Cosa fare a Roma ad Aprile? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti - e tanti indirizzi gustosissimi da provare

Cosa fare a Roma ad Aprile? Ecco gli eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma: mostre, eventi e appuntamenti di aprile

Mostre e musei

Ipotesi Metaverso

Da mercoledì 5 aprile Palazzo Cipolla, in via del Corso, ospiterà (fino al 23 luglio) la mostra Ipotesi Metaverso a cura di Gabriele Simongini e Serena Tabacchi, promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e realizzata da Poema SpA.

Per l’occasione grandi artisti del passato incontreranno i loro omologhi contemporanei sul terreno dell'immaginazione e della creazione di nuove dimensioni spaziali/esistenziali in una mostra che vedrà insieme, tra le varie, opere storiche di Carlo Maratti, Andrea Pozzo, Giovanni Battista Piranesi, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Fortunato Depero, De Pistoris, Giorgio de Chirico, Maurits Cornelis Escher, Victor Vasarely, Ugo Nespolo, Giulio Paolini, Giuseppe Fiducia, e opere site-specific di alcuni tra gli artisti digitali più innovativi e dirompenti della scena contemporanea italiana e internazionale come Robert Alice, Refik Anadol, Alex Braga, Joshua Chaplin, Sofia Crespo e/and Feileacan McCormick, Damjanski, Primavera De Filippi, fuse*, Fabio Giampietro con/with Paolo Di Giacomo, Krista Kim, Mario Klingemann.

Ogni spazio di Palazzo Cipolla diventerà un mondo a sé, all'interno del quale saranno definiti regole e spazi sempre diversi: un'altalena speciale darà al visitatore la sensazione di tuffarsi in un mondo parallelo, immagini digitali prenderanno improvvisamente corpo nella realtà fisica, un'opera immersiva visualizzerà la filosofia digitale zen, una performance sonora creerà un'esperienza di moltiplicazione sensoriale, ci si immergerà in poesie generative, si incontreranno sculture costruite su tecnologia blockchain e opere interattive che uniscono scienze biologiche e tecnologie digitali.

Biglietto intero: 13 euro

Orari: martedì-domenica dalle 10 alle 20

Indirizzo: Palazzo Cipolla, via del Corso 320

Musei gratis

Domenica 2 aprile, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00, ultimo ingresso alle 15.00) e quella dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana dalle ore 9.00 alle 16.30, ultimo ingresso un’ora prima) saranno a ingresso gratuito per residenti e non residenti a Roma.

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (orario 9.00 - 19.00).

Cirque du Soleil

Acrobazie mozzafiato, personaggi stravaganti, realtà e immaginazione: Kurios – Cabinet of Curiosities è lo spettacolo itinerante del Cirque du Soleil in scena al Grand Chapiteau di Tor di Quinto fino al 29 aprile.

Trentacinquesima produzione del famoso team circense originario di Montreal, con un cast di 49 artisti provenienti da ogni angolo del mondo, KURIOS – Cabinet of Curiosities conduce gli spettatori in un regno misterioso che disorienta i sensi e le percezioni sfidando le leggi del tempo e dello spazio.

Lo show, scritto e diretto da Michel Laprise, è ambientato nella camera delle meraviglie di un Cercatore, pieno di oggetti insoliti raccolti durante i suoi viaggi – ben 426, la più grande quantità rispetto a qualsiasi altra produzione nella storia del Cirque du Soleil – con un impianto scenico che fa numerosi riferimenti all’epoca della Rivoluzione industriale.

Lo spettacolo, che finora ha venduto oltre 130.000 biglietti in Italia, farà poi tappa a Milano dal 10 maggio al 25 giugno.

Biglietti a partire da 29 euro

Indirizzo: viale di Tor di Quinto 110

Sport: Appia Run

Domenica 16 aprile torna l’Appia Run alla 24ª edizione, con partenza alle 9.00 dalle Terme di Caracalla e arrivo allo stadio Nando Martellini.

La manifestazione di corsa su strada – competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva di 5 e 13 km – è organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di Sport e Salute, CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

A precedere l’evento, sabato 15 aprile, c’è Fulmine dell’Appia con prove sulle distanze (fino ai 100 metri) aperte a bambini e ragazzi dai 2 ai 17 anni.

Concerti

Loredana Bertè al Brancaccio

Loredana Bertè ad aprile torna live nei teatri italiani con un repertorio di canzoni storiche ed attuali: il 19 aprile l’appuntamento è al Teatro Brancaccio per il suo Manifesto Tour.

Biglietti a partire da 38 euro

Indirizzo: via Merulana 244

Lazza al Palazzo dello Sport

Uno dei protagonisti dell’ultimo Sanremo sarà in concerto al Palazzo dello Sport all’Eur il 19 aprile: il secondo classificato Lazza con "Cenere".

Indirizzo: piazzale dello Sport 1

Eventi

Terrace Party - The Hoxton

Sabato 1 aprile The Hoxton Rome darà una festa per inaugurare la stagione estiva in terrazza: per tutta la giornata, dalle 11.00 alle 21.00, ci saranno una serie di eventi ed iniziative tra brunch con i migliori piatti del ristorante Beverly (11.00-16.00) e dj set di Emiliano Robibaro e del duo Beat Soup.

Alle 16.00 è previsto l’arrivo della guest musicale della giornata, Whtrsh Aka Banana, il dj di Coez, che regalerà un dj set fino alle 18.00.

Nel mentre si potranno gustare frozen cocktails e drinks in collaborazione con London Essence e Select.

L’ultima parte della serata partirà con l’aperitivo alle 18.00 insieme a No Thanx e Lazy Ants in collaborazione con London Essence e The Botanist gin.

E durante tutta la giornata anche la lobby si trasformerà in una sala giochi con torneo di ping pong e consolle games vintage.

Ingresso libero

Orari: 11.00 – 21.00

Indirizzo: largo Benedetto Marcello 220

National Carbonara Day

Quando mangiare un piatto di carbonara aiuta una buona causa. In occasione del National Carbonara Day, in programma giovedì 6 aprile, Churchill 1975 (storica azienda britannica specializzata in stoviglie) in collaborazione con Ostissimi, l’Associazione degli Osti di Roma, devolverà metà del ricavato proveniente dalle vendite del piatto della tradizione romana alla Fondazione Bambino Gesù per la realizzazione del Centro Cure palliative pediatriche dell’Ospedale Bambino Gesù dedicato all’accoglienza di bambini e adolescenti con malattie rare e inguaribili.

Come fare per prendere parte a questa iniziativa benefica? Basta andare a pranzo o a cena in uno dei ristoranti di Ostissimi: Da Roberto e Loretta, Flavio al Velavevodetto, Hosteria Grappolo d'Oro, L'Oste ai Banchi, Osteria Fratelli Mori, Proloco Trastevere e Romané.

Ristoranti da provare e nuove aperture

Il Margutta

Alzarsi da tavola in un ristorante vegetariano sazi e soprattutto molto appagati, quasi dimenticando di non aver toccato carne o pesce?

Un “esperimento” per tutti gli scettici del caso (ma non solo) da provare a Il Margutta, storico ristorante veg della Capitale aperto più di quarant’anni fa in una delle vie più belle di tutto il centro storico e seguito con grande dedizione da venti dal direttore Ezio Gravili.

Merito del nuovo e giovane chef Mariano Monaco (campano, classe 1993) che in pochi mesi ha saputo dare un’impronta personale al menu con piatti che sanno valorizzare al meglio le materie prime, la maggior parte a km0 e provenienti dagli Orti di Veio sulla Giustiniana.

Ecco allora che anche un ingrediente considerato “povero” riesce a diventare protagonista assoluto di una delle proposte più apprezzate, la Cipolla di Tropea caramellata con gelato al Parmigiano, così come l’Uovo croccante di BioFarm (entrambi tra gli antipasti).

“Buono, sano, etico e fatto in casa” è da sempre la filosofia di questo ristorante che segue nelle sue preparazioni il corso delle stagioni e che con l’arrivo di Monaco – dopo esperienze di stage da Acquolina e Metamorfosi – propone piatti della cucina tradizionale italiana in versione veg e con porzioni generose senza rimpiangere carne e pesce.

Un esempio? Il Sedano rapa glassato su fondo bruno vegetale, spuma di patate, funghi cardoncelli e tartufo: sembra di avere di fronte a sé un piatto di carne eppure si tratta di una delle proposte vegane in menu.

Ed altrettanto vegano è il Cornetto salato fatto in casa con stracciatella di burrata e caviale di basilico, servito come entrée di benvenuto oppure il Risotto di Riserva San Massimo ai carciofi con gel di mandarino, mentuccia, zest di agrumi e olio Trombolotto Sermonetano (a base di limone selvatico).

Una menzione speciale la meritano anche il cestino di pane artigianale realizzato con farine di grani antichi biologici (focacce, pane e grissini) e i dolci della pasticcera Sofia Pennisi: su tutti il Cheesecake al passion fruit e la Torta al cioccolato fondente 80% con tagliata di frutta.

Aperto dal pranzo alla cena, Il Margutta prevede anche una formula lunch con piatti più veloci, tre menu degustazione – tra cui uno totalmente privo di alimenti di provenienza animale – e il brunch della domenica dalle 12.00 alle 16.00.

Orari: tutti i giorni dalle 10.30 alle 23.30

Indirizzo: via Margutta 118

Drink Kong

Forse non tutti sanno che a Roma c’è uno dei migliori cocktail bar del mondo, il 16esimo secondo la classifica dei World’s 50 Best Bars 2022 presentata a Barcellona lo scorso ottobre.

È Drink Kong, la creatura del barman di fama internazionale Patrick Pistolesi che già all’apertura nel 2018 aveva fatto parlare di sé per la sua impronta rivoluzionaria nel campo della mixology e poi scalato di anno in anno la graduatoria dei 50 Best Bars (nel 2021 aveva raggiunto il 19esimo posto).

Il locale a pochi passi da via Merulana, tra colorate luci al neon e rimandi estetici al Giappone – al punto che sembra quasi di trovarsi di notte in una via di Tokyo – ha da poco presentato un nuovo menu ideato insieme a Studio LordZ che ne ha curato l’aspetto grafico: Perimetro e Forma.

Dopo il successo dei precedenti, nel 2018 Reflections (basato sullo stimolo cromatico di sensazioni ed emozioni) e nel 2020 New Humans (cinque categorie di drink ispirate ad altrettanti archetipi) curati nel concept sempre insieme ad Alessandro Gianvenuti, quest’ultimo si basa su una taste map con drink rappresentati da forme geometriche il cui perimetro è definito da 4 gusti: Acid, Sweet, Bitter e Kong Factor.

Anche qui immancabili i riferimenti al Giappone, o meglio alla sua sperimentazione nel mondo della grafica e del design tipica degli anni Sessanta e Settanta.

Non solo, la carta di questo Instinct Bar, che si definisce così proprio per la sua volontà di rimandare a suggestioni e stimolare l’immaginazione, ha la particolarità di indicare anche la forma dei bicchieri dove saranno serviti i cocktail i cui nomi non potevano che ispirarsi alla fisica e alla materia: Prisma (servito nell’highball e tendente all’Acid e al Kong Factor) Isox (che si beve nel tumbler e i cui lati del propendono verso Sweet e Kong Factor) e poi Quantico, Equinox, Ytrid, solo per citarne alcuni.

Il tutto da accompagnare a dumpling, bao, taco e molto altro.

Orari: tutti giorni dalle 18.30 alle 02.00

Indirizzo: piazza San Martino ai Monti 8

Vivi Bistrot

L’aria è quella di un romantico bistrot parigino ma non siamo nella Ville Lumière perché, guardando fuori dalle finestre, ecco comparire in tutta la sua maestosità il monumento dedicato al primo Re d’Italia, il Vittoriano.

Da neanche un mese ha aperto in una sala al piano terra di Palazzo Bonaparte, tra piazza Venezia e via del Corso, un nuovo indirizzo all’insegna della ristorazione sana, bio e a km 0: il quarto in ordine temporale della famiglia ViVi Bistrot, progetto di successo fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo.

Così dopo Villa Pamphili, Le Serre a Monte Mario e Palazzo Braschi a piazza Navona, anche l’ultimo arrivato non poteva che trovarsi in un contesto d’eccellenza, come quella che fu la residenza a Roma dell’Imperatore Napoleone Bonaparte fino al 1836 e che oggi ospita le mostre d’arte organizzate da Arthemisia (in corso una dedicata a Van Gogh in occasione dei 170 anni dalla sua nascita, prorogata fino al 7 maggio).

Il nuovo ViVi, 200 metri quadri in stile retrò con pezzi di antiquariato, arredi vintage, grandi specchi e lampadari con coloratissimi paralumi in tessuto tipici del Sud-Est asiatico, sarà aperto tutti i giorni dalla colazione alla cena con un’offerta gastronomica come sempre sana e nel segno della sostenibilità ambientale.

Tra i piatti non solo proposte internazionali e sfiziose, come Avocado Toast, Poke di salmone, Pollo bio marinato ma anche tanta tradizione nostrana tra Gricia, Gnocchi alla Romana, Taglieri con prodotti DOC e molto altro.

Non possono che mancare i dolci – torte, biscotti e macarons fatti in casa, preparati nel grande laboratorio dove si lavorano ingredienti biologici – e un’ampia scelta di centrifughe, frullati e cocktail preparati dalla Bar Manager Sara Paternesi.

Orari: tutti i giorni dalle 8.00 a mezzanotte

Indirizzo: Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5

Pasqua a Le Carré Francais

Fino a Pasquetta Le Carré Francais, istituzione della gastronomia francese a Roma nel quartiere Prati, propone una serie di specialità artigianali, come le Galline al cioccolato bianco, al latte e amaro (80% Valrhona) e gli ovetti farciti al cioccolato pralinato, opere del Capo pasticcere Robin Sabassier.

Non mancherà anche una divertente Chasse aux oeufs, una Caccia al tesoro dedicata ai bambini nei parchi della Capitale, come da tradizione in Francia a Pasqua.

Ma non solo, Le Carré Français proporrà anche piatti tipici pasquali (come l’agnello in panatura accompagnato da fagioli bianchi, secondo tradition) oltre a cestini da ritirare al locale o da ricevere direttamente a casa per un picnic all’aria aperta tra prelibatezze dolci e salate pensate per due persone: baguette farcite, Brie de meaux dell'île-de-France, cetriolini classici francesi, salame della contea del Perche in Normandia, vino rosso Beaujolais, biscotti al burro della Bretagna e un pane speciale fait maison ai fichi, uva e noci.

Indirizzo: via Vittoria Colonna 30

Lo smashburger al Mercato Centrale

Joe Bastianich con il suo famoso smashburger è l’ultima novità del Mercato Centrale Roma, al civico 36 di via Giolitti (Stazione Termini).

Dopo il successo ottenuto a Milano e Firenze – quasi 100.000 panini venduti in appena sei mesi – l’imprenditore italo-americano, con i soci Anna Sammarone e Giovanni Baratta, ha portato nella Capitale il suo smashburger caratterizzato da un patty (polpetta di carne 100% Black Angus) che non viene poggiato sulla piastra rovente ma schiacciato con una tecnica detta smashing che permette di creare una crosticina croccante all’esterno pur rimanendo all’interno morbido e succoso.

Ma la proposta della nuova bottega al Mercato Centrale Roma non si esaurisce con gli 11 panini presenti nel menu: tante altre le proposte, dalle patatine al pollo fritto fino alle autentiche american cheesecake.

Non mancano anche un Veggie Burger e un menu speciale per i bambini.

Orari: domenica - giovedì dalle 7.30 alle 23.00, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 00.00

Indirizzo: Mercato Centrale Roma, via Giolitti 36