Chi deciderà di passare le vacanze di Natale e il Capodanno 2023 a Roma avrà l'imbarazzo della scelta: ecco tutti gli eventi in programma

L'anno nuovo è alle porte: arte, eventi, mostre, musica e buon cibo. Tantissimi gli appuntamenti in programma nella Capitale, per accontentare i gusti di tutti. Ecco perché se avete in programma di passare le vacanze di Natale e Capodanno a Roma abbiamo cercato di fare il punto su tutto quello che c'è da fare.

Qui sotto i dettagli.

Cosa fare a Roma a Capodanno 2023

Eventi

Incanto di luci

C’è tempo fino all’8 gennaio per assistere alla mostra sensoriale Incanto di luci all’Orto Botanico di Roma, in contemporanea con altre 18 città europee.

In occasione di questa prima edizione italiana dell’evento di light art nata dal format “Christmas garden", organizzato da Deag Deutsche Entertainment Ag, Img e Be.it events, l’Orto Botanico sarà illuminato per un chilometro e mezzo grazie alle opere del light designer Andreas Boehlke, accompagnate dalle melodie del compositore e sound designer Burkhard Fincke.

Indirizzo: Largo Caterina di Svezia 23/A

Tuffo nel Tevere

Come da tradizione, ogni primo gennaio alle ore 12.00 si rinnova l’appuntamento con il tuffo nel Tevere di Mister Ok.

Sono decenni ormai che subito dopo lo sparo del cannone del Gianicolo Maurizio Palmulli, ex assistente bagnanti oggi settantenne, si esibisce di fronte alla folla di turisti e curiosi che lo aspetta a ponte Cavour.

Natalè Auditorium

Fino all’8 gennaio l’Auditorium Parco della Musica ospiterà la rassegna Natalè Auditorium con un ricco programma di concerti (tra i vari 26 e 27 dicembre Venditti e De Gregori, 28 e 29 dicembre Elisa) e spettacoli (31 dicembre Edoardo Leo con “Ti racconto una storia”) prodotti dalla Fondazione Musica per Roma.

Ai tanti concerti di musica pop, rock, jazz si aggiungerà il consueto appuntamento con il Roma Gospel Festival, a cui prenderanno parte le migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti (fino al 31 dicembre).

Non mancheranno spettacoli per i più piccoli, mostre e visite guidate per le famiglie.

Programma, info e orari sul sito.

Presepe a piazza San Pietro

Quest’anno arriva dalla friulana Sutrio, in Carnia, il tradizionale Presepe esposto in piazza San Pietro fino all’Epifania.

Realizzato da un team di artisti ed artigiani del legno, l’opera si compone di 18 statue in legno di cedro a dimensione umana, illuminate e disposte su una superficie di oltre cento metri quadri.

Grande attenzione è stata posta al tema della sostenibilità: per il Presepe di Sutrio non è stato abbattuto neanche un albero.

La culla per esempio è stata realizzata con materiali di recupero (vecchie travi di stalla, rami e radici abbandonati durante la terribile tempesta Vaia).

Street art sostenibile

Si intitola Usawa, in swahili equilibrio, il nuovo murale realizzato con eco-pitture Airlite che trasforma la fermata della stazione ATAC metro B di Pietralata in una nuova ‘porta d’ingresso’ della street art sostenibile a Roma.

Il murales – il secondo dopo quello realizzato a Borgo Universo, ad Aielli (AQ) – rientra nell’ambito del progetto Costellazioni di Negroni, nato per offrire spazi di condivisione e collaborazione ai giovani per favorire iniziative positive su territori e comunità locali.

L’opera è stata firmata dal giovane street artist napoletano Giovanni Anastasia che ha utilizzato delle vernici Airlite capaci di neutralizzare lo smog: il murale della metropolitana di Pietralata, con i suoi 70 metri quadrati, permetterà di ripulire l’aria come farebbe un bosco di pari superficie, assorbendo lo smog di circa 15 auto benzina euro 6 al giorno.

Menu delle feste

Osteria Fratelli Mori

Per il cenone di Capodanno Alessandro e Francesco Mori non potevano che pensare a un menu a base di piatti tipici della tradizione romana oltre a grandi classici.

Nella loro accogliente osteria in zona Piramide, dopo aver brindato con Prosecco accompagnato da un Cestino di fritti misti e Polpettine di coda alla vaccinara, si proseguirà con Ravioli di faraona al tartufo nero pregiato e il Fusillone con ragù di maialiano e salsa di topinambur.

Tra i secondi si può scegliere la Buttera di cinta senese con erbe aromatiche oppure la Costoletta di agnello con panure aromatica, insalatina di finocchi e arance.

E dopo i dolci, allo scoccare della mezzanotte verranno servite Lenticchie e cotechino (costo a persona 90 euro, bevande escluse).

Indirizzo: via dei Conciatori 10

Aqualunae

Chef Emanuele Paoloni nel suo ristorante in Prati dedica al Capodanno e al pranzo del primo gennaio due menu degustazione per veri gourmet.

A Capodanno il pesce fa da padrone. Si parte con il Calice di bollicine, il Benvenuto dello Chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il Carpaccio di capesante passionfruit, pistacchio e radicchio, il Profumo di vongole alla francese .

Largo poi ai Paccheri gratinati con frutti di mare e porro bruciato, al Mantecato di carnaroli polpo, n’duja e yuzu , al Merluzzo nero carbonaro con affumicatura live, caviale di salmone.

La cena del 31 dicembre si chiude con il Pre dessert, il dessert Spagna, passionfruit, lampone e cioccolato bianco , un Dolce arrivederci dello Chef e La tradizione (costo a persona 115 euro bevande escluse).

Per quanto riguarda invece il pranzo del primo gennaio si prevede, tra i vari, Polpettine con battuto di cortile, crema di blu al miele e verdurine croccanti, Strascinati al forno con maialino nero, tartufo e parmigiano vacche rosse 36 mesi, Fagotti di faraona mantecati con burro allo yuzu, salvia, nocciola; Piemontese di tonno e verdure golose (costo a persona 78 euro, bevande escluse).

Per ciascun menu è prevista la possibilità di wine pairing (costo a persona 34 euro).

Orari: sempre aperto dalle 9.00 alle 24.00

Indirizzo: piazza dei Quiriti 19/20

Cuoco e Camicia

Menu degustazione per la sera di Capodanno nel ristorante a Monti di chef Riccardo Loreni.

Si comincia con il Calice di Franciacorta brut Cuvée22 Castello Bonomi e una selezione di stuzzicanti amuse bouche: Ostrica, piselli e rafano; Crudo di tonno al bloody mary; Salmone croccante, avocado, teriyaki; Cialda ai semi, ricotta affumicata, pomodoro vere, caviale di salmone; Bao&ceviche di seppia; Midollo caramellato alla senape; Pagnotta ai grani antichi e burro di mare.

La proposta continua con le Capesante scottate, zucca, zenzero, burro, alici e il Tataki di tonno, cavolfiore e shichimi. Spazio poi ai Tortelli di brodo al contrario, spuma di mortadella e al Riso Acquerello, cacio e pepe, pere limone e coppa di testa.

Si prosegue il cenone con il Rombo all’extravergine, salsa bernese, cardoncelli, tartufo nero. Per dessert lo chef propone Cioccolato bianco, vaniglia, pepe, lamponi (costo 160 euro a persona pane e acqua inclusi, bevande escluse).

Orari: aperto il 1 gennaio con menu alla carta.

Indirizzo: via di Monte Polacco 2/4

Frezza

Per accogliere il 2023 Frezza, il nuovo locale nel centro di Roma aperto di recente dall’attore Claudio Amendola, propone un menu ricco e di ispirazione romana preparato per l’occasione dallo chef Davide Cianetti.

Si inizia con un antipasto con Focaccia, Tagliere di salumi e formaggi selezione DOL, Strudel di carciofi alla romana e ricotta.

Si prosegue con i primi, come le Fettuccine fatte in casa con salsiccia, broccoli e pecorino e la Lasagna classica con mozzarella di bufala. A seguire un secondo a base di Costolette di agnello fritte dorate con cicoria e patate e Carciofo alla romana.

Per concludere in dolcezza Crostata ricotta e visciole e l’immancabile Cotechino con le lenticchie (costo 90 euro a persona).

Indirizzo: via della Frezza 64

Sport e attività all’aria aperta

Corsa

Torna la We Run Rome, manifestazione podistica alla XI edizione che si correrà il 31 dicembre nel centro di Roma per festeggiare la fine dell’anno.

Tre le tipologie di gara per runners esperti ed appassionati di corsa: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km non competitiva.

Tutte saranno con partenza (ore 14.00) e arrivo nel meraviglioso scenario delle Terme di Caracalla, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via dei Fori Imperiali e piazza del Colosseo.

Mostre

Fino al 26 marzo 2023 WeGil, spazio polifunzionale della Regione Lazio a Trastevere, ospita la retrospettiva (inaugurata lo scorso 8 dicembre) Franco Angeli-Opere 1958-1988.

La mostra dedicata all’artista romano, a cura di Silvia Pegoraro, si presenta come un percorso antologico di 74 opere uniche provenienti da collezioni private (alcune inedite) dagli esordi informali del 1957-58 al figurativismo geometrico e metafisico degli anni ’80, sino al 1988, anno della sua scomparsa.

Biglietti: ingresso gratuito

Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio)

Indirizzo: Largo Ascianghi 5

Concerti di Capodanno

Dopo gli stop per via della pandemia quest’anno torna il consueto appuntamento con il concertone di Capodanno promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport.

Il live Rome Restarts 2023, ai Fori Imperiali, vedrà alternarsi sul palco star della generazione Z come Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni e sarà condotto da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, volti e voci di RDS 100% Grandi Successi (radio ufficiale dell’evento).

La festa inizierà alle 21.30 e proseguirà anche dopo il brindisi al nuovo anno con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma, per continuare a cantare e ballare insieme a romani e a turisti con il Colosseo di sfondo.

Capodarte 2023

Il primo gennaio torna Roma Capodarte, programma gratuito di eventi culturali diffusi in tutta la città.

Per l’occasione sono previsti concerti e iniziative con protagonisti del mondo della cultura che incontreranno spettatori e visitatori nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e in altri spazi della Capitale aperti in via eccezionale al pubblico.

Decine gli interventi in programma, tra eventi musicali, visite guidate, spettacoli, letture ed eventi per bambini e famiglie.

L’elenco completo e gli orari sono consultabili sul sito della manifestazione.

Nuove aperture

Quello dell’hotellerie di lusso è un trend in continua crescita a Roma, e lo conferma l’ultimissimo arrivato: Palazzo Ripetta, 5 stelle in un edificio seicentesco nell’omonima via del centro tra piazza del Popolo e Ara Pacis.

Il palazzo, che nei secoli è stato anche convento e residenza religiosa per ragazze orfane, è tornato a splendere dopo un lungo e accurato restyling voluto dal giovane imprenditore romano Giacomo Crisci.

Design, arte contemporanea, enogastronomia di alto livello: questo lo spirito di Palazzo Ripetta che vuole essere non solo hotel (78 camere e suites) ma anche un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della mixology d’autore.

Sono infatti aperti anche agli ospiti esterni il ristorante San Baylon, guidato dall’Executive chef Marco Ciccotelli, e il Baylon Cocktail Bar, curato dalla Bar Manager Desirè Verdecchia insieme allo speakeasy The Jerry Thomas Project.

Piante aromatiche, fiori e profumi mediterranei caratterizzano i Signature drink (come il Palomotto con tequila, rabarbaro, pompelmo rosa, lime e sommacco siciliano o il Baylon Flip con marsala, brandy, acqua ai fiori d’arancio e caffè) che si possono accompagnare a una dozzina di cicchetti ideati da Ciccotelli, tra cui la Crocchetta di Bollito e la Frittura di mazzancolle.

Al ristorante, aperto tutti i giorni dalle 19.00 e il cui nome riprende quello del francescano San Pasquale Baylon che pare abbia inventato lo zabaione, si possono assaggiare tante altre proposte dello chef abruzzese (con esperienze in cucine stellate e hotel di lusso) che nei piatti omaggia le sue origini in chiave moderna.

Ecco allora le Cacio e Ova, tipiche pallotte abruzzesi a base di pecorino, uova e pane raffermo con salsa di pomodoro, la Fettuccina all’uovo fatta in casa con ragù bianco e cardoncelli e i Tortelli con ricotta di bufala, erbette spontanee e scaglie di tartufo nero.

I secondi accontentano i gusti di tutti: per chi ama la carne c’è il Manzo cotto a bassa temperatura glassato nella sua salsa. Per chi preferisce il pesce la Cotoletta di rombo con maionese al salmoriglio (capperi, pomodoro secco, olive e acciughe tritate) e infine per i vegetariani il Cavolfiore, marinato, cotto sotto vuoto e poi tostato.

Da non perdere i dolci, la cui preparazione si può sbirciare dalla grande vetrata che caratterizza il laboratorio di pasticceria affacciato su una delle due sale del ristorante.

Le sei proposte ideate dal Pastry chef Giuliano Marzullo insieme a Giuseppe Solfrizzi di Le Levain sono Babà con crema chantilly allo zucchero Muscovado, Tiramisù con savoiardi bagnati nel caffè e quenelle di gelato al mascarpone, Profiterole con bignè ripieni di ganache al cioccolato, pralinato al gruè, croccante al cacao e gelato al cioccolato.

E poi Mont Blanc, Pavlova (con passion fruit e mango) e Burn Cheesecake con spuma e gelatina al latticello.

Un micromondo tutto da scoprire (e da assaggiare) quello di Palazzo Ripetta che in primavera aprirà un altro angolo speciale dove fermarsi dall’aperitivo al dopo cena: il suo magnifico giardino interno.

Indirizzo: via di Ripetta 231

A Natale regala la cultura

Anche per il 2023 il Parco archeologico del Colosseo promuove la campagna A Natale regala la cultura per invitare il pubblico a sottoscrivere la Membership Card del PArCo e godere appieno della sua bellezza per tutto l’anno.

Acquistando o regalando la Membership Card si avrà infatti diritto all’ingresso illimitato per 12 mesi all’area archeologica del Foro Romano - Palatino e al Colosseo, oltre ad alcuni vantaggi come scoprire in anteprima le mostre, partecipare a eventi esclusivi, inaugurazioni e progetti speciali, nonché usufruire di riduzioni dedicate e restare sempre in contatto con le novità del PArCo.

È possibile acquistare la Membership Card online o direttamente presso la cassa di piazza del Colosseo.

Per ulteriori informazioni consultare sito dedicato.