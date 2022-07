Tra concerti, mostre e benessere, ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Roma ad Agosto (per chi resta e per chi arriva)

Se vi ritroverete a passare Agosto a Roma non mancheranno le occasioni per uscire e partecipare a eventi e appuntamenti che spaziano dalla cultura alla musica.

Se un tempo in piena estate la Capitale tendeva a svuotarsi, oggi è più viva che mai e quindi sono tante le attività che resteranno aperte e le proposte per romani e turisti.

Ecco tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma ad agosto

Mostre

Tante le mostre che continuano a rimanere aperte. Tra le varie, c’è CRAZY – la follia nell’arte contemporanea al Chiostro del Bramante: un progetto espositivo internazionale a cui hanno preso parte ventuno artisti con oltre undici installazioni site-specific realizzate per l’occasione.

The World of Banksy – The Immersive Experience è ospitata alla galleria commerciale della stazione di Roma Tiburtina: si tratta di una rassegna dedicata al più famoso street artist del mondo. Periodo di chiusura estiva: 8 -21 agosto.

Il Museo dell’Ara Pacis ospita invece un maestro del fotogiornalismo: Robert Doisneau, in programma fino al 4 settembre.

Al MAXXI c’è tempo fino al 18 settembre per assistere alla personale dedicata a Gianni Berengo Gardin che nei suoi scatti ha raccontato l’Italia degli ultimi settant’anni: Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere.

Piscina

Un tuffo con vista sui tetti di Roma: ad agosto la piscina scoperta all’ultimo piano del W Rome – hotel con 147 camere e 15 suite del gruppo Marriott Bonvoy – sarà aperta anche agli ospiti esterni.

E all’Otto Rooftop Bar si potranno anche ordinare cocktail, crudi e pizza del pluripremiato Pier Daniele Seu.

Indirizzo: via Liguria 26/36

Yoga

Per tutta l’estate si rinnova l’appuntamento con lo yoga gratuito a Villa Pamphili organizzato da ViVi Bistrot.

Quest’anno VIVI il saluto al sole (IX edizione) sarà in programma fino all’11 settembre, dal martedì alla domenica alle 19.00 e alle 20.00: le lezioni di yoga saranno rivolte a tutti i livelli di preparazione e non mancheranno anche le occasioni per i più piccoli, come Yoga Bimbi a cura di YogAyur.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e iscriversi alla VIVI Green Card sul sito VIVI.

E dopo la pratica ci si potrà fermare per un aperitivo o una cena, all’insegna di piatti sani e leggeri, da ViVi immersi nel verde di Villa Pamphili.

Pausa estiva: 9-14 agosto e 16-21 agosto.

Musei

Domenica 7 agosto, in quanto prima del mese, i musei civici, l’area archeologica del Circo Massimo e quella dei Fori Imperiali saranno a ingresso gratuito per i residenti e non a Roma.

I musei civici aprono le porte gratuitamente per consentire ai visitatori di ammirare i capolavori delle collezioni permanenti e le opere esposte nelle mostre temporanee in corso.

Ecco i musei che aderiranno all’iniziativa promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura e Villa di Massenzio.

Fa eccezione alla gratuità la mostra in corso al Museo dell’Ara Pacis dedicata a Robert Doisneau.

L’ultima domenica del mese, 28 agosto, i Musei Vaticani saranno a ingresso gratuito. Inoltre sarà possibile prenotare a una tariffa agevolata una visita guidata ai Musei e alla Cappella Sistina.

Planetario

Dopo otto anni e una serie di importanti lavori di riqualificazione, ha riaperto al pubblico il Planetario di Roma (all’interno del Museo della Civiltà Romana all’Eur) che sarà visitabile fino al 9 agosto.

Grazie a una tecnologia all’avanguardia si potranno scoprire i segreti dello spazio, ammirare il cielo stellato e assistere a spettacoli scientifici comodamente seduti sulle 98 poltrone, reclinate e disposte circolarmente, con lo sguardo rivolto alla grande cupola accompagnati dal vivo dalla narrazione degli astronomi.

Il nuovo e avanzato software Sky Explorer permette di ricostruire sull’ampia volta della cupola ogni aspetto di un intero universo, visitare gli altri pianeti e i corpi celesti, e ricostruire eventi astronomici avvenuti nel passato.

Da non perdere lo spettacolo “Planetario: ritorno alle stelle” (45 minuti).

Indirizzo: piazza Giovanni Agnelli 10.

Biglietto: intero residenti: 8,50 euro.

Cultura

Proseguono gli appuntamenti con Viaggio nell’Antica Roma – Foro di Augusto e Foro di Cesare a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, in programma fino al prossimo 2 ottobre.

Grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia gli spettatori saranno accompagnati dalla voce del più celebre divulgatore scientifico italiano tra magnifici filmati e proiezioni che ricostruiscono quei luoghi così come si presentavano nell’antica Roma: una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande valore storico.

Biglietto intero: 15 euro

Musica

Lunedì 1 agosto il compositore e pianista Ludovico Einaudi sarà in concerto al Castello di Santa Severa al tramonto in occasione del suo Underwater tour, dal nome del suo nuovo album di inediti.

Biglietto intero: 55 euro.

All’aria aperta

Nel mese di agosto il Giardino di Ninfa, a circa ottanta chilometri a sud di Roma (Cisterna di Latina), sarà aperto ai visitatori.

Si tratta di un giardino all’inglese di otto ettari con più di mille specie di piante e cento di uccelli tra cui splendidi cigni: lo si può girare in autonomia con l’aiuto di guide cartacee o in pdf e con l’assistenza di personale a disposizione lungo il percorso.

Biglietto intero 15,75 euro.