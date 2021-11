Cercate qualche suggerimento per decidere cosa fare a Roma questo weekend di fine novembre? Ecco tutti gli appuntamenti tra mostre, mercatini e buon cibo

Finalmente è arrivato il fine settimana ed è tempo di radunare le idee per decidere come trascorrerlo al meglio.

Domenica ultima occasione per vedere la mostra fotografica di Caio Mario Garrubba a Palazzo Merulana. Stasera e domani concerto di musica classica con due grandi nomi del panorama internazionale come Pappano e Trifonov all’Auditorium Parco della Musica.

Qualche regalo di Natale potrete già anticiparvelo alla Wave Market Fair al PratiBus District.

Ma sarà soprattutto l’occasione per provare uno dei ristoranti inseriti nell’edizione 2022 della Guida Michelin Italia.

Qui sotto tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 27 e 28 novembre

(Continua sotto la foto)

Fotografia - Mostra di Caio Mario Garrubba a Palazzo Merulana

Si conclude domenica la rassegna fotografica che Palazzo Merulana dedica a Caio Mario Garrubba (1923 - 2015) - maestro del fotogiornalismo del Novecento - dal titolo Caio Mario Garrubba/FREElance sulla strada, ideata e organizzata da Archivio storico Luce.

Più di cento scatti per raccontare la trentennale carriera del fotoreporter napoletano - impegnato in particolare su fronti come Cina maoista, Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Polonia, Germania Est e Ovest - e pubblicati su testate del calibro di Life, Paris Match, Epoca, Il Mondo, L’Espresso.

Orario dalle 12.00 alle 20.00; biglietto intero 10 euro. Indirizzo via Merulana 121.

Letture - Iniziativa #ioleggoperché

Ultimo fine settimana per partecipare all’iniziativa #ioleggoperché alla VI edizione - promossa dall’Associazione Italiana Editori e dal Ministero della cultura, con la collaborazione del Ministero dell’istruzione - che punta a promuovere la lettura tra i ragazzi.

Per l’occasione entro domenica sarà possibile donare libri che finiranno così nelle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Tra quelle che hanno aderito alla raccolta anche la Libreria Panisperna 220 a Monti che in calendario nei prossimi giorni (il 1° dicembre) organizzerà un incontro alle 18.00 con la scrittrice Chiara Gamberale per il ciclo Libraio per un giorno.

L’elenco delle librerie che aderiscono a #ioleggoperché è consultabile sul sito.

Musica - Antonio Pappano Roma all’Auditorium Parco della Musica

Stasera (ore 20.30) e domani (ore 18.00) Antonio Pappano - che in carriera ha diretto molte tra le più importanti orchestre del mondo come la New York Philharmonic, la Wiener Philharmoniker, la Berliner Philharmoniker, la Chicago Simphony Orchestra - suonerà insieme al giovane pianista russo Daniil Trifonov, tra i più talentuosi nel panorama internazionale - in Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica.

In programma Concerto per pianoforte n. 9 K 271 “Jeunehomme” di Mozart, Le creature di Prometeo: Ouverture di Beethoven e Sinfonia n. 1 di Sibelius. Biglietti a partire da 19,00 euro.

Arte - Mostra Inferno alle Scuderie del Quirinale

Alle Scuderie del Quirinale prosegue il successo della mostra Inferno (fino al 9 gennaio 2022) in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Prima grande esposizione dedicata a questa tematica, la rassegna a cura di Jean Clair ripercorre nell’iconografia e nella letteratura il concetto di inferno e dannazione dal Medioevo fino ai giorni nostri.

Accompagnati dalla parola del Sommo poeta, i visitatori rivivranno, nei secoli, rappresentazioni medievali, rinascimentali e barocche, visioni romantiche e interpretazioni psicoanalitiche novecentesche.

Il percorso espositivo si compone di più di duecento capolavori concessi in prestito da oltre ottanta tra grandi musei, raccolte pubbliche e prestigiose collezioni private provenienti.

Tra i capolavori, opere di Beato Angelico, Botticelli, Bosch, Bruegel, Goya, Manet, Delacroix, Rodin, Cezanne, von Stuck, Balla, Dix, Taslitzky, Richter, Kiefer. Disponibilità di biglietti (su fasce orarie) per questo fine settimana: intero 17,50 euro.

Mercatini - Wave Market Fair al PratiBus District

Sabato e domenica (dalle 10.00 alle 21.00) il PratiBus District di viale Angelico 52 ospiterà Wave Market Fair, fiera dell’artigianato e del design.

In esposizione centinaia di eccellenze made in Italy in cinquecento metri quadri di location in stile industriale dove non mancheranno anche proposte gastronomiche e un’ampia scelta di birra. Biglietto d’ingresso 7 euro.

Ristoranti - I premiati a Roma dalla Guida Michelin 2022

Tre giorni fa è stata presentata l’edizione 2022 della Guida Michelin Italia che, ancora una volta, ha premiato La Pergola di Heinz Beck con tre stelle. Riconoscimento importante anche per la cucina fusion del ristorante Il Pagliaccio in via dei Banchi Vecchi, due stelle.

Niente più stella invece per Bistrot 64 al quartiere Flaminio. Diventano così quattordici i ristoranti 1 stella Michelin a Roma: Aroma, Moma, Marco Martini Restaurant, La Terrazza, Imàgo, Idylio by Apreda, Il Convivio Troiani, Glass Hostaria, Acquolina, Pipero Roma, Zia, Per Me Giulio Terrinoni, All’Oro ed Enoteca La Torre.

Menzionato nella prestigiosa guida enogastronomica (giunta alla 67esima edizione) anche Il Marchese, osteria in chiave contemporanea al civico 162 di via di Ripetta.

Il locale a due passi dall’Ara Pacis - in cui di recente hanno fatto tappa anche Jill Biden e Brigitte Macron durante il G20 - propone piatti della tradizione romana con materie prime accuratamente selezionate e una presentazione elegante.

Tra questi due versioni di crocchette: una di bollito con salsa verde e l’altra di baccalà con pangrattato e farina panko, accompagnata da una crema di ceci al rosmarino.

Oltre ai primi della tradizione come cacio e pepe, carbonara, amatriciana e gricia da provare i rigatoni con burro di Normandia e Parmigiano 30 mesi.

Come secondi spiccano il petto d’anatra servito con una purea di carote viola e peperoncino candito e il filetto come saltimbocca (in foto, carne tenerissima avvolta da una fetta di prosciutto crudo e pancetta).

A chiudere ottimo il tiramisù, sia classico con tanto gocce di cioccolato sopra o al pistacchio. Sconfinata la carta degli amari: oltre seicento le etichette proposte come il valdostano Ebo Lebo alle erbe di montagna.

Non a caso Il Marchese pare essere il primo Amaro Bar in Europa. Aperto tutti i giorni dalle 12.30 alle 02.00; aperitivo dalle 18.30 alle 21.00.

Per chiudere in dolcezza

Fino al 7 gennaio prossimo, il pastry chef di Velo - salone di alta pasticceria all’interno dell’hotel di lusso The First Dolce (Campo Marzio) - Ciro Chiummo, aprirà le porte del suo atelier in occasione di Velo Pastry Season, format curato dal critico enogastronomico Luigi Cremona e che seguirà le quattro stagioni.

In considerazione di ciò il debutto di Velo Pastry Season promuoverà la cultura del panettone artigianale con le creazioni dei più importanti pasticcieri e chef italiani, Salvatore De Riso, Paolo Sacchetti, Denis Dianin, Luca Montersino, che faranno assaggiare ognuno la propria versione.

Indirizzo: via del Corso 63; aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 22.30.