scongelamento ottimale. Qui in foto lo vedete nel nuovo colore Cipria.

Una gift card di viaggio Se la vostra speranza è quella di poter salire presto su un aereo per ricominciare a esplorare il mondo, senza dimenticare le bellezze nazionali, Volagratis.com propone delle Se la vostra speranza è quella di poter salire presto su un aereo per ricominciare a esplorare il mondo, senza dimenticare le bellezze nazionali, Volagratis.com propone delle gift card valide fino a un anno dopo l’acquisto.

Un eReader di ultima generazione

Kobo Nia è l'ultimo arrivato nella famiglia di eReader di Rakuten Kobo. Compatto e facile da usare, include caratteristiche che normalmente contraddistinguono dispositivi di fascia alta, ma a un prezzo conveniente.

Il nuovo device è infatti dotato di tecnologia ComfortLight per una migliore lettura notturna, uno schermo da 6" Carta E Ink antiriflesso, 8 GB di memoria e una batteria da 1.000 mAh, che rende possibile leggere i propri libri per settimane con una sola carica.

Il tutto in 172 grammi, che lo rendono uno dei dispositivi più leggeri sul mercato, ideale per portarlo sempre con sé.

Una stampante portatile Mi Portable Photo Printer è una stampante portatile per stampare le proprio foto direttamente dallo smartphone su carta fotografica, senza bisogno di collegare fili o di connettersi al wi-fi. Grazie al Bluetooth e all’app Xiaomi Home, infatti, la stampa delle foto è possibile anche da più persone in contemporanea. E grazie ai modelli preesistenti sull’app, si potranno arricchire le proprie foto con collage e filtri artistici.

Un notebook super leggero ed elegante MSI GS66 Stealth è un notebook particolarmente sottile ed elegante che, nonostante il formato supercompatto, assicura prestazioni di assoluto livello sia per il lavoro sia per il tempo libero. Il display infatti è in grado di offrire brillantezza, colori naturali e uniformità della retroilluminazione per consentire di avere una visuale perfetta mentre si lavora ma anche mentre si gioca o ci si rilassa con un film.

La Snowitcard La Snowitcard è una skicard dotata di tecnologia RFID che consente di acquistare lo skipass online in oltre 40 località sciistiche, grazie all’integrazione diretta con i sistemi di cassa Skidata e Axess, non ha scadenza ed è quindi valida anche nelle prossime stagioni, non ha costi di attivazione o di abbonamento e soprattutto, fondamentale in questo periodo, evita il crearsi di code alle casse e permette di contingentare più facilmente il numero di skipass emessi. Snowit per quest'anno ha anche lanciato una limited edition di Snowitcard in legno, con l’obiettivo di diminuire i quantitativi di plastica usa e getta degli skipass venduti agli sciatori. La Snowitcard è una skicard dotata di tecnologia RFID che consente di acquistare lo skipass online in oltre 40 località sciistiche, grazie all’integrazione diretta con i sistemi di cassa Skidata e Axess, non ha scadenza ed è quindi valida anche nelle prossime stagioni, non ha costi di attivazione o di abbonamento e soprattutto, fondamentale in questo periodo, evita il crearsi di code alle casse e permette di contingentare più facilmente il numero di skipass emessi. Snowit per quest'anno ha anche lanciato una limited edition di Snowitcard in legno, con l’obiettivo di diminuire i quantitativi di plastica usa e getta degli skipass venduti agli sciatori. Snowit è la prima piattaforma online per la prenotazione di una perfetta vacanza sulla neve, con la possibilità di acquistare online skipass, noleggio attrezzatura sci e snowboard, lezioni, esperienze e hotel. Su Snowit puoi prenotare anche una romantica cena in baita, una ciaspolata serale sotto le stelle, un aperitivo sui monti o numerose altre esperienze benessere e adrenaliniche.

Una soundbar per portarsi il cinema a casa Le coppie cinefile non capiranno come hanno potuto rinunciare finora a una soundbar per le loro visioni casalinghe. SN9YG di LG è sviluppata in collaborazione con Meridian Audio – azienda inglese pioniera dell’audio ad alta risoluzione – e offre audio di altissima qualità, connettività semplificata, funzionalità intelligenti e design elegante. Il suono ricco e realistico affascina per precisione e profondità, la tecnologia AI Room Calibration ottimizza l’output adattando automaticamente il suono in base all’ambiente circostante, l’algoritmo di elaborazione avanzato in grado di fare un upscaling dei formati di file convenzionali fino a raggiungere una qualità quasi da studio. Infine, grazie a Google Assistant integrato gli utenti possono controllare i dispositivi intelligenti di casa dalla loro soundbar LG con tutta la comodità e la facilità dei comandi vocali.

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Se invece per voi San Valentino è un giorno in cui viziarvi vicendevolmente davanti a qualcosa di buono, abbiamo una selezione ad hoc.

A partire dalla colazione (da consumare rigorosamente a letto) fino al dolce della buonanotte, passando ovviamente per il brindisi.

Sfogliate la gallery.

Per gli amanti della buona tavola Una colazione a letto Niente di meglio che un'esperienza da hotel ora che non si può viaggiare: preparate un vassoio con prelibatezze di ogni genere da gustare insieme direttamente nel letto al risveglio, per iniziare la giornata in pieno relax e all’insegna del comfort. In foto, il consiglio di Villeroy & Boch: pancake ai frutti di bosco, cornetti caldi, una gustosa tazza di caffè o un succo d'arancia. E per completare il tutto, servire su un vassoio rustico di legno, con le speciali stoviglie Villeroy & Boch It's my match e i bicchieri della collezione Boston in tonalità rosa.

Un brindisi a base di bollicine Ruinart Rosé è sicuramente uno dei regali migliori che possiate farvi se amate le bollicine, ma ora farete anche un regalo all'ambiente, grazie al nuovo esclusivo packaging ecostenibile second skin case, un imballaggio ecosostenibile che si sposa perfettamente con la silhouette emblematica dell'inconfondibile bottiglia della Maison e che mantiene l'integrità del gusto Ruinart fino al momento della degustazione. Un involucro interamente riciclabile composto al 100% di fibre di legno naturale, che permette di ridurre i rifiuti e di riciclare i materiali senza snaturare l'esperienza o il gusto.

Gli ingredienti per un dolce da preparare insieme Facile da realizzare anche dai meno esperti il Cuor Fondente Valrhona Etnao Guanaja esalta il gusto intenso del cioccolato fondente Guanaja 70% e darà al vostro romanticismo un cuore ancora più dolce. Trovate tutto il necessario sull'eShop Facile da realizzare anche dai meno esperti il Cuor Fondente Valrhona Etnao Guanaja esalta il gusto intenso del cioccolato fondente Guanaja 70% e darà al vostro romanticismo un cuore ancora più dolce. Trovate tutto il necessario sull'eShop valrhona-collection.it mentre qui trovate la ricetta da seguire passo passo.

Una cooking box speciale per una serata casalinga Da festeggiare tra le mura domestiche, quest'anno San Valentino richiede un’attenzione del tutto

speciale ai dettagli. My Cooking Box li raccoglie tutti in un cofanetto limited edition: tre cassetti in cui c'è tutto il necessario per una serata di tutto rispetto. Un cassetto di praline Lindor, uno con tutti gli ingredienti per una cena da leccarsi i baffi - è possibile scegliere tra due ricette per la cena (Pici con tartufo e acciughe, o mezzi paccheri campani con pomodoro giallo e ventresca di tonno) o il necessario per una colazione ricca e variegata. E infine un terzo cassetto con una candela profumata e altri accessori per una mise en place impeccabile. La Box è in vendita sul sito Da festeggiare tra le mura domestiche, quest'anno San Valentino richiede un’attenzione del tuttospeciale ai dettagli. My Cooking Box li raccoglie tutti in un cofanetto limited edition: tre cassetti in cui c'è tutto il necessario per una serata di tutto rispetto. Un cassetto di praline Lindor, uno con tutti gli ingredienti per una cena da leccarsi i baffi - è possibile scegliere tra due ricette per la cena (Pici con tartufo e acciughe, o mezzi paccheri campani con pomodoro giallo e ventresca di tonno) o il necessario per una colazione ricca e variegata. E infine un terzo cassetto con una candela profumata e altri accessori per una mise en place impeccabile. La Box è in vendita sul sito mycookingbox.it o presso lo store di Piazzale Francesco Baracca, 10 a Milano.

Una cena fuori romantica (rimandata a data da destinarsi) Solitamente San Valentino è il giorno con il maggior numero di prenotazioni al ristorante (dati Lps). In attesa della riapertura serale, TheFork ha creato una selezione di ristoranti romantici nei quali sarà possibile spendere la sua carta regalo, che è possibile acquistare Solitamente San Valentino è il giorno con il maggior numero di prenotazioni al ristorante (dati Lps). In attesa della riapertura serale, TheFork ha creato una selezione di ristoranti romantici nei quali sarà possibile spendere la sua carta regalo, che è possibile acquistare sulla pagina dedicata . D'altronde l'attesa del piacere è essa stessa piacere, no?

Una selezione di vini per intenditori è una start up che propone uno shop online del vino di qualità dedicato ai piccoli e medi produttori che raramente trovano spazio negli scaffali di media e grande distribuzione e che vengono proposti al pubblico sul sito con un abbonamento che propone una box contenente ogni mese tre bottiglie a sorpresa. Che Love! è la box di San Valentino contenente per l'occasione tre vini di tre diverse cantine italiane abbinate alle ricette per realizzare quattro diversi piatti, studiati dalla food blogger Marina della Pasqua di La Tarte Maison e ideali da realizzare per la serata più romantica dell’anno. Che Vino! è una start up che propone uno shop online del vino di qualità dedicato ai piccoli e medi produttori che raramente trovano spazio negli scaffali di media e grande distribuzione e che vengono proposti al pubblico sul sito con un abbonamento che propone una box contenente ogni mese tre bottiglie a sorpresa. Che Love!è la box di San Valentino contenente per l'occasione tre vini di tre diverse cantine italiane abbinate alle ricette per realizzare quattro diversi piatti, studiati dalla food blogger Marina della Pasqua di La Tarte Maison e ideali da realizzare per la serata più romantica dell’anno.

Un lievitato super romantico I nuovi lievitati della linea Sapori d'Amore firmata dal Maestro Sal De Riso sono i cuori di San Valentino (500 grammi), capolavori di dolcezza in due varianti: il Cuore al cioccolato fondente, albicocche del Vesuvio e vaniglia ha un gusto intenso dato dall’elegante cioccolato Guanaja 70% di Valrhona. Mentre il Cuore alle albicocche del Vesuvio, mandorle e vaniglia è più delicato, chiaro e aromatico, e vede spiccare le note di vaniglia. Si acquistano presso la Pasticceria di Minori o sull’ I nuovi lievitati della linea Sapori d'Amore firmata dal Maestro Sal De Riso sono i cuori di San Valentino (500 grammi), capolavori di dolcezza in due varianti: il Cuore al cioccolato fondente, albicocche del Vesuvio e vaniglia ha un gusto intenso dato dall’elegante cioccolato Guanaja 70% di Valrhona. Mentre il Cuore alle albicocche del Vesuvio, mandorle e vaniglia è più delicato, chiaro e aromatico, e vede spiccare le note di vaniglia. Si acquistano presso la Pasticceria di Minori o sull’ e-commerce

Una scatola di cioccolatini Cosa c'è di più classico? Per San Valentino Lindt ha realizzato una nuova collezione in collaborazione con l’illustratrice Virginia di Giorgio, meglio conosciuta come @Virgola. Lei e il suo caratteristico acquerello si sono lasciati ispirare dalle forme, dal simbolo e dal significato metaforico del cuore. Attraverso le grafiche che animano le 3 box di latta della collezione Lindor, l’illustratrice ci accompagna in una storia alla scoperta dei primi piccoli dolci passi di una coppia: l’incontro, il momento in cui scocca la scintilla e quando nasce l’amore. Ciascuno potrà riconoscersi in una delle situazioni ritratte e ripercorrere così la propria storia d’amore.

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...