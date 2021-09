Rientrati dalle ferie, si tornano a passare i fine settimana in città: ecco cosa fare a Roma nel weekend dell'11 e 12 Settembre

Dopo le vacanze estive ecco cosa fare a Roma nel weekend, scegliendo tra le tante nuove occasioni per vivere la Capitale e godere delle sue bellezze sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

Questo fine settimana arriva la seconda edizione di Roma Baccalà: la manifestazione che celebra la cultura e la tradizione di uno dei pesci più apprezzati nel panorama gastronomico romano.

Sempre in tema (la dieta post vacanze estive rimandatela a ottobre) da Eataly si celebra la Sagra del pesce fritto e baccalà per veri appassionati di street food.

Qualcosa all’aria aperta? Il concerto del cantautore Motta all’Auditorium Parco della Musica o le passeggiate sotto le stelle ammirando la Roma antica nell’area archeologica dei Fori Imperiali.

Se avete voglia di fare shopping segnatevi il Mercato Monti e Ponte Milvio Antiquariato.

Noi ve le raccontiamo: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend dell'11 e 12 Settembre

(Continua sotto la foto)

Roma Baccalà

Il quartiere Garbatella ospita fino a domenica un evento a ingresso gratuito dedicato a uno dei piatti tipici della tradizione romana, Roma Baccalà, in collaborazione con l’VIII Municipio.

In programma una serie di incontri, assaggi, laboratori e riflessioni intorno alla specialità ittica che chiama in causa storia, religione, antropologia e cultura popolare. La proposta gastronomica della kermesse sarà affidata a Ostissimi, l’Associazione degli Osti di Roma promotori della tradizione culinaria capitolina che per l’occasione realizzerà una serie di proposte a base di baccalà.

Tra questi l’Oste Matto che preparerà la Crema di ceci e baccalà con crostone di pane al rosmarino; Flavio al Velavevodetto il Filetto di baccalà fritto e gnocchi mediterranei; Hosteria Grappolo d’Oro il Baccalà mantecato; Proloco Trastevere il Baccalà in umido con peperone crusco; l’Osteria Fratelli Mori la Polpetta fritta di patate e baccalà con maionese all’aglio nero e la panzanella di baccalá, Roberto e Loretta lo Sformatino di baccalà con patate e cipolle di Tropea; Stefano Callegari il Felafel di baccalà e fave con humus romano e Albos Rosario la Tartare di baccalà.

Per saperne di più sul progetto Ostissimi sarà possibile prendere parte all’incontro “Ostissimi si racconta” in programma oggi alle ore 21.00.

Inoltre tra le novità della nuova edizione il Baccalà Folks, tre appuntamenti che celebreranno alcune folkloristiche sagre: oggi alle ore 17.30 la Sagra del Baccalà di Magliano in Toscana, domani e domenica alle ore 18 rispettivamente la Sagra del Baccalà di Borgoricco e la Sagra del Baccalà alla perugina di Badiola. romabaccala.it

Mercati

Weekend da dedicare allo shopping? Un indirizzo da non perdere è sicuramente il Mercato Monti nell’omonimo quartiere a due passi dal Colosseo.

Design, abbigliamento, artigianato, vintage: l’appuntamento è per sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 in via Leonina 46.

Ingresso libero, mercatomonti.com.

E domenica dalle 9 alle 19, lungo via Capoprati, l’appuntamento è con Ponte Milvio Antiquariato: in vendita vintage, mobili, rigatteria e vinili. pontemilvioantiquariato.it

Short Theatre 2021

Continua fino a lunedì prossimo l’appuntamento con la XVI edizione di Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts ospitato in diversi spazi della città: WEGIL e La Pelanda–Mattatoio di Roma, il Teatro Argentina, il Teatro India, il Teatro del Lido di Ostia e altri spazi urbani in risonanza con le realtà attive nel tessuto sociale e culturale cittadino.

Una manifestazione dedicata a musica, teatro, danza, performance, installazioni, dj set, incontri e progetti di arte pubblica - quest’anno dal titolo The Voice This Time e con la direzione artistica di Piersandra Di Matteo - in cui si incontreranno artisti, teorici, musicisti, poetesse, autrici, collettivi, spettatori e spettatrici da ogni angolo della città.

Cartellone e info biglietti sul sito dell’evento. shorttheatre.org.

Motta in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Questa sera (ore 21) è in programma il live di Motta in Cavea all’Auditorium Parco della Musica.

Il cantautore e polistrumentista pisano presenterà i brani del suo repertorio in occasione del Semplice Tour 2021 dopo l’uscita il 30 aprile scorso del suo nuovo disco Semplice.

Dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia l’artista e marito dell’attrice Carolina Crescentini si è detto entusiasta di poter tornare sul palco e ritrovare così il calore dei suoi fan.

Per partecipare al concerto è necessario il Green Pass o il tampone negativo eseguito almeno 48 ore prima dell’evento.

Biglietto intero 28 euro. auditorium.com

Passeggiate serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali

Grazie a un protocollo d’intesa tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e la Città Metropolitana di Roma Capitale, fino al 26 settembre romani e turisti tutte le sere dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso) potranno visitare i Fori Imperiali, una delle aree archeologiche più suggestive.

La visita della durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti, con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in prossimità della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in lingua italiana.

Il percorso inizia dal museo multimediale sotto Palazzo Valentini dove i visitatori potranno vedere un filmato, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, con la ricostruzione virtuale della Colonna Traiana che permette di osservare da vicino i bassorilievi e la campagna militare: la conquista della Dacia, l’attuale Romania, da parte di Traiano.

Un racconto straordinario che si conclude con la morte del re Decebalo e il trionfo dell’imperatore (durata 13 minuti circa).

Dopo la visione della pellicola, si prosegue con la visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare con uscita da via Bonella su via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado Ricci / Via della Salara Vecchia.

Biglietto intero 4 euro.

Si richiede Certificato Verde. sovraintendenzaroma.it

Sagra del pesce fritto e baccalà da Eataly

Se è vero che la dieta si comincia sempre di lunedì allora godetevi gli ultimi giorni di stravizi con un appuntamento per veri foodie.

Stiamo parlando della Sagra del pesce fritto e baccalà in programma da Eataly fino a domenica dalle 18.00 all’01.00. ì

Che specialità vi aspettano? Cartocci, fritture, paranza, alici, calamari, gamberi e l'immancabile baccalà in pastella con tanto di musica dal vivo in sottofondo.

L’ingresso è gratuito e solo dietro presentazione di Certificato Verde.

Inoltre sabato, a partire dalle 18.30, si svolgerà un corso di cucina insieme alla chef Alessandra Mariani che insegnerà a prepare due ricette: filetto di baccalà in pastella; cacio, pepe e baccalà.

Non mancheranno cenni storici, curiosità e i segreti del mestiere.

Il costo è di 35 euro. eataly.net

Villae Film Festival, III edizione

C’è tempo fino a domenica per partecipare al secondo appuntamento del VILLAE FILM FESTIVAL a Villa d’Este, Tivoli.

Dopo la tappa di Villa Adriana che si è svolta a luglio, nell’edificio rinascimentale patrimonio UNESCO alle porte di Roma cinema e arte si incontrano per raccontarsi a vicenda.

Stasera alle 21.15 andrà in scena la proiezione intitolata Marina Abramović: The Artist is Present di Matthew Akers e Jeff Dupre.

Il documentario racconta la preparazione e lo svolgimento della performance di Marina Abramović che si è tenuta al Museum of Modern Art (MOMA) di New York nella primavera 2010 per una durata di oltre 700 ore in cui l’artista serba è rimasta seduta a un tavolo fissando negli occhi la persona che di volta in volta si era seduta di fronte a lei.

Ingresso libero, Green Pass obbligatorio. levillae.com

Vinòforum 2021

Vinòforum – Lo Spazio del Gusto quest’anno festeggia il suo 18esimo compleanno con un’edizione speciale in programma fino a domenica 19 settembre presso il Parco Tor di Quinto (via Fornaci di Tor di Quinto).

Oltre 12.000 metri quadri di spazi verdi che per dieci giorni chiameranno a raccolta centinaia di cantine vitivinicole italiane e internazionali, chef stellati, ristoranti, enoteche e realtà del comparto gastronomico, per una vera e propria maratona di gusto, quest’anno ancora più ricca di novità e di significato.

L’edizione 2021, infatti, rappresenta non solo un traguardo storico per una manifestazione che da18 anni valorizza l’agroalimentare di qualità ma anche una tappa strategica per consolidare la vera ripartenza del settore.

New entry sarà Mix&Spirits Hospitality, una lounge dedicata al mondo della miscelazione e degli spirits e alla loro evoluzione negli ultimi anni.

Info e prenotazioni sul sito. vinoforum.it.