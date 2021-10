Mercatini, spettacoli e mostre: ecco quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di fine ottobre

Se siete alla ricerca di qualche spunto per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana di Halloween vi diamo una mano.

Non mancheranno infatti le occasioni per festeggiare la notte delle streghe tra eventi e proposte gastronomiche a tema.

All’Auditorium Parco della Musica vanno in scena due appuntamenti nell'ambito del Romaeuropa Festival.

C'è anche una nuova mostra da non perdere, quella dedicata a Gustav Klimt a Palazzo Braschi.

E poi ultimo fine settimana per partecipare alla Festa della Castagna a Vallerano, borgo nei pressi di Roma.

Le proposte sono davvero tante: ce n'è per tutti i gusti. Ecco i dettagli di tutti gli eventi.

Cosa fare a Roma nel weekend del 30 e 31 ottobre

Halloween da mangiare....

Avete in programma di organizzare una serata o un party a tema Halloween?

Allora potrete rifornirvi di dolcetti da Il Gianfornaio - noto panificio romano con sede a Ponte Milvio, Eur, Parioli, Piazza di Spagna, Testaccio, Prati e Libia - che per l'occasione ha preparato alcune “mostruose” specialità.

Tra queste, la Moretta a forma di ragno, tartufini a mo' di fantasmi, torte con disegni a ragnatela, dolci e cupcakes che riproducono zucche e paninetti di zucca al latte vegetale.

Preferite andare fuori? Allora l'indirizzo giusto è Queen Makeda a San Saba che dedica tutta la giornata del 31 ottobre ad Halloween.

Si inizia con il brunch (12:30 - 16:00) con alcune rivisitazioni in tema come il pancake di patate, lo sformato di zucca, il Sunday Roast (arrosto con salse alle mele e al ribes, pudding e verdure al vapore) e lo stinco di maiale con purè di zucca.Si conclude in dolcezza con dessert tipici di Halloween.

E poi dalle 19:00 (fino alle 22:00) al via l'Aperitivo Shock con finger food illimitati e una consumazione a scelta.

Dedica tutto il weekend ad Halloween (da oggi a domenica) anche il ristorante Cuoco e Camicia a Monti, che presenterà in esclusiva un dolce a base di zucca: Zucca, nocciola e balsamico, una cake di zucca alle spezie, cremoso alla nocciola, caramello all’aceto balsamico, semi di zucca caramellati e sorbetto di zucca.

...E da bere

In occasione di Halloween il ristorante Le Serre by ViVi - ospitato in un'antica tenuta storica sulle colline di Monte Mario - ha ideato delle proposte speciali per celebrare la notte più spaventosa dell'anno.

Non solo, l’atmosfera colorata del Botanical Garden Restaurant lascerà il posto a un ambiente horror con lo staff truccato ad hoc da una make up artist professionista che simulerà ferite, occhiaie e un mood creepy.

Il cocktail della serata, ideato dalla Head Bartender dei locali ViVi, sarà il Sangue di vampiro: drink con vodka sour al bergamotto, gum syrup, succo di limone e guarnizione con sciroppo di fragola.

Dopo averlo bevuto, la bocca resterà di un vivido color rosso che ricorda proprio il colore del sangue.

Halloween al Mercato Testaccio

Streghe, spiriti malvagi e maschere invaderanno domani gli spazi del Mercato Testaccio (via Galvani) per un sabato all’insegna di festeggiamenti, shopping, musica e buon cibo.

Non mancheranno tante attività dedicate a grandi e piccoli per l’intera giornata, dalle 7.00 alle 24.00.

Mostra Klimt a Palazzo Braschi

Gustav Klimt, tra i più grandi esponenti della Secessione Viennese, torna in Italia a Palazzo Braschi con una mostra dal titolo Klimt. La Secessione e l’Italia (fino al 27 marzo).

L'esposizione ripercorre – con opere provenienti dal Belvedere di Vienna, dalla Klimt Foundation e da altre raccolte pubbliche e private – le tappe dell’intera parabola artistica del pittore austriaco.

La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.

Ospite d’eccezione della mostra sarà Ritratto di Signora (1916-17), trafugato dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e recuperato nel 2019. Biglietto intero 13 euro.

Teatro, musica e danza

Fino a domenica - in occasione del Romaeuropa Festival 2021 - al Teatro Vascello (Monteverde) andrà in scena Mazut della compagnia franco catalana Baro D'evel tra mimo, danza, musica e acrobazia per uno spettacolo surreale, poetico ed emozionante.

Stasera e domani in Sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica va in scena Mailles di Dorothée Munyaneza, coreografa e musicista rwandese di livello internazionale attiva dai primi anni 2000 con diversi progetti musicali volti a mettere in discussione il genocidio dei tutsi, la violenza sulle donne e le disuguaglianze razziali.

Sempre per Romaeuropa Festival 2021, domenica alle 21.00 Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi (tra i fondatori dei Litfiba) porteranno all' Auditorium Parco della Musica il loro ultimo disco Mephisto Ballad.

Tenersi in forma

Ci si può tenere in forma a casa o al parco, e bastano solo venti minuti. Insomma non ci sono più scuse per rimandare un po' di attività fisica. E proprio il weekend può essere un buon momento per iniziare.

A Roma è anche arrivato il primo training a domicilio grazie all'innovativa app FitNow, fitness delivery abbinato a una tuta EMS (Electro Muscle Stimulation).

L'unione tra questa speciale attrezzatura, realizzata in diverse misure a seconda del peso e dell’altezza dell’utente (da indicare in fase di registrazione sull’app) e gli esercizi a corpo libero tarati sulla persona da parte di personal trainer certificati, permettono di sollecitare oltre trecento muscoli. Insomma meglio di quattro ore di palestra!

Gita fuori porta

C'è tempo fino a lunedì 1 novembre per partecipare alla Festa della Castagna a Vallerano, borgo del viterbese a una sessantina di chilometri da Roma.

A pranzo e a cena si potrà mangiare, nelle caratteristiche cantine scavate nel tufo, gli ottimi prodotti tipici locali. L’edizione di quest’anno è incentrata sulla cultura e sulle tradizioni del mondo agricolo.

Non mancheranno musica, laboratori per bambini, escursioni, visite al borgo, mercatino artigianale, camminate didattiche nei boschi, incontri divulgativi a tema rurale ed immancabili. Ci saranno anche caldarroste e vino rosso in piazza.