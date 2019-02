Ecco tutto quello che c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo weekend di febbraio scegliendo tra mostre, eventi e iniziative gastronomiche

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e mercatini: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Per gli amanti del vintage, da segnare gli appuntamenti con il “Festival Hippie” al Circolo degli Illuminati e il “Vinyl Market” alla Città dell’Altra Economia.

Per i golosi, da non perdere l’appuntamento con “Formaticum”, la prima edizione della mostra mercato dedicata alle rarità casearie made in Italy ospitata allo Spazio WeGil sabato e domenica.

E poi “VinNatur” alle Officine Farneto, “Incontri d’autore” al Prati bus district, l’apertura gratuita dei Musei Vaticani e un nuovo ristorante da provare in zona Prati.

Tutti i dettagli sotto la foto.



(Continua sotto la foto)

Festival Hippie al Circolo degli Illuminati

Domenica, dalle 11.30 alle 21.30, prende vita il Festival Hippie al Circolo degli Illuminati.

Un'intera giornata da trascorrere tra mercatini, musica, spettacoli, food e discipline olistiche, che promette di trasformare il Circolo degli Illuminati in una piccola “Woodstock romana”.

Indirizzo: Circolo degli Illuminati, via Libetta 1.

VinNatur Roma alle Officine Farneto

Sabato e domenica, alle Officine Farneto, si svolgerà l’edizione 2019 di “VinNatur Roma”, occasione in cui visitatori potranno non solo scoprire oltre 400 vini naturali ma anche acquistarli dai produttori stessi.

Non mancheranno spazi di approfondimento come quello in programma sabato dal titolo “Sostenibilità ambientale alla base della viticoltura del futuro” e domenica con il giornalista e scrittore Sandro Sangiorgi che condurrà una degustazione di “vini inconsueti” riservata a un massimo di 40 persone.

Per maggiori dettagli e per conoscere le cantine presenti alla kermesse collegarsi a www.vinnatur.org.

Vinyl Market alla Città dell’Altra Economia

Sabato, dalle 10 alle 20, è in programma un nuovo appuntamento con “Vinyl Market” alla Città dell’ Altra Economia: saranno presenti 25 espositori tra vinili e libri, il tutto accompagnato da un dj set.

Indirizzo: Largo Dino Frisullo, 1.



Nuove aperture - Aqualunae Bistrot

Avete voglia di provare un posto nuovo? Allora dirigetevi in Prati, precisamente a Piazza dei Quiriti: è qui che ha aperto i battenti da poco Aqualunae, il bistrot nato dall’idea del giovane chef romano Emanuele Paoloni.

Il locale (26 posti a sedere) si sviluppa lungo un’unica grande sala da cui si intravede, dietro il bancone bar, la cucina.

All’ora di pranzo vengono servite tartare, taglieri, primi e svariate tipologie di pinse ripiene.

Nel pomeriggio vi aspettano 24 tipi di tè, tisane e piccola pasticceria per proseguire con l’aperitivo tra finger food, antipasti, cocktail o birre artigianali.

A cena si può scegliere tra quattro “Percorsi di Degustazione” oppure un menù alla carta: tra gli antipasti, la fonduta di parmigiano, uova bio poché, peperone crusco e gel di rucola o il carpaccio di ombrina con mayo ai ceci leggermente piccante, mango, lime e polvere di patata viola.

Tra i primi da provare le linguine bio di Kamut Felicetti con crema di cicoria ripassata leggermente piccante, arselle e meringa e i Canederli al radicchio con crudo di gambero rosso di Mazara del Vallo, crema delicata al pecorino e germogli di bietola rossa.

Passando ai secondi, la Cernia in guazzetto, datterini, cipolla bruciata e chips di mela e prime foglie e la pluma con panna acida, polvere di cozze, zucca e salvia in tempura.

Per il pranzo della domenica lo chef ha creato un menu speciale, a prezzo fisso, di sei portate comprensivo di acqua, pane e caffè.

Indirizzo: Piazza dei Quiriti 19/20.

Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Ultima domenica per ammirare un’esposizione interamente dedicata al mito di Andy Warhol e realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita negli spazi del Complesso del Vittoriano - Ala Brasini.

Una mostra che parte dalle origini artistiche della Pop Art: nel 1962 il genio di Pittsburgh inizia crea la serie Campbell’s Soup, minestre in scatola che Warhol prende dagli scaffali dei supermercati per consegnarli all’Olimpo dell’arte.

Seguono le serie su Elvis, su Marilyn, sulla Coca-Cola.

L’esposizione, con le sue oltre 170 opere, vuole riassumere l’incredibile vita di un personaggio che ha cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell’arte ma anche della musica, del cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera radicale qualunque definizione estetica precedente.

Biglietto intero 13 euro.

Weekend al cinema

La notte degli Oscar è alle porte: domenica a Los Angeles verranno assegnate le tanto ambite statuette.

*** Oscar: ecco tutti i film in corsa ***

Tra i film in corsa (da recuperare al più presto se ancora non li avete visti) Bohemian Rapsody, film sulla vita di Freddie Mercury interpretato da Rami Malek, Roma (decisamente meno mainstream, ma è super favorito ed è anche Su Netflix), La favorita (nomen omen, e pure un capolavoro).

*** Cosa guardare su Netflix ***

E, ancora, A star is born e Vice, Black Panther (primo film di supereroi che riesce a farsi nominare come Miglior Film nella storia degli Academy) e BlacKkKlansman.

Natura in Tutti i Sensi al Palazzo delle Esposizioni

Al Palazzo delle Esposizioni è stata appena inaugurata una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura.

Piante, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale.

Opere, schizzi, quaderni e bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro.

Ma anche tavole tattili da esplorare e momenti di sperimentazione in cui è indispensabile affidarsi ai propri sensi per immergersi nella natura annusando, toccando e ascoltando.

Tanti gli eventi speciali per grandi e piccoli collegati alla mostra: incontri con le artiste, laboratori, letture tattili e percorsi interculturali. Ingresso libero.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Non perdetevi l’occasione di visitare gratuitamente i Musei Vaticani: questa domenica, in quanto ultima del mese, saranno aperti al pubblico fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione. Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Formaticum allo Spazio WeGil

Sabato, allo spazio WeGil a Trastevere, aprirà i battenti la prima edizione di “Formaticum”, la mostra-mercato delle rarità casearie italiane rivolta agli appassionati di formaggi, agli operatori del settore e ai ristoratori che potranno degustare e acquistare i prodotti direttamente dagli espositori.

L’evento, in programma fino a domenica, vedrà la presenza di aziende di eccellenza provenienti da tutta Italia raggruppate per tipologie di latte: mucca, pecora, bufala, capra e ognuna avrà la possibilità di far conoscere e vendere i propri prodotti a tutti i partecipanti all’evento.

Oltre alle degustazioni, non mancheranno seminari di approfondimento pensati sia per gli estimatori del formaggio che per gli addetti ai lavori.

Costo del biglietto d’ingresso: 5 euro.

Orari: sabato dalle 11 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19.

Incontri d’autore a Prati bus district

Prodotti d’eccellenza, degustazioni, un susseguirsi di talk, assaggi, show cooking e racconti: domenica vi aspetta l’appuntamento con “Incontri d’Autore – Fare Rete con Gusto” presso il Prati Bus District (in viale Angelico 56).

Un appuntamento tutto nuovo non solo per gli operatori del settore ma anche per tutti gli appassionati.

Tra gli interventi in programma quelli di Cristina Bowerman e Arcangelo Dandini.

Orari: dalle 10 alle 19, ingresso gratuito.

Per tutte le info www.mercatidautore.com.