Il Lazio è ancora in zona bianca, così come finalmente tutta Italia. Ecco cosa fare a Roma in questo primo weekend di luglio tra spettacoli, eventi e mostre

Dopo il ponte di Pietro e Paolo, cosa fare a Roma nel primo weekend di luglio nel rispetto delle norme anti Covid?

Questo fine settimana cala il sipario sul Lago dei Cigni in scena al Circo Massimo: ultimi biglietti ancora disponibili per andare ad assistere a un classico dei balletti.

Continuano poi gli spettacoli e i concerti di Villa Ada Roma Incontra il Mondo.

Amate il cinema? Sabato avrete l’occasione di vedere da vicino un gigante di Hollywood come Oliver Stone, regista premio Oscar ospite di Cinema in Piazza.

Qualcosa all’aria aperta? Se non ci siete mai stati i Giardini Vaticani sono un posto da non perdere.

E poi come suggerimento per una gita fuori porta Civita di Bagnoregio, piccolo borgo pieno di fascino a pochi chilometri da Roma dove fermarsi per un pranzo godereccio.

Noi ve le raccontiamo: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 3 e 4 Luglio

(Continua sotto la foto)

Villa Ada Incontra Il Mondo

Prosegue con nuovi appuntamenti la XXVII edizione di Villa Ada Incontra Il Mondo, intitolata La musica che cura, in scena fino al 18 agosto con eventi culturali e musicali di artisti italiani e internazionali.

Stasera alle 23.00 (per aspettare il fischio finale di Italia - Belgio) in programma il concerto di Dub Fx Feat. Mr Woodnote (sassofonista, compositore e producer): sul palco l’artista australiano presenterà il suo ultimo album Roots.

Domani alle 21.30 sarà il turno di Time 2 Rap Festival, il primo evento dal vivo firmato Time 2 Rap Records in collaborazione con Radar Concerti.

La neonata etichetta romana dedicata al rap hardcore e alle contaminazioni estreme tra metal e Hip-Hop, presenterà al pubblico gli artisti del suo roster che presenteranno dal vivo i loro rispettivi ultimi lavori.

Domenica spazio a Greg & Fat Bones Big Band (ore 21.30): un connubio ormai collaudato quello fra Claudio Gregori alias “Greg”, il maestro Massimo Pirone e l’orchestra Fatbones per una serata di grande musica e gag.

Lago dei Cigni al Circo Massimo

Stasera (ore 21) ultima delle cinque repliche del Lago dei Cigni sulle musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma.

A dirigere l’Orchestra per questo classico del balletto - già record di incassi - il maestro Andriy Yurkeviych.

La trama, reinterpretata dell’étoile e coreografo francese Benjamin Pech, pone un particolare accento sul tradimento di Benno ai danni del principe Siegfried, suo caro amico ma di cui aveva sempre provato invidia tanto da infrangerne il sogno d’amore con Odette, fanciulla imprigionata da un incantesimo nelle sembianze di un cigno.

L’allestimento delle scene sono a cura dello scenografo Aldo Buti, le luci di Vinicio Cheli e la realizzazione e animazione digitale di Ignasi Monreal.

Tra il corpo di ballo le étoiles Alessandra Amato e Rebecca Bianchi, i primi ballerini Susanna Salvi e Claudio Cocino e il solista Michele Satriano oltre agli ospiti internazionali come la prima ballerina dell’Het Nationale Ballet di Amsterdam Maia Makhateli e il principal dancer del Bol’šoj di Mosca Semyon Chudin.

Prossimo appuntamento del cartellone estivo la Madama Butterfly di Giacomo Puccini (16 luglio - 6 agosto).

Biglietti in vendita presso la biglietteria e sul sito del Teatro dell’Opera di Roma oppure su Ticketone a partire da 25 euro.

Cinema in Piazza

Torna anche questo weekend la rassegna Cinema in Piazza organizzata dall’associazione Piccolo America nelle arene di San Cosimato (Trastevere) e della Cervelletta (Tor Sapienza) e al parco di Monte Ciocci in zona Valle Aurelia. Sabato è prevista una grande sorpresa: il premio Oscar Oliver Stone presenterà a Monte Ciocci il film JFK - Un caso ancora aperto (1991, 206 minuti) in versione director’s cut.

A moderare l’incontro con il regista americano prima della proiezione l’attrice Sabina Guzzanti e la produttrice Silvia Bizio.

Per partecipare all’evento e vedere la pellicola vincitrice di due Oscar (fotografia e montaggio) - il protagonista è Kevin Costner nei panni di un procuratore distrettuale di New Orleans alla ricerca della verità sull’assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy - occorre prenotare il posto online.

Concerti all’Auditorium Parco della Musica

Questa sera (ore 21) è in programma la prima delle tre date di Fabrizio Moro in Cavea all’Auditorium Parco della Musica.

Il cantautore romano presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica accompagnato sul palco da Danilo Molinari e Claudio Junior Bielli.

Sabato invece alla Casa del Jazz (viale di Porta Ardeatina 55), ore 21, il concerto di Nrg Bridges /De Vito – Mazzariello: nella prima parte verrà presentato un nuovo disco della Parco della Musica Records con un trio di fiati composto da Gianluigi Trovesi, Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari che insieme formano Nrg Bridges.

Nella seconda parte spazio al duo Maria Pia De Vito accompagnata al piano da Julian Mazzariello.

Dove vedere Italia – Belgio

Stasera quarti di finale di EURO 2020 con gli Azzurri che, dopo la vittoria di sabato scorso ai supplementari con l’Austria, ora dovranno battere il Belgio per proseguire il cammino verso la finale di Wembley.

La Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata all'Allianz Arena di Monaco alle ore 21 ma dove vedere a Roma la partita Italia - Belgio?

In giro per la Capitale sono stati installati dei maxischermi ufficiali, tuttavia per accedere alle rispettive aree occorre prenotare l’ingresso con un ticket virtuale gratuito sul sito ufficiale Euro2020Roma.com.

Due di questi si trovano a piazza del Popolo dove è stato allestito il Football Village, l’altro maxischermo è ai Fori Imperiali.

Altrimenti in zona Ostiense si può seguire la partita da Eataly presso la Birreria dello Sport che per l’occasione servirà un piatto speciale dedicato ai nostri avversari: il panino Belgio con pane di grano duro Senatore Cappelli, petto di pollo cotto a bassa temperatura, burro al rosmarino, besciamella, uova al tegamino e Lou Bergier Fattorie Fiandino.

Vintage Market

Domenica torna il Vintage Market in versione serale dalle 17.30 alle 23.30 a Largo Venue (Largo Preneste): saranno quasi cinquanta gli espositori dislocati tra il giardino, la main room e un nuovo piano superiore.

Vi aspetteranno oggettistica, home decor, vinili, libri, gioielli artigianali, fotografie e piante.

Non mancheranno anche una Garden Area Relax, un Cocktails Bar, un Beer Garden e un ristorante.

Visita ai Giardini Vaticani

Se cercate qualcosa all’aria aperta, magari nel verde, una visita ai Giardini Vaticani può essere la soluzione al caso vostro.

Disposti su una ventina di ettari i Giardini furono il luogo di riposo e di meditazione del Romano Pontefice sin dal 1279 quando Papa Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, 1277-1280) riportò la residenza papale dal Laterano al Vaticano.

All'interno delle nuove mura, che fece erigere a difesa della sua residenza, il Papa fece impiantare un frutteto (pomerium), un prato (pratellum) e un vero e proprio giardino (viridarium).

Questo primo nucleo sorse nei pressi del colle di Sant'Egidio dove oggi si trova il Palazzetto del Belvedere ed i Cortili dei Musei Vaticani.

L'area da dove oggi inizia la visita ai Giardini Vaticani si trova invece nella parte più recente dello Stato, sulla quale furono realizzati i nuovi grandi Giardini.

Gita fuori porta a Civita di Bagnoregio

Dove andare vicino Roma per una gita fuori porta?

A poco più di un centinaio di chilometri dalla Capitale si incontra Civita di Bagnoregio, piccolo borgo in provincia di Viterbo chiamato anche la "Città che muore".

Sì perché questo paesino si è sviluppato su un terreno molto precario che rischia il crollo per la continua erosione dei vasti banchi d'argilla che lo sorreggono.

L’unico modo per raggiungere Civita - e il suo minuscolo centro ormai disabitato in cui il tempo sembra essersi fermato - è quello di percorre un lungo ponte pedonale.

Dove fermarsi per pranzo? Tra i vari ristoranti da segnalare Alma Civita che ha una sala suggestiva completamente scavata in un banco di tufo e propone ottimi piatti del territorio presentati in chiave moderna.