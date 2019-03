Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e manifestazioni gastronomiche, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana

Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, fiere e visite culturali.

Questo weekend tornano le “Giornate Fai di Primavera” con l’apertura straordinaria di luoghi in genere inaccessibili al pubblico.

Per gli amanti dell’arredamento e del design, da segnare in agenda la 45esima edizione di “CasaIdea” alla Fiera di Roma.

E se siete alla ricerca di una bella mostra, non perdetevi Jackson Pollock al Complesso del Vittoriano con le sue opere di "action painting" ed espressionismo astratto.

Per tutti gli amanti della natura, riapre la “Casa delle Farfalle” con la possibilità di entrare in contatto con tantissimi esemplari in libertà.

E poi non perdetevi il concerto di Morgan al Teatro Golden e gli eventi organizzati da Eataly con protagonista il cioccolato in tutte le sue forme e varianti.

(Continua sotto la foto)



Le meraviglie del cioccolato da Eataly

Marzo da Eataly è il mese del cioccolato con tante degustazioni gratuite, corner dedicati, corsi, incontri con i maestri cioccolatieri e tanto altro ancora.

Non mancheranno anche dei corner speciali dove i protagonisti saranno alcune grandi realtà italiane che faranno degustare le loro specialità tra cui Grezzo Raw Chocolate e Caffarel.

Per tutte le info www.eataly.net.

Giornate Fai di Primavera

Questo weekend tornano le “Giornate Fai di Primavera”, la storica manifestazione del Fondo Ambientale Italiano che apre le porte di tantissimi luoghi unici d'arte e natura in tutta Italia, normalmente chiusi al pubblico.

Sabato 23 e domenica 24 chiese, giardini, palazzi, aree archeologiche e tanti altri beni si sveleranno al pubblico tra questi la Chiesa di San Silvestro al Quirinale, il Palazzo della Consulta, l'Istituto Nazionale di Studi Romani, il Palazzo Firenze, il Palazzo della Rovere e a Tivoli il Parco di Villa Gregoriana.

Per scoprire tutti i luoghi che a Roma e dintorni aderiranno alla manifestazione collegarsi a www.giornatefai.it.

CasaIdea alla Fiera di Roma

Torna alla Fiera di Roma l’arredo e il design di “CasaIdea”, appuntamento giunto quest’anno alla 45esima edizione.

Sabato e domenica gli orari di visita saranno dalle 10 alle 20 e il costo d’ingresso di 10 euro.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del settore in quanto si tratta dell’evento più importante nel suo genere (durerà anche la settimana a seguire).

Per maggiori dettagli www.fieraroma.it.

La Casa delle Farfalle

Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale” riprodotta per dare la possibilità di vederle da vicino.

Torna l’appuntamento con la “Casa delle Farfalle”, una serra all'interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più affascinanti del mondo.

Fino al 9 giugno, www.lacasadellefarfalleonline.it.



Morgan in concerto

Marco Castoldi, in arte Morgan, sarà in concerto sabato (ore 21) e domenica (ore 17) al Teatro Golden di via Taranto.

Accompagnato solo dal suo piano, il cantante e fondatore dei Bluvertigo improvviserà sul momento.

Biglietto intero 30 euro.

Per saperne di più www.teatrogolden.it.

Mercato Monti

Avete voglia di fare un po’ di shopping e curiosare per mercatini?

Allora non perdetevi l’appuntamento con le tante proposte vintage del Mercato Monti in via Leonina 46.

Sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero.

Pollock e la Scuola di New York in mostra al Museo del Vittoriano

L’Ala Brasini del Vittoriano accoglie uno dei nuclei più preziosi della collezione del Whitney Museum di New York: Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Franz Kline e molti altri rappresentati della Scuola di New York con tutta l’energia e quel carattere di rottura che fece di loro eterni e indimenticabili “Irascibili”.

Anticonformismo, introspezione psicologica e sperimentazione sono le tre linee guida che accompagnano lo spettatore della mostra Pollock e la Scuola di New York.

Attraverso circa 50 capolavori, – tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre 3m resa iconica dal magistrale equilibrio fra le pennellate di nero e la fusione dei colori più chiari – colori vividi, armonia delle forme, soggetti e rappresentazioni astratte immergono gli osservatori in un contesto artistico magnifico: l’espressionismo astratto.

Biglietto intero 15 euro.

Zerocalcare in mostra al Maxxi

Al Maxxi prosegue il successo della prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano Zerocalcare.

Da sempre legato alla scena underground, portavoce della generazione anni ‘90, cresciuta tra precariato e web, tra il G8 di Genova e le serie tv, Michele Rech, in arte Zerocalcare, è protagonista di una grande mostra realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi.

Il progetto, organizzato intorno a tre nuclei tematici – Pop e Tribù, Resistenza e Politica, Non-Reportage – ripercorre tutti gli anni del suo lavoro tra poster, un’ampia selezione di illustrazioni, copertine di dischi, tavole originali dei suoi nove libri, magliette, loghi e un lavoro site specific disegnato dall’artista per l’occasione.

Biglietto intero 11 euro.

Dream - L’Arte incontra i sogni al Chiostro del Bramante

Un tema che diventa viaggio, scoperta, conoscenza, emozione: il sogno.

I grandi protagonisti dell’arte contemporanea si rivelano attraverso opere intime e visionarie in un luogo straordinario: il Chiostro del Bramante.

Una mostra che parla di desideri, aspettative, fantasie, paure esorcizzate e che permette allo spettatore di dare forma ai propri sogni.

“Dream” è un percorso allegorico verso la parte più segreta dell’animo umano; attraverso l’idea di viaggio viene sviluppato il tema del sogno che costituisce il canale o “la strada reale”, secondo il pensiero di Sigmund Freud, per entrare in contatto con l’inconscio e la dimensione spirituale.

La mostra, curata da Danilo Eccher, affronta il sogno come elemento di riflessione, di scoperta, come espressione privata, come porta d’accesso allo spazio più profondo dell’animo.

A opere site-specific si alternano lavori ripensati per gli spazi del Chiostro del Bramante in una successione che diviene un unico grande racconto anche grazie al coinvolgimento diretto degli artisti.

Un percorso espositivo immaginato come un’esperienza che conduce il pubblico dalle zone più in ombra alla dimensione meditativa fino agli spazi celesti dell’anima.

www.chiostrodelbramante.it.

Natura in Tutti i Sensi al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni continua la mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura.

Piante, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale.

Opere, schizzi, quaderni e bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro.

Ma anche tavole tattili da esplorare e momenti di sperimentazione in cui è indispensabile affidarsi ai propri sensi per immergersi nella natura annusando, toccando e ascoltando.

Tanti gli eventi speciali per grandi e piccoli collegati alla mostra: incontri con le artiste, laboratori, letture tattili e percorsi interculturali.

Ingresso libero.