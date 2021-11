Cosa fare a Roma questo fine settimana di novembre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra mercatini, eventi e mostre

Il weekend è finalmente alle porte e le occasioni a Roma non mancano. Ecco allora che vi diamo una mano per decidere come trascorrerlo.

Se volete passare un fine settimana da buongustai (tanto la dieta incomincia il lunedì, no?) allora da Eataly Roma si celebra La Festa della Amatriciana e il Panettone Day.

Per gli amanti dell’arte due eventi da segnare in agenda: la fiera Roma Arte in Nuvola alla Nuvola dell’Eur e la mostra Antonietta Raphaël. Attraverso lo specchio alla GNAM.

Preferireste invece andare a teatro? Non perdetevi gli spettacoli di Francesca Reggiani al Teatro Olimpico e Laura Morante all’Ambra Jovinelli.

Se invece volete fare shopping, e magari acquistare in anticipo qualche regalo natalizio, la mostra-mercato organizzata alla Galleria Mirco e l’Hippie Market fanno al caso vostro.

Cosa fare a Roma nel weekend del 20 e 21 novembre

(Continua sotto la foto)

Eventi da Eataly

Da oggi fino a domenica Eataly Roma organizza La Festa della Amatriciana; tre giorni dedicati a uno dei piatti più iconici della cucina laziale.

Sebbene la ricetta originale sia a base di pomodoro, guanciale e pecorino, non mancheranno anche proposte rivisitate e originali.

Ad esempio Flavio Al Veloavevodetto la propone con 'nduja e pecorino romano, Angolo Cottura con le fettuccine e Ma-Tru con gli spaghetti.

Di Rosario Ristorante la versione di mare e di L’ombelico di Venere i cannelloni ripieni di stracciatella e guanciale croccante con pomodorino e pecorino oltre che una lasagna con sugo all'amatriciana.

Da provare anche le bombette fritte e i supplì all’amatriciana di Alari come anche il mini hamburger (bun con semi mix di sesamo, burger di manzo da 60 gr, ketchup d’amatriciana, insalata riccia, guanciale di cinta senese e pecorino romano DOP) e le ribs di maiale (costine di maiale, bbq d’amatriciana, guanciale croccante e pecorino romano DOP) realizzati da B.Ro.

Per chiudere in dolcezza, La Fornarina proporrà una crostatina di ricotta e visciola, il castagnaccio con ricotta fresca, ciambelline al vino e bicchiere di Romanella.

E poi birre artigianali (Alta Quota), show cooking, corsi di cucina e dj set con musica live.

L’evento si terrà al Terzo piano di Eataly venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00, domenica dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Ingresso gratuito e acquisto dei piatti con gettoni (richiesto il Green Pass).

Inoltre oggi - venerdì 26 novembre - da Eataly Roma torna il Panettone Day: per l’occasione oltre cinquanta tipologie di pandori e panettoni saranno a prezzi scontati sia in negozio che online.

La grande novità di questo Natale è il Panettone di Eataly realizzato con una speciale ricetta del mastro panificatore Fulvio Marino: tradizionale, sempre fresco e con ingredienti di altissima qualità.

Roma Arte in Nuvola all’Eur

C’è tempo fino a domenica (dalle 10.30 alle 20.00) per prendere parte alla prima edizione di Roma Arte in Nuvola, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea alla Nuvola di Fuksas.

Sono oltre trenta i progetti speciali tra mostre ed exhibit - realizzati da artisti e istituzioni culturali che coprono una varietà di linguaggi - e poi un’area dedicata all’editoria specializzata con riviste, guide, libri d’arte.

Non mancheranno ospiti come direttori di musei, artisti, critici collezionisti e rappresentanti di spazi indipendenti.

Da non perdere il lavoro fotografico MiRo del milanese Jacopo di Cera che tratta il tema del viaggio, stavolta con un particolare sguardo ai pendolari sulla tratta Frecciarossa Milano-Roma: tutti gli scatti sono stampati su vetro e allestiti con un supporto di ferro a rappresentare la cornice del finestrino del treno.

Per dieci anni l’artista ha preso lo stesso treno che congiunge le due città sedendosi nello stesso posto a guardare dal finestrino i campi ricoperti di fiori primaverili e poi celati dalla nebbia invernale, la natura che mutava, le luci che davano vita a nuove ombre.

Canzoni che diventano quadri: è l’esposizione Domenica Regazzoni & Lucio Dalla a 4 mani, progetto sulla stretta relazione tra arte e musica che caratterizza da sempre la poetica di Regazzoni ed esprime il profondo e lungo legame tra il cantautore e l’artista.

In mostra dieci tele - alcune inedite, altre frutto di un lavoro iniziato nel 1998 - ispirate ai brani del compianto autore di Caruso e altri classici del cantautorato italiano.

Mercatini

Negli spazi della Galleria Micro | Arti Visive in Prati, sabato e domenica (dalle 11.00 alle 20.00), si terrà una mostra mercato dove prenderanno parte artigiani contemporanei tra abbigliamento, gioielli di design, accessori di tendenza, borse e scarpe.

La kermesse promuove nuove forme di arte e di ricerca con un occhio di riguardo alla manualità rielaborata però in chiave contemporanea. L'indirizzo è viale Mazzini 1, e l'ingresso è libero.

Sabato e domenica torna anche l’Hippie Market al Parco Labia con street chef, artigiani, designer, musicisti, street band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori dalle 10.30 alle 21.30.

Anche in questo caso l'ingresso libero. Indirizzo: Largo Fausta Labia.

Mostra Antonietta Raphaël. Attraverso lo specchio alla GNAM

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita una nuova mostra, Antonietta Raphaël. Attraverso lo specchio, in programma fino al prossimo 30 gennaio - a cura di Giorgia Calò e Alessandra Troncone, promossa in collaborazione con l’Istituto Lituano di Cultura e l’Ambasciata di Lituania a Roma.

La figura dell’artista di origini lituane (1895 - 1975) esponente di spicco della Scuola romana viene raccontata attraverso dipinti, sculture e opere su carta, accompagnati da documenti, fotografie di famiglia, lettere e pagine dei suoi diari.

Completa l’esposizione una selezione di opere di Mario Mafai – compagno di una vita – unitamente a un video documentario inedito realizzato per la mostra.

Indirizzo: viale delle Belle Arti 131. Orari dal martedì alla domenica 9.00 - 19.00; biglietto intero 10 euro.

Romaeuropa Festival all’ Auditorium Parco della Musica

Questo fine settimana calerà il sipario sull’edizione 2021 del Romaeuropa Festival e saranno due giorni di musica, danza e cinema all’Auditorium Parco della Musica.

Venerdì alle ore 19.00 prima assoluta di The smell of blue electricity del musicista Vittorio Montalti insieme ai Blow Up percussion e sotto la direzione del suono di Tempo Reale

Sabato e domenica in cartellone ITMAHRAG del coreografo Olivier Dubois in Sala Petrassi. Sabato alle 17.00, in Sala Santa Cecilia, il ritorno (in prima nazionale) dell’orchestra Ensemble Intercontemporain a confronto con Reich/Richter.

Un’ora più tardi, al Teatro Studio Borgna, Inferno del collettivo di musicisti Edison Studio. Alle 19.30 tocca ad Alva Noto e al performer parigino Anne-James Chaton con Alphabet.

Infine i Berliner Philharmoniker alle 21.30 che tornano a Roma dopo diciassette anni - unica data italiana – in sala Santa Cecilia diretti da Kirill Petrenko per un concerto imperdibile prodotto da Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Spettacoli a teatro

Stasera e domani alle 21.00 e domenica alle 17.00 Laura Morante sarà sul palco del Teatro Ambra Jovinelli con lo spettacolo Io Sarah, Io Tosca per la regia di Daniele Costantini in cui farà rivivere l’attrice francese Sarah Bernhardt. Biglietti a partire da 19 euro.

Ultimo fine settimana per vedere Laura Reggiani al Teatro Olimpico con Gatta Morta (scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli): 90 minuti di risate, sketch e monologhi tra attualità, costume e politica. Biglietti a partire da 23 euro.