Cosa fare a Roma questo primo fine settimana di luglio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra mostre, eventi e festival.

Ecco cosa fare nel weekend a Roma: cultura, musica, yoga. Ce ne è per tutti i gusti.

A Villa Ada prosegue la stagione estiva di grandi concerti, dj set ed eventi in occasione di Villa Ada Festival 2022.

L’ultima mostra arrivata è alla Stazione Tiburtina: The World of Banksy - The immersive experience.

E domenica ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali.

Non mancano anche le occasioni per prendersi cura di corpo e mente: al Cavalieri Grand Spa Club arrivano due giorni di yoga e meditazione.

Qualche idea fuori porta? Domenica torna la rassegna Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa tra musica, teatro, sport e tanto altro.

Ve le raccontiamo, di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 2 e 3 luglio

(Continua sotto la foto)

Mostre

Dal 28 giugno la galleria commerciale della stazione di Roma Tiburtina ospita una rassegna dedicata al più famoso street artist del mondo: The World of Banksy – The Immersive Experience.

Per l’occasione saranno in mostra (fino al 27 novembre) un centinaio di opere, murales e oggetti che ripercorrono tutta la produzione dell’artista misterioso (la sua identità non è infatti mai stata rivelata), dalla fase graffiti allo stencil.

E per la prima volta, grazie alla sezione I Bansky, le creazioni dello street artist britannico saranno animate da brevi video che ne narrano la storia e il messaggio, dalla critica al capitalismo alla guerra.

Biglietti: intero a partire da 14,50 euro

Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Chiusura estiva: 8-21 agosto

Indirizzo: piazzale della Stazione Tiburtina

Yoga

Il 5 stelle Rome Cavalieri sabato e domenica ospita nel verde del suo parco affacciato sul centro di Roma un evento speciale dedicato allo yoga.

Sarà una due giorni tra yoga, mindfulness, cibo salutare e fitness, per ritrovare le energie ed entrare in contatto con il proprio corpo e con la natura a cura di YOME, piattaforma online di corsi on demand e live.

La prima sessione, che si terrà alle ore 18.00, inizia con il Sun’s out, bums out di Valentina Barbieri per un workout funzionale total body che prepara alla seconda fase (ore 18.30), il Blissful sunset flow con Martina Rando e Manuel Mauri, con focus su flessibilità e mobilità della parte frontale del corpo e del lower body.

La lezione terminerà con un momento dedicato al rilassamento e alla meditazione con Manuel Mauri.

A conclusione di questa giornata dedicata non mancherà un aperitivo sano al Tiepolo Terrace.

La mattina seguente apre alle ore 9.30 The power of the sun con Claudia Casanova e Martina Sergi: una lezione energizzante e stimolante per iniziare la giornata con grinta.

A seguire (ore 10.30) il Voice Yoga con Manuel Mauri, pratica di meditazione che insegna a utilizzare la voce per liberare la mente, per stare meglio e ritrovare sé stessi.

A conclusione ci sarà il ricco Sunday Brunch del Rome Cavalieri.

Cultura

Mai visitate le Domus romane del Celio? Per tutta l’estate (fino al 25 settembre) CoopCulture propone un ricco programma di attività e visite nell’areaarcheologica “nascosta” tra le fondamenta della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio.

Sarà possibile scoprire questo straordinario luogo con un programma di speciali esperienze di visita per adulti e bambini.

Insieme agli Scavi di San Clemente le Domus rappresentano uno dei luoghi più suggestivi della Roma sotterranea per la straordinarietà dello stato di conservazione degli ambienti affrescati e per l’altissimo valore artistico e di interesse religioso del sito.

Note anche come la casa dei martiri Giovanni e Paolo, racchiudono oltre quattro secoli di storia e testimoniano il passaggio e la convivenza tra paganesimo e cristianesimo.

E al loro interno è anche possibile ammirare alcuni tra gli affreschi più belli di età tardo-antica.

Programma e biglietti sul sito di CoopCulture.

Indirizzo: via del Clivo di Scauro

Musica

Anche questo fine settimana tanti gli appuntamenti musicali con Villa Ada Festival che per tutta l’estate vedrà più di cinquanta artisti da tutto il mondo esibirsi nel bellissimo parco da 160 ettari al Salario.

In cartellone stasera alle ore 21.00 Il Muro del Canto che presenterà il quinto album, Maestrale. Domani toccherà al sassofonista James Senese e domenica alla band canadese Badbadnotgood.

Indirizzo: via di Ponte Salario 28

Musei

Domenica, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo e quella dei Fori Imperiali saranno a ingresso gratuito per i residenti e non a Roma.

I musei civici aprono le porte gratuitamente per consentire ai visitatori di ammirare i capolavori delle collezioni permanenti e le opere esposte nelle mostre temporanee in corso.

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Fa eccezione alla gratuità la mostra in corso al Museo dell’Ara Pacis dedicata a Robert Doisneau.

Maggiori info alla pagina dedicata.

Idee fuori porta

A partire da questa domenica e fino all’11 luglio è possibile prenotare la visita guidata del Castello di Santa Severa, maniero affacciato sul mare lungo la costa tirrenica a nord della Capitale.

L’esperienza alla scoperta dell’antico borgo ha una durata di circa un’ora e mezza (partenze alle 18.00 e alle 19.30) e può essere prenotata sia on line che in biglietteria.

Ma non solo, questa domenica tornano le serate estive vista mare con Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa: rassegna promossa dalla Regione Lazio con oltre 160 eventi tra concerti, teatro, comedy, sport, laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche e archeo-trekking.

In calendario anche una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per godere di un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi.

Indirizzo: SS1 via Aurelia, Km 52,600