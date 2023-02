Cosa fare a Roma a Febbraio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, locali, spettacoli e concerti.

Gli eventi di febbraio a Roma da non mancare.

Un’agenda con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a febbraio

Mostre

Franco Angeli-Opere 1958-1988

Fino al 26 marzo WeGil, spazio polifunzionale della Regione Lazio a Trastevere, ospita la retrospettiva Franco Angeli-Opere 1958-1988.

La mostra dedicata all’artista romano, a cura di Silvia Pegoraro, si presenta come un percorso antologico di 74 opere uniche provenienti da collezioni private (alcune inedite) dagli esordi informali del 1957-58 al figurativismo geometrico e metafisico degli anni ’80, sino al 1988, anno della sua scomparsa.

Biglietti: ingresso gratuito

Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

Indirizzo: Largo Ascianghi 5

Van Gogh a Palazzo Bonaparte

A Palazzo Bonaparte prosegue (fino al 26 marzo) la grande mostra dedicata a Van Gogh con i capolavori dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, alla vigilia dei 170 anni dalla nascita del pittore olandese (Zundert, 30 marzo 1853).

Per l’occasione saranno in esposizione, con la curatela di Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti, 50 opere – tra cui il suo famosissimo Autoritratto (1887) – e tante testimonianze biografiche che ne ricostruiscono la vicenda umana e artistica secondo un percorso cronologico che fa riferimento ai periodi e ai luoghi dove il maestro visse.

Biglietto intero: 18 euro

Indirizzo: piazza Venezia 5 (angolo via del Corso)

BOB DYLAN. Retrospectrum

Il MAXXI fino al prossimo 30 aprile accoglie la prima retrospettiva in Europa dedicata alle opere di arte visiva di una delle più importanti icone della cultura contemporanea mondiale, il premio Nobel Bob Dylan.

Dopo essere stata al MAM di Shanghai e al Patricia & Phillip Frost Art Museum di Miami, la mostra BOB DYLAN. Retrospectrum, a cura di Shai Baitel, è a Roma in una versione completamente ripensata per interagire con gli spazi dinamici e avveniristici del museo progettato da Zaha Hadid.

In esposizione oltre cento opere tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo, materiale video, che esplorano oltre 50 anni di attività̀ creativa del cantautore e compositore statunitense.

Grandi metropoli, paesaggi brulli e sterminati, binari ferroviari, strade aperte, automobili, camion, pompe di benzina, motel, baracche, bar, negozi, cortili, cartelloni pubblicitari, insegne al neon: come nelle sue canzoni e nelle sue poesie, anche nei suoi dipinti Dylan rende poetica l’America più profonda.

Biglietto intero: 13 euro

Indirizzo: via Guido Reni 4a

Ristoranti da provare e nuove aperture

Brunch a Le Carré Francais

Boulangerie, pâtisserie, bistrò: Le Carré Français è l’enclave gastronomica francese a Roma, nei dintorni di piazza Cavour, dove trovare le migliori ricette, specialità e prodotti transalpini a due passi da casa.

Aperto da un bretone innamorato della Capitale, Jildaz Mahè, il locale è guidato dalla giovane chef Letizia Tognelli che da anni ormai è specializzata nell’uso di materie prime che arrivano direttamente dalla Francia, come i formaggi, le farine, le ostriche. Il foie gras, altro grande protagonista della cuisine française è preparato in casa secondo la ricetta originale.

A guidare il laboratorio dei dolci è lo chef pâtissier Riviene Sabassier, tra croissant lavorati ogni mattina con il burro di qualità Tourage e tipici pasticcini francesi come gli èclair al cioccolato o al caramello.

E se per vivere l’atmosfera di una vera baita di montagna delle Alpi francesi c’è lo Chalet – lo spazio al piano superiore in stile alpin chic dove assaggiare Tartiflette, Fonduta savoiarda, Fonduta Bourguignonne, Raclette, Côte de Boeuf – e per assaggiare piatti tipici come crepe, quiche, galette c’è il bistrò (dove dal lunedì al venerdì è possibile pranzare a menu fisso con una formula che prevede pane con burro salato, un piatto principale del giorno, un dolce, caffè e acqua) – da provare nel weekend è il brunch rivisitato in chiave francese.

Il sabato e la domenica, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, ci si può deliziare con uova strapazzate, coque monsieur, cestino di mini croissant, una selezione di formaggi da accompagnare con spremuta d’arancia, yogurt, pane e burro. Bon Appétit!

Indirizzo: Via Vittoria Colonna 30

Friccico

Nel piatto sapori e profumi delle ricette di una volta, presentate però con un tocco attuale che non ne stravolge ingredienti e porzioni; tutt’attorno un’atmosfera che quasi ricorda un bistrot parigino anche se l’insegna non mente: siamo a Monteverde, al numero 169 di viale dei Colli Portuensi.

Friccico - Magna&Bevi è la creatura di Serena Moretti, in sala, e Simone La Rocca, in cucina, che hanno tirato su non senza difficoltà (l’inaugurazione del locale era prevista nel periodo in cui scoppiava la prima ondata di Coronavirus) questa conviviale osteria romana che sorprende per la scelta e la qualità dei piatti, la cura e l’attenzione a ogni dettaglio: dalle materie prime alla mise en place.

In menu piatti di terra, soprattutto di selvaggina (tra quelli del giorno può capitare anche di trovare il cervo) – prevalentemente cotti alla griglia tra cui un ottimo Petto d’Anatra con caramella croccante ripiena di coscia – e specialità preparate in casa come il Foie gras e il Prosciutto d'anatra con pere e cipolle caramellate al burro.

Non mancano anche i primi (tutti preparati con pasta fatta in casa) come i Pici trafilati al bronzo con ragù d'anatra in bianco, le Fettuccine al ragù di coniglio e funghi cardoncelli oltre a una selezione di primi romani tra cui Cacio e pepe e Amatriciana.

E per lasciarsi stupire fino alla fine, tra i dolci c’è anche un Cannolo di ricotta con scaglie di cioccolato e pistacchio che dalla Ville Lumière vi porterà direttamente in Sicilia.

Orari: a cena dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 24.00; a pranzo il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 15.00.

Indirizzo: viale dei Colli Portuensi, 169

Sport

Rugby

Domenica 5 febbraio allo Stadio Olimpico (ore 16.00) si giocherà la partita inaugurale dell’edizione 2023 del Guinness Sei Nazioni.

L’Italia del tecnico Kieran Crowley sfiderà la Francia, campione in carica del torneo, e si attendono almeno 40.000 spettatori.

Il 25 febbraio (ore 15.15), sempre a Roma, il calendario prevede un’appassionante sfida con il Galles

La Corsa del Ricordo

Domenica 5 febbraio si terrà la decima edizione della Corsa del Ricordo, evento podistico promosso da ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane) in commemorazione della tragedia delle Foibe e dell’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate.

Sin dalla prima edizione si è scelto di correre in un luogo simbolo, nel cuore del quartiere Giuliano Dalmata di Roma dove si insediarono i primi profughi e dove ancor oggi vivono molti dei discendenti di quelle famiglie.

La partenza della 10 chilometri competitiva è prevista alle ore 9.30 in via Oscar Sinigaglia (dove si trova anche l’arrivo).

Previsti anche un percorso non competitivo di 3,5 chilometri e una gara di marcia di 3 chilometri.

Concerti

Achille Lauro

Il 17 febbraio Achille Lauro torna in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con uno show intimo ed essenziale (“Non ci sarà nessuna armatura, voi e la musica al centro di tutto”, ha scritto l’artista sui social) dopo le due date di gennaio che lo hanno visto per la prima volta esibirsi nei teatri.

Oltre ai successi più celebri, il live romano sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo “Che sarà”.

Biglietti: a partire da 39 euro

Spettacoli

Equilibrio

Dal 7 al 25 febbraio tornano all’Auditorium Parco della Musica i grandi nomi della danza contemporanea internazionale in occasione della diciassettesima edizione di Equilibrio.

La kermesse, anche quest’anno a cura di Emanuele Masi, prevede un programma di tre settimane composto da 11 serate, 15 coreografe e coreografi, 4 prime italiane, due performance per famiglie e una Notte all’Auditorium per bambini e bambine, e poi ancora flash mob, talk e video.

Il cartellone inaugurerà martedì 7 febbraio con un appuntamento che vedrà la Gauthier Dance eseguire le coreografie di un set di prestigiosi artisti internazionali.

La compagnia, per la prima volta a Roma, ha infatti commissionato a sette coreografi europei la trasposizione coreutica dei sette peccati capitali per lo spettacolo The Seven Sins: si inizia dalla Pigrizia affidata alla canadese Aszure Barton, per poi passare all’Avidità che invece è indagata da Sidi Larbi Cherkaoui, e all’Invidia esplorata da Sharon Eyal.

E ancora Golosità rappresentata da Goecke e l’Orgoglio da Marcos Morau. La Lussuria esplode letteralmente nella rappresentazione che ne dà Hofesh Shechter, così come prorompe l’Ira, affidata a Sasha Waltz.

Aida

L’Aida, capolavoro di Giuseppe Verdi, è in scena al Teatro dell’Opera di Roma con la direzione di Michele Mariotti e la regia/coreografia di Davide Livermore.

Dopo la prima dell’opera in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni al Teatro Costanzi lo scorso 31 gennaio proseguono le repliche il 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 12 febbraio alle ore 16.30, 18.00 o 20.00.

Biglietti: a partire da 25 euro

Indirizzo: piazza Beniamino Gigli

Cultura

Musei civici gratis

Domenica 5 febbraio, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima) saranno a ingresso gratuito per residenti e non residenti a Roma.

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (orario 9.00 - 19.00).

Eventi

The Hox Love pop-up

A The Hoxton Rome giovedì 9 febbraio si terrà The Hox Love pop-up curato da Alysa Weinstein Gravina: per l’occasione lo spazio eventi L’Appartamento ospiterà vari brand romani e milanesi per una giornata di shopping in vista di San Valentino.

Si potrà curiosare tra le federe di seta di Golevy, i vestiti di Mimi à la Mèr, le candele di Hot & Vintage, i pigiami di Silence Please, i gioielli personalizzati di Gala Rotelli e molto altro: chi verrà troverà tutto il necessario per prepararsi al meglio per festeggiare il 14 febbraio insieme alla persona del cuore.

Ingresso libero dalle 12:30 alle 20:30.

Indirizzo: Largo Benedetto Marcello 220

Limited Series - W Rome

Al W Rome prosegue Limited Series a cura di Codalunga, il progetto di Nico Vascellari nato nel 2005 che prevede mostre, performance e sperimentazioni di altri artisti, in Italia e all’estero.

L’obiettivo di Limited Series è proprio quello di offrire a un pubblico più ampio l’esperienza della produzione contemporanea di musica, arte, design e video, consentendo alle voci più innovative e sperimentali di raccontare storie e condividere prospettive interagendo con gli ospiti.

Ogni appuntamento sarà diverso dall’altro con vari artisti che si avvicenderanno con le loro performance: il prossimo sarà sabato 4 febbraio dalle ore 12:00 alle 17:00 al W Lounge di W Rome e avrà come protagonista PALM WINE di Simone Bertuzzi.

Il lavoro artistico di Bertuzzi si svolge all’interno del duo Invernomuto, noto per le sue pratiche

interdisciplinari dal 2003. Come DJ, propone melodie calde e transfrontaliere; i suoi set possono prendere percorsi inaspettati e viaggiare nello spazio esterno raffigurando una concezione quasi magica della distanza tra passato, presente e il mondo che verrà.