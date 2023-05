Cosa fare a Roma nel mese di maggio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti.

Gli eventi di maggio a Roma da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a maggio

Mostre

Michelangelo Pistoletto – Infinity al Chiostro del Bramante

Prosegue nel rinascimentale Chiostro del Bramante la mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto Infinity – L’arte contemporanea senza limiti a cura di Danilo Eccher (fino al 15 ottobre).

Un percorso dove poter scoprire una cinquantina di opere, da quelle storiche alle più recenti, dell’artista biellese (90 anni il prossimo giugno) come i quadri specchianti – Metrocubo di Infinito, Venere degli Stracci, Orchestra di stracci – e la serie delle Porte Segno Arte insieme ad Autoritratto di Stelle.

Non mancheranno installazioni site specific come Grande sfera di giornali (1966 – 2023), costruita all’interno della sala fino a occuparne le dimensioni massime consentite; Labirinto (1969 – 2023), una via sinuosa che indirizza verso il resto dell’esposizione alterando la percezione dell’architettura; Love Difference–neon (2005 – 2023), installazione luminosa composta da venti scritte al neon, oltre a una versione del Terzo Paradiso, realizzata in polistirene e PVC colorato che occupa gli spazi esterni.

Orari: dal lunedì al venerdì 10.00-20.00; sabato, domenica e festivi 10.00-21.00

Biglietti: intero, dal lunedì al venerdì 15 euro. Sabato e domenica 18 euro

Indirizzo: via Arco della Pace

World Press Photo Exhibition 2023

Dal 5 maggio al 4 giugno il Palazzo delle Esposizioni accoglie la mostra del World Press Photo 2023: saranno esposte in anteprima nazionale le 120 foto finaliste del prestigioso concorso di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti.

L’esposizione è ideata dalla World Press Photo Foundation di Amsterdam, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo in collaborazione con 10b Photography.

La foto dell’anno è andata al fotografo ucraino Evgeniy Maloletka per la sua immagine scattata il 9 marzo 2022 durante l’assedio di Mariupol in Ucraina: lo scatto ritrae una donna incinta trasportata in barella fuori dal reparto maternità di un ospedale danneggiato nel corso di un attacco aereo russo. La donna gravemente ferita è deceduta mezz’ora dopo aver dato alla luce il corpo senza vita di suo figlio.

Orari: dal martedì alla domenica 10.00 - 20.00

Biglietti: intero 12,50 euro

Indirizzo: via Nazionale 194

Eventi

Era di Maggio all’Orto Botanico

Torna la festa di Primavera all’Orto Botanico di Roma (Trastevere): il 6 e 7 maggio andrà in scena la terza edizione di Era Di Maggio con un ricco programma di laboratori per adulti e bambini, performance artistiche e musicali, mostre di artigianato, visite guidate alla scoperta delle collezioni – come quella dedicata al giardino giapponese tra ciliegi e camelie in fiore – e stand gastronomici.

La grande novità è che sarà aperto anche il Giardino della Cavallerizza all’interno di Palazzo Corsini dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva e ripercorrere la storia di Cristina di Svezia raccontata attraverso performance dal vivo, visitandone anche l’alcova privata.

Orari: dalle 9.00 alle 18.30

Biglietti: intero, 10 euro

Indirizzo: Largo Cristina di Svezia 24

Roma Bar Show

Una manifestazione tutta dedicata al mondo del beverage e della miscelazione dedicata non solo ai professionisti del settore ma anche a tutti gli appassionati: è Roma Bar Show, in scena il 29 e 30 maggio al Palazzo dei Congressi dell’Eur.

Per l’occasione migliaia di brand e di operatori della miscelazione nazionale e internazionale si incontreranno per una due giorni di masterclass, seminari, talk, degustazioni, e - novità assoluta di questa terza edizione - della finale della prima edizione dei Roma Bar Show Awards, un riconoscimento nato per valorizzare i bar e i bartender più talentuosi.

Primo e unico appuntamento italiano del settore, al Roma Bar Show si potranno visitare Piazza Italia, l’aerea espositiva interamente dedicata al nostro Paese, che vanta una tradizione secolare come quella della Spirit Industry; il Mexican Village Stage, un palco posizionato in una delle terrazze del palazzo che svelerà tutti i segreti dell’artigianato degli Agave Spirits; diverse Tasting Room per partecipare alle masterclass di diversi produttori; e poi ancora un’area dedicata alla Food Experience; e i Seminari e l’Academy che daranno l'opportunità di ascoltare e interagire con coloro che hanno fatto e continuano a fare la storia del mondo del bar, del bartending e della spirit industry.

Orari: dalle 11.30 alle 21.00

Biglietti: giornaliero 35 euro, abbonamento due giorni 55 euro

Indirizzo: piazza John Kennedy 1

Ristoranti da provare e nuove aperture

El Porteño Gourmet

Se non fosse che passeggiando nei dintorni si incontrano luoghi iconici come Fontana di Trevi e il Pantheon, varcato il civico 36 di via dell’Umiltà quasi si potrebbe pensare di essere a Buenos Aires.

Dopo Milano e il successo del primo locale aperto a Roma nei pressi di Largo del Teatro Valle, la holding Dorrego Company qualche mese fa ha inaugurato un altro indirizzo dedicato all’enogastronomia argentina: El Porteño Gourmet.

Accoglienza calorosa, profumo di carne alla griglia, in sottofondo melodie che rimandano al tango: sembra di trovarsi nella residenza di un gaucho delle pampas argentine.

Eppure fino a qualche anno fa l’edificio, completamente ristrutturato, che oggi ospita El Porteño Gourmet e Umiltà 36, hotel di lusso di Shedir Collection, era stato la sede storica nella Capitale di Forza Italia.

Dunque senza volare oltreoceano qui si può provare l’esperienza di un vero asado (un rito oltre che una delle massime espressioni della cultura culinaria argentina) con la carne grigliata lentamente e a vista nella tipica parilla.

Ecco allora in menu l’Entraña (il saporito e morbido muscolo del diaframma), l’Asado De Tira (le costine di vitello), il Gran Lomo (il filetto di manzo argentino) e il Vacio (la bavetta) – solo per citare alcune specialità – accompagnate da salse, come il caratteristico chimichurri a base di prezzemolo, aglio e peperoncino, e contorni tipici delle grigliate di carne come le patatine fritte, il purè di patate e l’insalata russa (quest’ultima immancabile nelle grandi occasioni, soprattutto a Natale).

Non solo carne alla griglia, altri classici da provare sono le Empanadas (panzerotti cotti al forno e ripieni di carne, pollo o verdura) e le Mollejas Salteadas (animelle).

La cantina si compone in prevalenza di vini argentini ma non mancano etichette internazionali. Scegliete allora una bottiglia di Malbec, il vitigno a bacca rossa più diffuso in Argentina, e al momento della prenotazione chiedete un tavolo nella sala del Polo dove sono appese stecche, caschetti e fotografie dei più grandi giocatori come Nacho Figueras, non a caso soprannominato David Beckham of Polo: entrati da romani, alla fine di questa esperienza vi sentirete porteños.

Proprio come vengono chiamati gli abitanti di Buenos Aires.

Orari: tutti i giorni dalle 12.00 alle 24.00

Indirizzo: via Dell’Umiltà 36

Seu Pizza con Vista al W Rome

Il panorama sui tetti di Roma, la pizza di Pier Daniele Seu e i cocktail di Emanuele Broccatelli. Un trio vincente che si ripete anche quest’anno con l’arrivo della bella stagione sul rooftop del W Rome, hotel di Marriott Bonvoy a due passi da via Veneto.

Al tramonto per l’aperitivo o a cena tra mille luci che si perdono all’orizzonte, Seu Pizza con Vista è l’occasione per assaggiare le specialità del pluripremiato pizzaiolo Pier Daniele Seu che propone classici come la Margherita DOP (pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala e basilico) e la Napoli (pomodoro San Marzano, fior di latte, alici di Sciacca e origano) oltre ad alcuni cavalli di battaglia tra cui l’Assoluto di Pomodoro (pomodoro San Marzano, pacchetelle di pomodoro giallo, pesto di pomodoro secco, pomodoro confit, graukase e basilico) e la Fior di Cotto (fior di latte, prosciutto cotto, fiori di zucca, burrata e polvere di olive). Non manca una novità della stagione, la Parmigiana.

Ottimi anche i drink a cura del bar manager del W Rome Emanuele Broccatelli che ha ideato alcune proposte ad hoc come il Super Santos ‘60 con Tequila, Amaro Santoni, pompelmo.

Ma le proposte gastronomiche del W Rome non finiscono qui, perché per un brunch diverso dal solito ci pensa il Giano Restaurant: ogni domenica, a partire da mezzogiorno, con il Bella Brunch a cura di chef Nicola Zamperetti si vola in Sicilia.

Piatti e ricette – Caponata, Paccheri alla Norma, Cannolo di ricotta, solo per citarne alcuni – richiamano infatti la tradizione siciliana, terra dello stellato Executive chef Ciccio Sultano.

Orari: tutti i giorni dalle 18.00 alle 23.00

Indirizzo: via Liguria 26-36

Paolino Capri X Hotel Eden

Profumi e sapori di Capri, con vista sul centro di Roma: un’occasione unica da vivere sul rooftop dell’Hotel Eden (5 stelle di Dorchester Collection) che ospita fino a lunedì 15 maggio il pop-up dello storico ristorante Paolino Capri.

Tra centrotavola di limoni e ceramiche artigianali dell’isola, il Giardino Ristorante si trasforma in un angolo del Golfo di Napoli con un menu dove assaggiare i piatti più iconici del ristorante aperto a Marina Grande nei primi anni ’70 e amato da personaggi del cinema e del mondo della cultura.

Tra questi i Ravioli capresi alla Paolino con salsa al limone di Capri, i Totani capresi e patate fritte alla Paolino e la versione di Torta caprese con limone e salsa di agrumi. Senza dimenticare l’immancabile limoncello artigianale.

E per omaggiare le tradizioni culinarie del nostro Paese continua l’appuntamento con la Domenica Italiana: il pranzo domenicale al Giardino Ristorante per il mese di maggio sarà dedicato alla Campania con ricette a firma di Paolino Capri.

Indirizzo: via Ludovisi 49

Teatro

Futuro Festival

Dal 19 al 28 maggio torna a Roma il festival di danza e cultura contemporanea Futuro Festival, anche in questa terza edizione al Teatro Brancaccio.

Sotto la direzione artistica da Alessia Gatta, la kermesse vedrà undici spettacoli più quattro performance, che includono sette prime nazionali; oltre alle compagnie italiane, ci saranno anche rappresentanze dalla Lituania e da Israele.

Ad aprire il festival il 19 maggio la tavola rotonda Re_movēre, un dialogo tra moderatrice, ospiti e spettatori sulla fenomenologia del pubblico teatrale.

Indirizzo: via Merulana 244

Biglietti: a partire da 10 euro

Concerti

Bruce Springsteen and The E Street

Vasco Rossi, Maneskin e The Boss: Roma si prepara ad accogliere grandi eventi rock nei prossimi mesi ed inizia domenica 21 maggio con Bruce Springsteen and The E Street al Circo Massimo.

Ad attendere i fan di Bruce Springsteen in giro per il suo tour mondiale (che in Italia, dopo Ferrara e Roma, proseguirà con Monza) una trentina di brani, da quelli storici come Dancing in the dark a quelli più recenti come Letter to you.

Sport

Race for the Cure

Torna al Circo Massimo dal 4 al 7 maggio l’appuntamento con la Race for the Cure di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno.

Evento simbolo della Komen Italia, Associazione di Promozione Sociale, la Race si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio e la partecipazione delle principali Istituzioni per celebrare le Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno.

Ogni giorno, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati che la Komen Italia allestirà al Circo Massimo sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione.

L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute dove verranno offerti esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili, in particolare a donne che vivono in condizioni di fragilità sociale o economica.

Domenica 7 maggio avrà poi luogo la Race, il momento più importante della manifestazione, che quest’anno oltre alla tradizionale passeggiata di 2 chilometri e alla corsa di 5 chilometri aperta a tutti includerà per la prima volta un percorso di 8 chilometri riservato agli atleti competitivi.

Inoltre nei giorni della manifestazione agli iscritti alle Race viene offerto l’ingresso gratuito nei musei della Capitale.

Internazionali BNL D’Italia

Tornano sui campi in terra rossa del Foro Italico gli Internazionali BNL D’Italia, per questa 80esima edizione in scena dal 2 al 21 maggio.

Rispetto agli anni passati la grande novità del torneo – organizzato dalla FITP e da Sport e Salute e con il sostegno del Title Sponsor BNL – sono dunque le tre settimane di gare, con oltre 300 match in programma.

Si inizia martedì 2 maggio con le prequalificazioni per proseguire poi l’8 e il 9 maggio con le qualificazioni; i match validi per il main draw femminile scatteranno il 9 maggio, mentre quelli di primo turno maschile sono in programma dal 10 maggio.

Sabato 20 maggio la finale femminile e il giorno successivo quella maschile con l’ultimo atto del tabellone ATP.

Per chi non potrà seguire dal vivo, il torneo maschile sarà visibile interamente su Sky Sport e in streaming su NOW; inoltre, un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset e un secondo andrà in differita serale su SuperTennis.

Per il 15° anno consecutivo, la tv della FITP trasmetterà integralmente, in chiaro e in diretta, tutti gli incontri del tabellone femminile.

Piazza di Siena

Da giovedì 25 a domenica 28 maggio si terrà il 90esimo CSIO di Roma Piazza di Siena, con i big dell’equitazione mondiale riuniti a Villa Borghese.

Oltre che sull’ovale di Piazza di Siena, anche quest’anno la manifestazione si svilupperà nel limitrofo Galoppatoio dove andrà in scena la tappa romana di Italia Polo Challenge, circuito di tornei itinerante.

A chiudere l’edizione 2023 del concorso ippico non mancheranno i Caroselli del San Raffaele, dei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento Carabinieri.

Cultura

Notte dei Musei

Sabato 13 maggio torna la Notte dei Musei, alla tredicesima edizione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Per l’occasione gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale saranno aperti al pubblico in via straordinaria in orario serale, dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00).

Al loro interno si potrà assistere, con biglietto di ingresso del costo di un euro (salvo che non sia diversamente indicato), a un ricco programma di eventi e spettacoli dal vivo.

Tra i Musei Civici coinvolti: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi.

Orario: dalle ore 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso alle ore 01.00)

Biglietti: un euro, salvo non indicato diversamente. Gratuito per i possessori della MIC Card

Musei civici gratis

Domenica 7 maggio, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima) saranno a ingresso gratuito per residenti e non residenti a Roma.

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (orario 9.00 - 19.00).