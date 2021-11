Cosa fare a Roma in questo primo fine settimana di novembre? Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere, tra cinema, visite, eventi all'aperto e buon cibo

Finalmente è arrivato il weekend ed è tempo di radunare le idee per decidere come trascorrerlo al meglio.

Ecco allora i nostri suggerimenti che vi aiuteranno a decidere cosa fare a Roma questo fine settimana.

Domenica torna l’appuntamento con Piccolo Cinema Eden, occasione per scoprire pellicole d’essai e capolavori intramontabili in una esclusiva e lussuosa sala cinematografica ospitata all’interno di un hotel 5 stelle.

Per i più golosi, da non perdere la possibilità di assaggiare lo speciale tiramisù Sù! al bistrot Casa & Bottega, in pieno centro.

E poi proseguono i concerti del Roma Jazz Festival 2021 (tra Auditorium Parco della Musica e Monk) e il successo della mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale.

Idee per visite culturali? Domenica i musei civici e le aree archeologiche di Circo Massimo e Fori Imperiali saranno a ingresso gratuito.

Noi ve le raccontiamo: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 6 e 7 novembre

(Continua sotto la foto)

Piccolo Cinema Eden

All’Hotel Eden Roma - storico albergo 5 stelle a due passi da via Veneto, oggi parte del gruppo Dorchester Collection - è ripresa la programmazione di Piccolo Cinema Eden ogni mercoledì (19.30) e domenica (15.30 e 19.30).

Per l’occasione, l’elegante lobby lounge bar si trasforma in un esclusivo cinema di 26 posti dove assistere alla proiezione di pellicole iconiche e d’essai.

Si comincia con il film La Tosca (1973) di Luigi Magni interpretato da Monica Vitti, Vittorio Gassman e Gigi Proietti che sarà visibile appunto dopodomani, accompagnato da pop corn gourmet, dolci o salati, dell’Executive Chef Fabio Ciervo insieme a una bottiglia di champagne Moët & Chandon.

La kermesse, che intende celebrare Roma e l’Italia, prosegue tra i vari con Vacanze Romane (1953) e la splendida Audrey Hepburn in giro per la Capitale a fianco di Gregory Peck.

E poi Ieri, oggi e domani (1963) di Vittorio De Sica, con la straordinaria coppia Loren - Mastroianni, vincitore dell'Oscar al Miglior film straniero nel 1965.

Tra i titoli più recenti La Grande Bellezza (2013) di Paolo Sorrentino, insignito anch’esso del prestigioso riconoscimento. Chiude la rassegna il prossimo 27 marzo 8 e ½ di Federico Fellini (1963) e premio Oscar come Miglior film straniero nel 1964.

Per chi volesse vivere una domenica all’insegna del lusso l’accoppiata perfetta è brunch a Il Giardino Ristorante e poi Piccolo Cinema Eden.

Esperienze gastronomiche da provare

Sù!, prima versione di tiramisù con cialda da rompere (croccante cuore di cioccolato che a contatto con il cucchiaino sprigiona il delizioso caffè espresso) ideato dalla pastry chef Loretta Fanella, ha scelto la Capitale per lanciare le sue novità.

Questa volta il palcoscenico è il corner dedicato all’interno di Casa & Bottega, bistrot in via dei Coronari aperto anche nel weekend dalle 8.00 alle 20.00.

Ma l’esperienza non si ferma solo qui. Grazie al nuovo sito e-commerce sarà infatti possibile ordinare comodamente da casa e ricevere in tutta Roma il dolce al cucchiaio più amato.

Due le novità in questione: di una è protagonista Lavazza che entra nella ricetta di Sù! con la sua miscela Kafa, arabica 100% monorigine proveniente dall’Etiopia.

L’altra è il nuovo formato “shot”, un bicchierino che costituisce un piccolo peccato di gola, perfetto da abbinare a un buon caffè Lavazza, per una deliziosa Shot Experience, da concedersi a tutte le ore.

Roma Jazz Festival 2021

Prosegue la 45° edizione del Roma Jazz Festival (iniziata lunedì scorso) che proseguirà fino al 21 novembre con 19 concerti tra Auditorium Parco della Musica e Monk, oltre a un ciclo di incontri propedeutici alla Casa del Jazz.

Durante la rassega diretta da Mario Ciampà si potrà ascoltare la nuova tromba di New York Theo Croker e scoprire, grazie a Theon Cross, come uno strumento particolare come la tuba sia finita al centro della più innovativa scena londinese.

Esplorare le sonorità della giovane italo-tunisina LNDFK e dei milanesi Studio Murena. Assistere all’incontro fra l’introspezione meditativa e l’attenzione per i diritti civili di The Vijay Iyer Trio e celebrare l’eroe mascherato Zorro insieme al Tinissima Quartet.

Modificare il corso di un concerto direttamente da mobile app come nel live di Tin Men and The telephone e rivivere l’esperienza di celebri videogame a suon di jazz come nel progetto, in anteprima nazionale, della Young Art Jazz Ensemble diretta da Mario Corvini. Scatenarsi con lo space funk dei Tangram e il jazz elettronico e cosmico di Gianluca Petrella.

Smarrirsi fra le incursioni cinematografiche di La Batteria e le spericolate traiettorie di Ugoless. Riflettere sulle memorie future di Paolo Damiani e sulla speranza di un futuro diverso come fa Giovanni Guidi con la Little Italy Orchestra.

E poi ci sono i grandi nomi del pantheon mondiale della musica jazz come il sax tenore Joe Lovano, per la prima volta in Italia insieme al pianista polacco Marcin Wasilewski, il chitarrista John Scofield in duo con il contrabasso di Dave Holland, il celeberrimo pianista Brad Mehldau, l sassofonista Lakecia Benjamin e Roberto Fonseca, da molti considerato come l’Herbie Hancock de L’Avana.

Tutti gli eventi in cartellone sul sito della manifestazione.

Mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale

Dopo il grande successo di Raffaello, le Scuderie del Quirinale ospitano (fino al 9 gennaio) la mostra Inferno in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Prima grande esposizione dedicata a questa tematica, la rassegna a cura di Jean Clair ripercorre nell’iconografia e nella letteratura il concetto di inferno e dannazione dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Accompagnati dalla parola del Sommo poeta, i visitatori rivivranno, nei secoli, rappresentazioni medievali, rinascimentali e barocche, visioni romantiche e interpretazioni psicoanalitiche novecentesche.

Il percorso espositivo si compone di più di duecento capolavori concessi in prestito da oltre ottanta tra grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private provenienti.

Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer. Biglietto intero 17,50 euro.

Musei civici gratis

Domenica 7 novembre, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo e quella dei Fori Imperiali saranno a ingresso gratuito (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro oggi) oppure nei Tourist Infopoint anche il giorno stesso. Maggiori info sul sito dei Beni culturali.

Mercati

Vorreste un weekend da dedicare allo shopping? Allora un indirizzo da non perdere è sicuramente il Mercato Monti nell’omonimo quartiere a due passi dal Colosseo.

Design, abbigliamento, artigianato, vintage: l’appuntamento è per sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 in via Leonina 46. Ingresso libero.

E domenica dalle 9 alle 19, lungo via Capoprati, l’appuntamento è con Ponte Milvio Antiquariato: in vendita vintage, mobili, rigatteria e vinili.

Rome VideoGame Lab

C’è tempo fino a domenica per partecipare presso gli Studios di Cinecittà in via Tuscolana a VideoGame Lab, primo festival italiano dedicato agli applied games ossia videogiochi con obiettivi educativi, formativi e di sensibilizzazione socio-culturale.

Tema centrale è la sostenibilità ambientale a cui sono dedicati speciali incontri, panel e workshop nel corso della manifestazione.

Per chi non riuscisse a partecipare, sarà possibile vivere a distanza la kermesse sulla piattaforma digitale dedicata.

L’edizione 2021 ha come filo conduttore un tema di grande attualità: il rapporto tra umano e digitale, il nesso che lega le attività dell’uomo e quelle delle macchine intelligenti.

L’obiettivo di questa ricerca è quello di esplorare l’intreccio tra la scienza, la ricerca e il gaming (come strumento di formazione, educazione, tutte cose molto serie anche se sempre in chiave “ludica”), di conoscere quanto ci riserva il futuro con le sue utopie e anche le sue distonie. Biglietto di ingresso 5 euro; orari 9.00 -18.30.