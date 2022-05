Cosa fare a Roma questo fine settimana di maggio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra mercatini, eventi ed attività all’aperto

Ecco cosa fare nel weekend a Roma: cultura, cibo, shopping e musica. Ce ne è per tutti i gusti.

Stasera e domani da Eataly Roma torna il festival dedicato al mondo del vino con oltre cento etichette italiane in degustazione, proposte food, incontri e assaggi.

Domenica lo chef Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot presenta un aperitivo tutto dedicato alla Festa della mamma.

L’Orto Botanico di Roma, a Trastevere ospiterà laboratori, performance artistiche e musicali, visite guidate dedicate ad adulti e bambini in occasione di Era di Maggio.

Domenica all’Auditorium Parco della Musica serata in compagnia di Samuele Bersani.

Se invece avete voglia di fare shopping non perdete l’ultimo appuntamento con il Vintage Market al RagusaOFF.

E non può di certo mancare un indirizzo da provare. Barnaba, a due passi da Piramide Cestia, è un'enoteca con cucina dove trascorrere una piacevole serata primaverile mangiando bene, tra un calice di bollicine o di vino naturale.

Ve le raccontiamo, di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 7 e 8 maggio

(Continua sotto la foto)

All’aria aperta/1

Sabato e domenica (dalle 9.00 alle 18.30) l’Orto Botanico di Roma apre le porte all’edizione 2022 di Era Di Maggio, appuntamento dedicato agli appassionati di floricoltura organizzato da Sens Eventi in collaborazione con il Museo Orto Botanico e con l’Accademia Nazionale dei Lincei.

Sarà una grande festa di primavera per adulti e bambini tra piante, fiori e rare collezioni botaniche con oltre 140 appuntamenti ideati per apprendere i segreti della natura attraverso il gioco e il divertimento.

Non mancheranno laboratori creativi per grandi e piccoli, performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, visite guidate alle meraviglie del museo e presentazioni di libri, street food e degustazioni vini.

Focus di questa edizione saranno le collezioni di rose e iris dell’Orto Botanico, protagoniste di approfondimenti e laboratori dimostrativi.

I visitatori potranno partecipare anche a una serie di visite guidate a tema (tra le fontane storiche, tra i ciliegi, le magnolie e gli specchi d’acqua del giardino giapponese, solo per citarne alcuni) prenotabili direttamente durante la manifestazione.

Nel corso dei due giorni, con offerta libera, si potrà accedere anche alla Casa delle Farfalle.

Programma completo e prevendite (biglietto 10 euro) sul sito. Indirizzo: Largo Cristina di Svezia 23 – 24.

All’aria aperta/2

Da oggi e fino a domenica, Villa Borghese e via Condotti saranno protagoniste della manifestazione Orticola di Roma dedicata al florovivaismo, alla natura, all’arte e alla mobilità sostenibile.

Un evento “verde” per la prima volta nel cuore storico della città per offrire a romani e turisti l’opportunità d’immergersi nel mondo dei fiori e delle piante.

Molto più di una mostra mercato, Orticola di Roma è un’iniziativa culturale che vede il coinvolgimento di vivaisti, produttori di piante e aziende attente alla sostenibilità accanto ai musei del circuito di Villa Borghese, al Fai e alle Istituzioni.

Il cuore di Orticola di Roma si snoda a Villa Borghese in un viale delle Magnolie che si animerà di espositori di qualità: dai bulbi selezionati, alle tillandsie in fiore, dalle cactacee alle piante carnivore, dall’arte giapponese dei Kokedama alle orchidee multicolori.

I flower designers saranno anche presenti con i loro fiori freschi e le originali composizioni perfette per ogni tipo regalo ma anche per decorare case e giardini.

All’interno della kermesse è stata allestita un’area dedicata al food & beverage con 5 diverse postazioni. Cibi naturali, bio e in linea con la sostenibilità di Orticola di Roma e realizzati da Anna & Beatrice lo Presti.

Ristorante da provare

Una cucina semplice, con pochi ingredienti ma di qualità. L’accurata ricerca di cantine di nicchia, dedite alla vinificazione naturale e biologica. Il dialogo tra oste e cliente per trovare l’accoppiata giusta tra piatto e calice.

È tutto ciò che si trova da Barnaba (dal nome del santo protettore dei vignaioli), wine bar con cucina nel quartiere Aventino che, post restrizioni pandemiche, ha da poco riaperto il suo luogo simbolo: il bancone.

Seduti sugli sgabelli a tu per tu con i “banchisti” si possono ordinare dalle 18.30 fino a mezzanotte varie tapas appositamente dedicate – salumi, formaggi, crostini vari, vitello tonnato, cocktail di gamberi – da abbinare a vini alla mescita, la cui proposta è in continua evoluzione.

O perché no, anche a champagne: piccole chicche scovate da uno dei soci del locale, Fabrizio Pagliardi, nei suoi viaggi in Francia alla ricerca della bollicina perfetta. E dal sorprendente rapporto qualità-prezzo si evince tutta la sua passione.

E se il bancone fosse già occupato c’è sempre il “tavolo basso” dove accomodarsi, altro angolo iconico di questo locale (che dispone anche di tavolini all’interno e all’esterno).

Il menu aperitivo prevede diversi fritti (moscardini, gamberi, patatine), pizzottelle, polpette di pulled pork ma se si volesse proseguire per cena l’offerta gastronomica – affidata a Emiliano Valenti, tra le esperienze passate Cristina Bowerman, Settembrini e il Convivio – non manca.

Tra i primi in carta si trovano Pici con polpo, menta e pecorino, Tonnarelli con ragù bianco e limone, Rigatoni con agnello in umido e ricotta salata e, tra i secondi, Collo di maiale con radicchio e cipolline, Agnello, puntarelle e alici, Bistecca di cavolfiore con crema di pomodori secchi.

Tra i dolci due dessert sintetizzano perfettamente la filosofia di Barnaba, ossia la riscoperta dei sapori di una volta, il piacere e il gusto che si può provare e trovare nelle cose semplici: lo Zabaione con le lingue di gatto e il Salame al cioccolato con panna.

Orari: lunedì-venerdì dalle 18 alle 00.30; sabato e domenica dalle 12.30 alle 00.30. Indirizzo: Via della Piramide Cestia 45.

Festival

Da Eataly Roma è in arrivo il Wine Festival, la manifestazione dedicata al mondo del vino italiano con oltre cento nomi in degustazione.

Stasera e domani, (dalle 18.00 alle 24.00), al terzo piano dello store a Ostiense si potranno degustare etichette italiane, prendere parte ai corsi e agli incontri guidati con i produttori, assaporare le proposte dolci e salate da abbinare ai vini. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e dj set.

Dal Piemonte ecco i vini di Borgogno, Brandini, Fontanafredda, Gancia, GemmaRina, Mirafiore, Valle Asinari e dal territorio lombardo quelli di Barone Pizzini, Cà del Bosco, Frecciarossa e Monzio Compagnoni.

La regione veneta sarà presente con le cantine Bertani, Bianca Vigna, Serafini & Vidotto e il Trentino Alto Adige con Baron Longo, Cavit, Le Vigne di Zamò.

Per l’Emilia Romagna ci sarà l’azienda Cleto Chiarli e per la Toscana le cantine Campo alle Comete, Certosa Di Belriguardo, Colombaio di Cencio, Salcheto, San Leonino, Tre Rose, Val di Suga.

Per le Marche all’appello Buscareto, Fulvia Tombolini, Pievalta, San Giovanni e l’Abruzzo con Poderi Marchesi Migliorati. Dal Lazio arriveranno le cantine Capizucchi, Casale del Giglio, Casale della Ioria, Cincinnato, Marco Carpineti e dalla Campania Fonzone e Feudi di San Gregorio.

E ancora la Basilicata con Basilisco, la Puglia con Ognissole e Trullo Di Noha, la Sicilia con Baglio di Grisi, Carranco, Firriato e la Sardegna con l’azienda Contini.

Tra un calice e l’altro si potranno assaporare le specialità del ristorante Numa la Circo e de La Botte di Ferro.

Tutti i dettagli del programma sul sito.

L’iniziativa benefica

Fino a domenica è in programma l’edizione 2022 della Race for the Cure, manifestazione per la lotta ai tumori del seno promossa dall'associazione Susan G. Komen Italia.

Una quattro giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culmineranno l’8 maggio con la tradizionale corsa di 5 chilometri e passeggiata di 2 chilometri nel centro di Roma.

Partenza alle ore 10.00 da Bocca della Verità passando per piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Terme di Caracalla con arrivo a piazza di Porta Capena.

Il villaggio race invece sarà allestito al Circo Massimo dove si svolgeranno percorsi di promozione della salute femminile, consulti e prestazioni specialistiche aperti a tutti, sportelli informativi e servizi di farmacia.

Inoltre è previsto l’ingresso gratuito in 23 musei statali della Capitale per tutti i partecipanti: basterà esibire all'ingresso la scheda di iscrizione alla corsa o la pettorina, oltre a un documento di riconoscimento.

Il programma nel dettaglio e maggiori info sul sito dedicato.

Festa della mamma

Domenica lo chef romano Emanuele Paoloni di Aqualunae Bistrot celebra la Festa della mamma con un’iniziativa speciale, l’Aperitivo in rosa.

Per l’occasione, dalle 17.00 alle 20.00, al bistrot nel quartiere Prati si potrà assaporare un piatto composto da sette finger gourmet abbinato a un calice di rosè.

È consigliata la prenotazione. Indirizzo: Piazza dei Quiriti 19/20.

Musica

Domenica sera Samuele Bersani sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica.

Alle ore 21.00 salirà sul palco della Sala Santa Cecilia con il suo nuovo album Cinema Samuele. Biglietti a partire da 35 euro.

Tutto esaurito invece per il concerto al Palazzo Dello Sport di Brunori Sas, in programma sempre domenica alle 21.00.

Qualche tagliando ancora disponibile sul sito di rivendita fanSALE.

Arte

Oggi pomeriggio a Trastevere, ore 18.00, inaugura lo studio d’arte Buccia con la personale di Sara Zanin intitolata Da buccia nasce Studio Buccia.

L’artista veneta, classe 1992, per l’occasione presenta un lavoro inedito legato alla continua ricerca della bestialità umana: partendo dalla lettura della contemporaneità traccia su tela, legno e carta, la distanza che viviamo nel non luogo, nella contraddizione di vivere la vita ridotta ad una realtà virtuale capace di superare di gran lunga l’esperienza di una vita palpabile.

Ideatrice della “banana peel concept”, la Zanin individua nella buccia la testimonianza della presenza umana nelle strade e spoglia la banana dalla sua visione effimera associata al membro maschile per esaltare ciò che resta, un involucro che svela la parte bestiale dell’essere umano.

Indirizzo: via dei Fienaroli 40.

Mercatini

A piazza Ragusa ultimo weekend di Vintage market. Sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.00 si potranno trovare vinili, vestiti, ceramiche, piante, arredamento casa, artigianato, libri, stampe e tanto altro ancora nei 150 stand allestiti per la kermesse.

Non mancheranno area relax e area food. Ingresso e parcheggio gratuito.

Indirizzo: via Tuscolana 179.