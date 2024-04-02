Cosa fare a Roma in aprile? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli, sport e concerti.

Cosa fare a Roma in aprile?

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma ad aprile

(Continua sotto la foto)

Ukiyoe a Palazzo Braschi

Fino al 23 giugno il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà la mostra Il mondo fluttuante. Ukiyoe. Visioni dal Giappone, centocinquanta capolavori dell’arte giapponese tra il Seicento e l’Ottocento.

L’Ukiyoe (che significa immagini del mondo fluttuante) è un genere pittorico nato in epoca Edo che include rotoli da appendere e da srotolare tra le mani, ma anche paraventi di grande formato, dipinti a pennello su seta o carta, oltre a stampe realizzate in policromia con matrice in legno su carta.

Il percorso espositivo, oltre a dipinti e silografie, vede anche esposti strumenti musicali, giochi da tavolo, un soprakimono (uchikake) e accessori di moda.

E dopo la mostra, il ‘viaggio in Giappone’ può continuare da ViVi – Piazza Navona che rinnova anche stavolta la sua proposta originale di abbinare piatti e drink alle mostre in corso al Museo di Roma: per l’occasione si possono assaggiare lo speciale cocktail Futon e il dolce Matchamisù dedicati al Paese del Sol Levante.

Il primo, ideato dalla Head Bartender di ViVi Sara Paternesi, è un cocktail a base di Roku gin al profumo di fiori di ciliegio e tè verde, Sake Akafuji, Lime, Sciroppo di lemongrass e Spuma di bergamotto.

Rivisitazione del nostro tiramisù e omaggio al tradizionale rito del tè giapponese è invece la creazione della Pastry Chef di ViVi Francesca Cascia, il Matchamisù: Crema tiramisù al matcha, Biscuit al cacao con bagna al rum e Crumble al matcha con cocco e cioccolato bianco.

Biglietto intero mostra: 15 euro

Indirizzo: piazza San Pantaleo 10

Passione in Pietra al The Westin Excelsior Rome

Sempre pronto a supportare giovani talenti, The Westin Excelsior Rome – storico hotel capitolino di via Veneto – stavolta si unisce al talentuoso artista e fotografo Federico Pestilli per presentare la nuova mostra intitolata Passione in Pietra.

Fino al 30 aprile, nella maestosa lobby del Westin Excelsior Rome, sarà possibile ammirare nove gigantografie in bianco e nero raffiguranti statue e sculture presenti in strade e luoghi simbolo della città eterna.

Indirizzo: via Vittorio Veneto 125

Festival del Verde e del Paesaggio

Dal 5 al 7 aprile torna a Roma la più grande manifestazione espositivo-culturale in Italia dedicata al verde in città e al paesaggio urbano: il Festival del Verde e del Paesaggio, giunto alla XIII edizione, al Giardino Pensile dell’Auditorium Parco della Musica.

Per l’occasione ci saranno oltre 150 iniziative tra talk, lezioni gratuite, workshop, sessioni esperienziali, laboratori per i più piccoli, presentazioni di libri, concorsi di progettazione, giardini pensili e installazioni d’arte.

Sarà un’edizione totalmente rinnovata e incentrata sui temi del cambiamento climatico, della protezione della biodiversità e del giardino come ecosistema cuore della nuova città sostenibile del futuro.

Biglietti: intero 14 euro

Orari: 10.00-19.00 dal venerdì alla domenica

Indirizzo: Viale Pietro de Coubertin 30

Ostriche e Champagne al Vilòn

Da giovedì 11 aprile, e per tutti i giovedì, In Salotto al Vilòn – ospitato nello charmant Hotel Vilòn, 5 stelle in un’ala di Palazzo Borghese – diventa Oyster Bar e lancia un nuovo appuntamento: Ostriche e Champagne, a cura dell’’ostricaro’ Federico Denipoti.

Ci si potrà accomodare all’aperto, nel giardino segreto dall’atmosfera jungle e a lume di candela, oppure all’interno, sui divani o al bancone davanti ad una splendida bottigliera ricolma di spirits.

Orari: tutti i giovedì dalle 18.00

Indirizzo: via dell’Arancio 69

Cantina Coppelle

Continuano anche ad aprile gli appuntamenti di Cantina Coppelle, format tutto dedicato al vino organizzato da Osteria delle Coppelle in una delle piazze più caratteristiche del centro storico.

Da un’idea di Daniele Paolucci, proprietario del locale, ha preso il via Cantina Coppelle, un contenitore enologico che ogni giovedì fino all’estate animerà la piazza con tanti appuntamenti, ospitando produttori e degustazioni.

A curare il progetto insieme a Daniele Paolucci anche Livia Belardelli, master sommelier e wine expert.

Il mese di aprile si apre giovedì 4 con la storica azienda Prunotto che produce vino ormai da più di un secolo e porta così a Roma la magia delle Langhe.

Tanti gli assaggi che riempiranno la storica piazza romana e che potranno poi accompagnare chi deciderà di fermarsi anche dopo l’aperitivo abbinando ai vini il menu preparato ad hoc da Osteria delle Coppelle.

A seguire, l’11 sarà la volta del Lazio con le bollicine della cantina Silvestri, il 18 della Toscana con i rossi di Monteti di Capalbio e il 2 maggio il Friuli con i bianchi di Robert Princic.

Indirizzo: piazza delle Coppelle 54

Carbonara Day

Quest’anno il National Carbonara Day si tinge di rosa: Churchill 1795 – azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie per la ristorazione da oltre 200 anni – in occasione del 6 aprile, la giornata dedicata alla carbonara, ha coinvolto in una speciale iniziativa cinque donne chef di Roma e dintorni che hanno realizzato la loro versione del tipico primo romano.

In particolare, Churchill 1795 ha messo a disposizione delle chef Barbara Agosti di Eggs, Simona Bontà de Il Pescatorio, Francesca Ciucci de La Ciambella - Bar à Vin con Cucina, Elisabetta Guaglianone di Proloco Trastevere, Valentina Paci di Portale 21 - Opificio di Cucina, i piatti della nuova collezione primaverile 2024 per gli scatti delle loro carbonare.

Super Sabbath alla Città dell’Altra Economia

Sabato 6 aprile si celebrerà la prima edizione di Super Sabbath, una grande sagra di primavera con vignaioli, canti, balli e food alla Città dell’Altra Economia (Testaccio).

Organizzato da SuperNaturale, sarà un evento di degustazione e di incontro con calici e assaggi di vino provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Spagna, Germania e Slovenia.

Non mancheranno proposte gastronomiche a cura del Vinificio e del Collettivo Gastronomico Testaccio, oltre che i caffè specialty di Fax Factory.

A questo si aggiunge la possibilità di assaggiare i prodotti dei due partner della kermesse: Small Giants e Seaman. La prima è la startup innovativa fondata dagli imprenditori italiani Edoardo Imparato e Francesco Majno, che hanno puntato tutto sui prodotti a base di farina di grillo.

Seaman è invece un’azienda danese che realizza chips di alghe marine.

Biglietto: intero 10 euro con un bicchiere e un gettone

Orari: dalle 12 alle 00

Indirizzo: Largo Dino Frisullo snc

FrankenBierFest alla Limonaia di Villa Torlonia

Un tuffo nella tradizione birraria, culturale ed enogastronomica della Franconia, regione del sud della Germania: dal 12 al 14 aprile torna nella Limonaia di Villa Torlonia il FrankenBierFest, giunto quest'anno alla sua ottava edizione, promosso e organizzato da 'Publigiovane Eventi' e dal 'Ma che Siete Venuti a Fa'.

La birra della Franconia, che vanta 'ricette' secolari tramandate di padre in figlio e i cui segreti vengono gelosamente custoditi da ogni famiglia produttrice, è a base di malti e luppoli molto rari, pregiati e di altissima qualità.

La Franconia, inoltre, è famosa anche per essere l'area geografica con la più alta concentrazione di attività brassicole al mondo: detiene infatti il primato internazionale per densità di birrifici sul territorio, che sono oltre trecento.

All'interno dei microbirrifici franconi, nella maggior parte dei casi a conduzione familiare, trovano spazio anche le cosiddette Gäststatte, locande in cui è possibile degustare le birre accompagnate da piatti tipici della tradizione locale – come i wurstel, la schnitzel con kartoffelsalat, i bretzel e lo strudel di mele – che sarà possibile provare anche nel corso della kermesse di Villa Torlonia, preparati secondo le ricette tradizionali.

Tra gli stili birrari, al festival romano sarà possibile trovare alcune birre pregiate, come le Rauchbier, dal tipico aroma affumicato e dalla particolare maltazione su legno, e le rarissime Kellerbier, definite ‘birre di cantina’ per l’abitudine dei birrai di stoccare le botti nei tunnel sotterranei dei sette colli di Bamberga: durante la lagerizzazione infatti, una delle fasi di produzione, il tappo delle botti viene parzialmente tolto per permettere all’anidride carbonica di fuoriuscire ed evitare l’esplosione dei contenitori.

Per tre giorni, dunque, nel cuore di uno dei parchi più noti di Roma, sarà possibile immergersi completamente in un'atmosfera d'oltralpe, fare un viaggio alla scoperta della tradizione brassicola ed enogastronomica dei villaggi più remoti della Franconia e di Bamberga, e visitare la mostra fotografica che racconta, attraverso le immagini gli usi, i costumi e le più folkloristiche tradizioni di quest'angolo di Germania.

Indirizzo: via Lazzaro Spallanzani 1A

Orari: venerdì dalle 17.00 alle 2.00; sabato dalle 12.00 alle 2.00, domenica dalle 12.00 alle 00.30

Appia Run

Domenica 21 aprile torna una delle gare più affascinanti del running capitolino, la Roma Appia Run con partenza alle 9.00 da via delle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini.

Giunta alla XXV edizione, l’unica corsa al mondo a disputarsi su cinque pavimentazioni diverse – asfalto, sampietrino, basolato lavico, lo sterrato del Parco della Caffarella e per finire la pista dello stadio delle Terme di Caracalla – celebrerà le nozze d’argento con la città proprio nel giorno nel Natale di Roma.

La manifestazione di corsa su strada, competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km, è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica, della ASD Roma Appia Run e di ACSI Campidoglio.

E anche quest’anno tornerà l’appuntamento dedicato ai più piccoli con il Fulmine dell’Appia, in programma sabato 20 aprile.

Concerti Candlelight

La Primavera arriva anche nelle spettacolari location italiane dei concerti Candlelight di Fever con concerti a lume di candela che, da marzo a maggio, accoglieranno il pubblico con un’ambientazione floreale che renderà l’esperienza ancora più immersiva.

Ad aprile sono due gli eventi in programma nella Capitale, entrambi a Palazzo Ripetta: Ennio Morricone e colonne sonore il 12 Aprile (ore 18.00, 20.00 e 22.00) e Candlelight Spring: Nirvana, Metallica, Led Zeppelin ed altri il 13 Aprile (ore 18.00, 20.00 e 22.00).

Prezzo: a partire da 27 euro

Ristoranti da provare e nuove aperture

Vico

Mangiare un’ottima pizza napoletana nel centro di Roma, in un palazzo del Cinquecento con soffitti affrescati, sculture e boiserie: Vico è un’esperienza per gli occhi e per il palato.

A un passo da Palazzo Madama, il locale di piazza Rondanini – il cui nome rimanda al latino Vicus, stradina piccola e stretta di un centro abitato – è il risultato dell’incontro tra il maestro pizzaiolo Enzo Coccia – a Napoli proprietario delle due insegne ‘La Notizia’ – e la famiglia De Angelis che da generazioni opera nell’hotellerie di lusso: l’idea che si vuole trasmettere è quella di trovarsi a mangiare una vera pizza napoletana in una casa elegante e accogliente, tra tradizione e contemporaneità.

Enzo Coccia porta infatti in tavola la cultura gastronomica napoletana mettendo al centro l’ingrediente e le materie prime del territorio, valorizzandone la qualità: solo acqua, sale, farina e lievito fresco per l’impasto, e selezionatissimi produttori campani e laziali.

Tra i piatti proposti, solo per citarne alcuni, il Piscitiello, calzoncino fritto napoletano, le Montanarine e i Murzilli di’Mpustarella farciti con salumi, mozzarella e verdure e poi le pizze con due menu creati ad hoc per Vico: uno più tradizionale, che vede tra le protagoniste la Margherita Provola e Pepe, e l’altro, chiamato ‘Na Penzata d’Enzo’.

In questo caso si possono provare le creazioni frutto della fantasia del maestro pizzaiolo e del meglio offerto dalla stagionalità come, per esempio, la Cynar con Fior di Latte, Lamelle di Carciofi Fritti, Pecorino Romano dop, Mentuccia, Pepe e Olio evo Colline Salernitane dop, per cui è stato pensato uno dei vari abbinamenti proposti da Vico - Enzo Coccia è stato tra i primi ad accostare pizza e vino - da ultimo quello con i cocktail dello storico Salotto 42 di piazza di Pietra.

Imperdibili anche i dolci, come il Babà Caprese alla crema Chantilly e vaniglia con Crema inglese al Limoncello.

La carta dei vini, ben strutturata, conta circa 130 etichette, accuratamente selezionate e conservate in una cantina a vista, tra bollicine, bianchi, rossi e rosati e Champagne.

Orari: a pranzo dal martedì alla domenica, a cena martedì-giovedì e venerdì-sabato

Indirizzo: piazza Rondanini 47

Neve Di Latte Bistrot

Non più solo gelato. Neve di Latte – che ha di recente ultimato il restyling della sede storica al Flaminio, e che conta altri tre punti vendita tra Prati, Monti e via Veneto – ha lanciato una nuova ‘experience’ all’insegna del gusto e della qualità con tante proposte dalla colazione all'aperitivo: Neve di Latte Bistrot.

Il locale in via Nomentana, propone infatti una varietà di prodotti freschi e genuini che spaziano dai lievitati, come torte e plum-cake, ai waffle con gelato e frutta fresca, passando per le classiche torte e crostate.

Un'attenzione particolare è rivolta alle materie prime, come le uova di galline alimentate con mangime 100% canapa a basso contenuto di colesterolo – simbolo di un impegno verso la qualità e il benessere animale – che trovano espressione in piatti quali le uova alla benedict con salsa bernese, il toast con avocado, lime e salmone, fino ad arrivare a proposte più elaborate come il ramen di vedute e la pasta fresca ripiena.

Neve di Latte Bistrot fa della stagionalità un pilastro della sua offerta, proponendo zuppe, potage e altri piatti che raccontano la migliore espressione di ciò che la natura può offrire.

L'esperienza si completa con una selezione di bevande che comprende il Caffè di Frasi, infusi personalizzati, e una carta di vini naturali.

La chiusura con una mini degustazione di gelato, che varia dal semifreddo alla zabaione al gelato all'avocado, è la ciliegina sulla torta di questa nuova esperienza gastronomica.

Indirizzo: via Nomentana 335F

Zona Neutra del Gelato da Giuffre Forno&Gelato a Trastevere

A Trastevere Giuffrè, Forno & Gelato - format che mescola gelato artigianale e pasticceria di qualità - ha introdotto "la Zona Neutra del Gelato": uno spazio unico concepito come un'area di dialogo e condivisione aperta a tutti gli appassionati e professionisti del mondo del gelato.

L'obiettivo è quello di esplorare insieme, con colleghi e clienti, le infinite potenzialità di questo amato dessert, arricchendo la conoscenza collettiva e celebrando la diversità delle interpretazioni e tecniche.

Il prossimo 5 aprile, questa iniziativa vedrà un momento particolarmente significativo con la presentazione del "L'ATTE" di Francesco Dioletta, titolare delle gelaterie Aquilano.

Dioletta, in collaborazione con un allevatore abruzzese, ha iniziato a produrre un latte speciale dedicato non solo alla creazione del suo gelato ma anche alla vendita diretta alla comunità.

Questa partnership sottolinea l'importanza della qualità delle materie prime nella produzione del gelato e apre nuove strade per l'integrazione tra agricoltura locale e artigianato alimentare.

L'evento vedrà la partecipazione di Dioletta produttore del L’ATTE nuovo latte aquilano, del maestro gelatiere Stefano Ferrara che parlerà delle nuove forme del gelato e di Alessandro Giuffrè.

Insieme discuteranno del valore aggiunto che un "latte buono" può portare nel mondo della gelateria e della pasticceria, evidenziando come la scelta delle materie prime influenzi profondamente il risultato finale, sia in termini di gusto che di salute.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella missione di Giuffrè di elevare il gelato a una forma d'arte e di cultura, dimostrando come la collaborazione e la condivisione di conoscenze possano arricchire l'intero settore.

Indirizzo: viale dei Colli Portuensi 596