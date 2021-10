Dall'arte al vino, dai podcast alla letteratura: sarà un weekend all'insegna dei festival. Ecco cosa fare a Milano questo fine settimana

Si tende sempre a pensare che una volta iniziato l'autunno ci si debba chiudere in casa con plaid e tv, anche nel weekend, e che la città fuori non abbia granché da offrire.

Niente di più sbagliato, perché questo fine settimana di ottobre non potrebbe essere più ricco di iniziative.

In programma festival di ogni tipo, da quello dedicato ai podcast a quello sulla lingua italiana e la letteratura. E poi vino, arte e spettacoli.

Prendete carta e penna (o smartphone) per segnare tutti gli appuntamenti più interessanti.

Cosa fare a Milano il weekend del 9 e 10 ottobre

(Continua sotto la foto)

Milano Wine Week

Prosegue fino al 10 ottobre 2021 la quarta edizione della Milano Wine Week, che quest'anno va in scena in una sede principale, palazzo Bovara, e in 10 wine districts dislocati nei quartieri della città.

Centinaia di appuntamenti per esplorare il mondo delle cantine e dei produttori.

I wine lovers potranno degustare i vini nei vari distretti, partecipare alle serate speciali organizzate dagli oltre 500 ristoranti che aderiscono alla kermesse e prendere parte ai Wine tour che consentono di visitare un territorio vinicolo in giornata.

Mia Photo Fair

Fino al 10 ottobre Milano diventa capitale della fotografia con Mia Photo Fair, in una versione tutta nuova, a cominciare dalla location scelta: il Superstudio Maxi di via Moncucco.

Il programma prevede un panel di 90 gallerie e 50 espositori suddivisi tra editoria, design e progetti speciali.

Tra questi Jacopo Di Cera, che dopo 10 anni di treni tra Milano e Roma ha deciso di rendere omaggio al paesaggio che conosceva ormai così bene con MiRo (nella foto qui sopra): ha registrato ciò che gli si mostrava attorno: il paesaggio antropizzato, la natura che seguiva il suo corso.

Le venti immagini di MiRo - Milano-Roma non raccontano solo di luoghi, stagioni, paesaggi, colori, ma rappresentano un meta-viaggio intimo, personale.

Anche Eberhard partecipa al Mia Photo Fair con una mostra fotografica dal titolo Il lungo addio. Storie dei nostri emigranti dell’Italia del boom: una selezione di 54 immagini emozionali nelle quali protagoniste sono persone comuni, ritratte mentre si apprestano a iniziare il loro “viaggio della speranza”.

Milano Film Festival

Dall’8 al 10 ottobre torna il Milano Film Festival, con un'edizione più breve ma altrettanto intensa: torna ad essere un festival diffuso, inclusivo e profondamente legato al territorio cittadino.

Le sedi principali saranno tre, tutte situate nel quartiere di Porta Venezia, che per l'occasione diventa polo d’elezione del cinema indipendente: un’arena all’aperto appositamente allestita presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli e due sale al chiuso, la Cineteca Milano MEET di Viale Vittorio Veneto e l’Arcobaleno Film Center di Viale Tunisia.

Il palinsesto è composto dal concorso International Film Competition, che raccoglie insieme per la prima volta quattro lungometraggi in anteprima italiana e una ventina di cortometraggi.

I quattro lungometraggi in concorso, opere prime e seconde, per quest’anno sono diretti solo da giovani registe. Sono donne che raccontano di donne e non solo, raccontano della politica del corpo, dell’ossessione estetica, delle maschere e dei desideri.

The Art Room by Samsung

Quando la tecnologia incontra l’arte nuovi linguaggi prendono forma e le opere diventano accessibili a un pubblico sempre più vasto.

Così, nel weekend dall’8 al 10 ottobre, presso la Samsung Smart Arena a Milano (via Mike Bongiorno 9), sarà possibile visitare in esclusiva la mostra nata dal progetto The Art Room by Samsung, realizzato in collaborazione con la curatrice Caroline Corbetta.

La mostra trasporterà i visitatori in un percorso esperienziale in cui l’ecosistema tecnologico di Samsung, messo a disposizione di sei giovani artisti italiani, genera nuovi modi di fare arte e modalità inedite di fruizione capaci di creare una vicinanza e una connessione col pubblico inedite.

Festival del podcasting

Il podcasting in Italia continua a crescere ed è diventato una nuova forma di comunicazione sempre più amata dai fruitori di contenuti.

Il Festival del Podcasting intende quindi celebrare questa nuova "arte" con conferenze, workshop, presentazioni e tavole rotonde, l'8 e il 9 ottobre sia online che fisiche a Milano.

Editori, piattaforme e podcaster professionisti condivideranno con i partecipanti storie, dati, trend e opportunità nel mondo del podcasting.

Inoltre, Spotify presenterà alla community dei podcaster italiani l'iniziativa Sound Up, per sostenere le donne podcaster o aspiranti tali ed incoraggiarne l’accesso al mondo del podcasting nel quale, purtroppo sono ancora poco rappresentate.

Appuntamento a Le Village by CA, in Corso di Porta Romana 61.

Steps of Energy alla BAM

Sabato 9 ottobre a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00, presso BAM Biblioteca degli Alberi Milano, verrà presentata Steps of Energy, un'installazione interattiva che inviterà tutti i passanti a guardare i propri passi sotto una nuova luce.

Attraverso una tecnologia all’avanguardia ogni passo verrà letteralmente trasformato in energia, perché anche una breve camminata può ridurre il peso sul pianeta.

All’evento, parteciperanno i protagonisti dello sport italiano ed Engie Planet Ambassador: Ivana di Martino, Francesco Puppi, Marco Orsi e Gigi Datome.

Festival della Lingua Italiana

Se volete unire il piacere di una gita fuoriporta a quello della cultura, dall'8 al 10 ottobre si terrà a Lecco la seconda edizione di #leparolevalgono Festival della lingua italiana, l’appuntamento annuale ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della sua costante ricerca sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici che come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo.

Il tema portante di questa edizione sarà la libertà - intesa come facoltà di pensare, di operare e di scegliere - che verrà raccontata attraverso le tre parole a cui saranno dedicate le tre giornate del Festival: spazio, tempo e viaggio.

Il calendario prevede incontri tematici, spettacoli e laboratori dedicati agli studenti, che vedranno coinvolti importanti nomi del mondo della musica, del giornalismo, della letteratura, dell'architettura e della linguistica italiana, tra cui Francesco Bianconi (Baustelle), Frida Bollani, Ilaria Gaspari, Andrea Moro, Murubutu, Giuseppe Patota, Aurelio Picca, Christian Raimo, Carlo Ratti, Giacomo Rizzolatti, Fabio Rossi, Fabio Ruggiano e Luca Serianni.

Queste le sedi: Palazzo delle Paure (Piazza XX Settembre, 22); Teatro Cenacolo Francescano (Piazzale dei Capuccini, 3); OTO LAB spazio per eventi (Via Padre Domenico Mazzucconi, 12).