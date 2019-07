Dieci idee per decidere cosa fare a Roma nel primo fine settimana di luglio tra arte, fotografia, cinema, musica e festival

Il primo weekend di luglio a Roma si prospetta ricco di appuntamenti.

Sabato in programma i concerti di J-AX + Articolo 31 a “Rock in Roma” e di Gazelle all’Auditorium Parco della Musica.

Da non dimenticare anche la rassegna musicale “Summertime 2019” con tante esibizioni in programma alla Casa del Jazz.

Ultimo weekend per assistere alla kermesse “Pigneto Film Festival” che racconta uno dei quartiere più autentici della Capitale. Se siete in cerca di divertimento ricominciano le serate alle Terrazze dell’Eur con i più noti dj italiani e internazionali.

Continua il festival musicale “Villa Ada incontra il mondo” e prende il via “Aniene Festival” nel Parco Nomentano con concerti dal vivo, spettacoli teatrali, incontri letterari, esposizioni artistiche, lezioni di danza.

(Continua sotto la foto)

Aniene Festival

Un salotto sul fiume, un teatro sotto le stelle, una pista da ballo e un café chantant che dai boulevard di Parigi arriva nel cuore del quartiere romano di Montesacro, sulle rive dell'Aniene.

Tutto questo è l'“Aniene Festival” che fino al 3 agosto torna nel parco Nomentano.

L'evento dell'Estate Romana, giunto quest'anno alla sua terza edizione, sarà aperto tutti i giorni dalle 17 a mezzanotte con un programma che vede confermati gli appuntamenti chiave che ne hanno decretato il successo e tante novità.

La proposta artistica suddivisa in sei aree tematiche – Balera Swing, Concerti in Pista, Comedy Night, Swing Factor, Giro di Pista, Incontri – è caratterizzata dall'alternarsi, sera dopo sera, di concerti dal vivo, spettacoli teatrali, incontri letterari, esposizioni artistiche, lezioni di danza.

Tutto rigorosamente gratuito.

Peculiarità della location è l'assenza di un vero e proprio palcoscenico, sostituito da una pista “partecipativa” di 200 metri quadri dove artisti e pubblico saranno co-protagonisti.

Per tutte le info e i dettagli www.anienefestival.it.

Picasso e la fotografia a Palazzo Merulana

La mostra “Picasso e la fotografia” a Palazzo Merulana, aperta al pubblico fino al 26 agosto, si propone di ripercorrere l'ultima parte della storia di Pablo Picasso, a partire da approcci differenti e prospettive diverse grazie alla sensibilità tecnico-artistica di André Villers ed Eward Quinn.

Sei sezioni e circa 90 fotografie per raccontare l’estro e l’umanità del grande artista, attraverso lo sguardo, l’attenzione, la cura e la narrazione di due altrettanti grandi maestri.

Palazzo Merulana, via Merulana 121.

J-Ax + Articolo 31 a Rock in Roma

Sabato, sul palco di Rock in Roma, torna un duo storico della musica rap italiana: J-AX + ARTICOLO 31 in collaborazione con Dj Jad.

Il concerto si terrà all’Ippodromo delle Capannelle di via Appia Nuova, 1245.

Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti festival italiani.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi.

Per info www.rockinroma.com.

Gazelle all’Auditorium Parco della Musica

Sabato arriva all'Auditorium il cantautore romano Gazzelle.

Malinconico e poliedrico, Flavio Bruno Pardini è salito alla ribalta grazie all’acclamato album “Superbattito” consacrandosi come uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni.

Le canzoni di Gazzelle contano milioni di ascolti (“Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro e “Non sei tu” certificato platino da Fimi/GfK Italia) e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti.

È uscito il 30 novembre 2018 il suo nuovo disco “Punk”, il cui primo singolo estratto “Sopra” è stato certificato oro da Fimi/GfK Italia.

Biglietti a partire da 20 euro, www.auditorium.com.

Villa Ada incontra il mondo

Prosegue l’appuntamento con “Villa Ada incontra il mondo”, il festival musicale che animerà le notti romane con 49 giorni di concerti fino al 5 agosto.

Non mancheranno i grandi temi di attualità e saranno tre i fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Sabato, ore 22, ci sarà il live dei Bandabardò e domenica, invece, concerto di Massimo Volume + Giardino di Mirò alle 21.30.

Per scoprire tutto il cartellone www.villaada.org.

La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte?

Anche quest’anno torna “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro. Dalle 20 alle 00.

Summertime 2019 alla Casa del Jazz

Il palcoscenico allestito nel parco di Villa Osio ospita anche quest’anno il meglio del panorama jazzistico italiano e internazionale e spettacoli originali in collaborazione con i Concerti nel Parco, manifestazione ospitata per il quarto anno consecutivo e giunta alla ventinovesima edizione.

“Summertime 2019” è un giro del mondo a ritmo di jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz, musiche del mediterraneo, in compagnia di grandi musicisti e talenti che vanno a comporre un programma multidisciplinare ed eterogeneo di grande prestigio.

Biglietti su www.ticketone.it.

Viaggio nei Fori di Cesare e Augusto

Una passeggiata in notturna tra i Fori Imperiali?

Non perdetevi la possibilità di rivivere la storia del Foro di Cesare e di Augusto con “Viaggi nell’antica Roma”, gli straordinari spettacoli che hanno già affascinato oltre 500 mila persone (fino al 3 novembre).

Il progetto “Viaggi nell’antica Roma” racconta il Foro di Augusto e il Foro di Cesare partendo da pietre, frammenti e colonne presenti, con l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Gli spettatori sono accompagnati dalla voce di Piero Angela e da magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico.

Per info e biglietti www.viaggioneifori.it.

Le Terrazze all’Eur

Anche questa estate tornano le serate targate Le Terrazze, appuntamento giunto alla sua sesta edizione che proseguirà ogni venerdì e sabato per tutta l'estate fino al 22 settembre con grandi nomi della comicità e dell'intrattenimento musicale che si esibiranno sulle due grandi terrazze che dominano il quartiere EUR.

Terrazza delle Arti e Terrazza Novecento, due anime distinte racchiuse in un unico corpo, il Palazzo dei Congressi in Piazza J.F. Kennedy 1, dove sin dalle prime ore della sera si assisterà a spettacoli teatrali e musicali sulla Terrazza delle Arti mentre in seconda serata, sulla Terrazza Novecento, prenderanno vita le feste animate da dj italiani e internazionali.

Pigneto Film Festival

Dopo il successo della passata edizione, quest'anno torna il “Pigneto Film Festival” fino a sabato 6 luglio.

Il festival, che coinvolge in un contest 5 film-maker internazionali per realizzare 5 corti raccontando il Pigneto, ha lo scopo di creare un archivio cinematografico su uno dei quartieri più artistici di Roma, che ha fatto da scenario a straordinari film di straordinari registi, da Rossellini a Pasolini, da Pietro Germi a Mario Monicelli.

Per saperne di più www.pignetofilmfestival.com.