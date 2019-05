Cosa fare a Roma questo weekend: tra fiere, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 4 e 5 maggio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, spettacoli e visite culturali.

Sarà un weekend ricco di concerti al Palazzo dello Sport dell’Eur: venerdì sera sarà il turno di Alessandra Amoroso e domenica di Enrique Iglesias.

E se volete andare alla scoperta di alcuni angoli storici di Roma non perdetevi l’appuntamento con Ville di Roma a Porte Aperte per scoprire tante curiosità e aneddoti. Sabato è in programma una visita ai meravigliosi Giardini del bufalo di Valleranello e domenica a Villa Giulia e al Casino De Rossi a Trastevere.

Siete appassionati di tatuaggi? Non perdetevi l’occasione di partecipare a una delle più importanti fiere al mondo sul tema: l’International Tattoo Expo Roma.

Sabato torna anche l’appuntamento con TedXRoma alla Nuvola dove si parlerà di tecnologia e società 5.0.

Ville di Roma a porte aperte

Questo weekend torna l’appuntamento con Ville di Roma a Porte Aperte promossa da Turismo Culturale Italiano: la manifestazione prevede l’apertura straordinaria e visite guidate di ville romane, molte delle quali private e chiuse al pubblico.

Sabato alle ore 9 è il turno dei Giardini del Bufalo di Valleranello, giardino con una bellissima collezione di rose oltre a betulle, magnolie e ciliegi giapponesi.

Domenica alle ore 10.30 è in programma Villa Giulia, edificio voluto da papa Giulio III per farne la sua residenza sulla via Flaminia e che oggi ospita il Museo d’Arte Etrusca.

Alle ore 16.30 si prosegue con il Casino De Rossi a Trastevere realizzato lungo il pendio del colle del Gianicolo e circondato da giardini terrazzati ubicati immediatamente sotto i muraglioni delle rampe gianicolensi.

Per saperne di più www.turismoculturale.org.

TEDxRoma alla Nuvola

TEDxRoma, il format internazionale che riunisce le menti più brillanti nei campi della Tecnologia, Economia, Entertainment e Design, torna sabato al Roma Convention Center “La Nuvola”.

“Society 5.0 – A Human Centric Future” è il titolo di questa 6° edizione del TEDxRoma dove 18 speaker internazionali e italiani affronteranno, per la prima volta in Italia, il concetto di Society 5.0, ovvero l’evoluzione della nostra società verso un utilizzo consapevole delle tecnologie di frontiera, e non solo: la Society 5.0 sarà anche la società del futuro in cui porre l’uomo al centro delle scelte in diversi ambiti da quelli sociali a quelli economici e culturali in stretta relazione con una nuova formula di progresso, ancora tutta da comprendere o inventare.

Per info e biglietti www.tedxroma.com.

Musei Statali Gratis

Domenica 5 maggio, in quanto prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Woodstock 50 anni di pace, amore e musica all’Auditorium Parco della Musica

Nell’agosto del 1969, in una fattoria a nord di New York, mezzo milione di giovani danno vita alla prima, grande tre giorni di “pace, amore e musica” che diventa famosa semplicemente con il nome di Woodstock.

Su un palco di legno, in mezzo al verde delle Catskill Mountains, si esibiscono star affermate come Jimi Hendrix, Joan Baez, The Who, Janis Joplin e Sly Stone.

Ma anche nomi nuovi del rock destinati a diventare leggende della musica come Joe Cocker, Carlos Santana, Crosby.

Ma com’è iniziato tutto? Perché proprio a Woodstock?

A questi e ad altri quesiti risponderà venerdì (ore 21) Ezio Guaitamacchi, giornalista e musicista, con un racconto avvincente, pieno di dettagli accurati, curiosi aneddoti e stravaganti coincidenze per rivivere il più famoso Festival rock della storia trasportando lo spettatore indietro nel tempo tra suoni, immagini storiche e visioni artistiche.

Non mancheranno filmati e immagini storiche per uno spettacolo ancor più affascinante ed evocativo.

Biglietto intero 20 euro.

Sito: www.auditorium.com.

Alessandra Amoroso in concerto al Palazzo dello Sport

Dopo le tappe a Bari, Cagliari e Firenze, Alessandra Amoroso sabato alle 21 sarà in concerto al Palazzo dello Sport in occasione di “10 Tour”.

La cantante salentina, una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano, ha conquistato il disco di platino con l’album “10”, il suo sesto lavoro pubblicato ad ottobre 2018.

Biglietti a partire da 25 euro su www.ticketone.it.

Garbatella – Festival dello Street Food

Per tutto il fine settimana gli amanti del cibo di strada avranno pane per il loro denti: torna a Garbatella il Festival dello Street Food (dal 3 al 6 maggio).

Truck e ApeCar, posizionati tra Piazza Santa Eurosia e via delle Sette Chiese, vi delizieranno con tante ricette gourmet e piatti tradizionali delle varie regioni d’Italia.

Hamburger gourmet; arrosticini abruzzesi; spiedini di pesce, salsiccia a punta di coltello; supplì in tutte le loro varianti; e per concludere cannoli, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi.

Insomma dolce e salato da Nord a Sud.

Ingresso gratuito.

Enrique Iglesias in concerto al Palazzo dello Sport

Enrique Iglesias domenica sera sarà in concerto al Palazzo dello Sport, all’Eur, in occasione dello show “All the hits live”.

L’artista madrileno arriverà in Italia con il suo undicesimo tour mondiale con il quale sovvertirà nuovamente le regole e stravolgerà il pubblico in uno show pieno di effetti pirotecnici, tecniche laser e uno schermo led lungo 40 metri.

Con 100 milioni di singoli e album venduti, 197 premi, tra cui Grammy, Billboard Awards e World Music Awards, Enrique Iglesias è uno degli artisti di maggior successo nel mondo.

Brani come "Bailamos", "Rhythm Divine" “Hero” o "Be With You" e gli ultimi successi tra i quali “Duele El Corazon”, “Subeme La Radio”, “El Baño”, “Move To Miami” o il recente “I Don't Dance (Without You)” sono sempre alti in classifica.

Nel suo ultimo tour “Sex and Love“, tra il 2014 e il 2018, Iglesias si è esibito davanti a quasi 1 milione e mezzo di fan per un totale di più di 100 concerti.

www.ticketone.it.

International Tattoo Expo Roma alla Fiera di Roma

Da sabato a domenica i padiglioni della Fiera di Roma ospitano il “XX International Tattoo Expo Roma”: sarà l’occasione per incontrare e vedere all’opera i più famosi tatuatori a livello mondiale.

Si tratta del quinto più importante e grande evento al mondo con più di 400 tatuatori internazionali, nuovi fenomeni e tendenze, espositori oltre a un live e ospiti del calibro di Samuel dei Subsonica.

Per info www.internationaltattooexporoma.com.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Ultimo weekend per assistere a “Dream – L’Arte incontra i sogni” al Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Domenica sarà l’ultimo giorno per ammirare un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita negli spazi del Complesso del Vittoriano - Ala Brasini.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro, www.ilvittoriano.com.