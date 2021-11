Mercatini, giochi, brunch e tanto altro: tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano in questo primo weekend di novembre

Questo primo weekend di novembre spazza via ogni malinconia.

Il motivo? La quantità incredibile di eventi in giro per la città che accontenteranno un po' tutti, dai più pigri ai più golosi.

Tra fiere, mercatini, incontri e manifestazioni all'insegna del gusto e del buon bere c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Scorrete sotto per scoprire tutti gli appuntamenti da non perdere questo weekend a Milano.

Cosa fare a Milano nel weekend del 6 e 7 novembre

Wunder Mrkt allo Spirit de Milan

Domenica 7 novembre lo Spirit de Milan rimarrà aperto tutto il giorno per il Wunder Market: espositori di oggetti di artigianato, vintage, design e rarità per scoprire pezzi unici e da collezione, il tutto accompagnato alla buona musica che il locale milanese quotidianamente propone.

Alle 15 musica dal vivo con l’Hot Jazz Club e il gruppo Dirty Dixie Jazz Band, alle 17 la Banda d’Affori e alle 21 il concerto della Rosa dei Venti Duo, con brani di Leonard Cohen, Goran Bregovic, Domenico Modugno, Mia Martini, Chuck Berry, Vinicio Capossela, Caetano Veloso, Giorgio Gaber, Johnny Cash, Radiohead e tanti altri reinterpretati e riarrangiati con spirito poetico, scherzoso, malinconico e irriverente.

Squid Game nella realtà (senza sangue)

Se siete tra i milioni di utenti che sono stati catturati dal fenomeno Squid Game, ora tocca a voi.

A Milano arriva l'escape room dedicata alla serie, in una giornata speciale - quella del 7 novembre - in cui si potrà vivere l'esperienza dei giochi e delle prove di Squid Game dal vivo.

L'idea è di Enigma Room: «Alcune delle sfide saranno molti simili a quelle della serie, mentre altre saranno completamente inedite.

I partecipanti, ognuno dei quali beneficerà di '3 vite', avranno il compito di superarle per poter arrivare al termine, diventare il campione e vincere il premio messo in palio. Non i 45,6 miliardi di Won, ma ingressi gratuiti in una delle escape room della società».

ChocoAmore, la festa del cioccolato

Torna a Milano la festa del cioccolato in zona Navigli.

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre, lungo l'Alzaia Naviglio Pavese, l'appuntamento è con ChocoAmore.

Ad attendere i visitatori, tutti i giorni dalle 10.00 a tarda sera, una cosa sola: montagne di cioccolato artigianale; tra degustazioni, showcooking, sculture e prelibatezze.

Non mancano i laboratori golosi per bambini (da prenotare). L'ingresso è gratuito.

Old Fashioned Week

I fan di Don draper e di Mad Men sono già pronti. Da venerdì 5 a domenica 14 novembre i locali di tutti il mondo celebreranno il cocktail tornato alla ribalta ormai da anni grazie al personaggio interpretato da Jon Hamm nelle serie cult: l'Old Fashioned.

Nel 2020, da quando il bourbon liscio del Kentucky si è associato alle celebrazioni di questo classico cocktail senza tempo, l'evento è ufficialmente diventato la Woodford Reserve Old Fashioned Week,

Quest’anno per la Woodford Reserve Old Fashioned Week sono stati selezionati alcuni official top bar, da nord a sud, in cui gustare l’Old Fashioned, nella sua versione classica o nei vari twist più audaci proposti dai vari bartender, realizzato con Woodford Reserve.

Questi i locali dove provarlo a Milano:

- Bob

- Baratie

- Nik's & Co

Retrograde by East Market

Sabato 6 e domenica 7 novembre torna Retrograde, il garage sale di East Market dedicato all'abbigliamento vintage.

Due giorni in cui i visitatori potranno girare all'interno dello spazio eventi Tenoha in via Vigevano alla ricerca del capo perfetto e per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00.

Per l’occasione poi, East Market ha ideato la “Mistery Box” in edizione limitata. Una scatola dal contenuto misterioso contenente cinque capi vintage a sorpresa ad un prezzo scontato, appositamente selezionati per l’evento.

Sarà presente anche un’area dedicata al food con un’ampia selezione di vera cucina Made in Japan a cura degli chef del ristorante e DJ set non stop per tutta la durata della manifestazione.

La pizza romana a Milano

Anche Roma ha la sua tradizione in fatto di pizze e negli ultimi tempi è diventata sempre più apprezzata anche fuori dalla capitale.

A Milano potete provare la pizza al taglio tradizionale romana, dall'impasto leggero, da Alice Pizza.

In queste settimane, poi, potrete assaggiare la nuova pizza d'Autunno, vincitrice del contest Teglia contro teglia e ideata dalla pizzaiola Olesea.

Questa prelibatezza (che potete ammirare in foto) è fatta con zucca, lardo, noci e rosmarino ed è già disponibile nei 9 punti vendita sparsi per Milano.

Pet Mania

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre al Centro di Arese si terrà la manifestazione dedicata agli animali domestici.

Con la partecipazione di Ca’ Zampa, Gruppo italiano di Centri veterinari - che ha di recente aperto una nuova struttura veterinaria proprio nello shopping mall della cittadina - l'evento prevede veterinari per consulti, toelettatori per spazzolature ed educatori per lezioni di galateo a 4 zampe.

E per i pet più vanitosi anche il casting de “Il Muso dell’anno”.

Il Bold Brunch da Cocciuto

Da Cocciuto il rituale più atteso della domenica diventa bold.

A partire da novembre, il locale milanese lancia la prima edizione di Bold Brunch: quattro appuntamenti con cadenza quindicinale per trascorrere momenti all’insegna del gusto e del divertimento.

Si parte domenica 7 novembre con il primo evento intitolato Tattoos for Brunch.

Squisiti pancakes, appetitose scrambled eggs e altre deliziose proposte saranno accompagnate da una selezione di tatuaggi temporanei, dalle grafiche esclusive, a disposizione dei clienti, che potranno divertirsi e “tatuarsi” sulla pelle il mantra del weekend: “Eat Sleep Brunch Repeat”.

National Geographic Fest 2021

Il cambiamento climatico è reale e la causa siamo noi. Sulla base di questa riflessione nasce a Milano il National Geographic Fest 2021, dal 6 al 12 novembre, una settimana di incontri con esperti italiani e internazionali per cogliere l’urgenza di una svolta radicale nelle politiche di contrasto al degrado ambientale.

Oltre 35 appuntamenti, 7 proiezioni e 3 première con più di 45 ospiti nazionali e internazionali per esplorare, analizzare, (ri)scoprire e valorizzare il Pianeta che ci ospita e le sue incredibili risorse.

Si terrà al CityLife Anteo e CityLife Shopping District e rilancia la sfida dei giovani della Green Generation scesi in piazza per il clima proprio a Milano guidati dalle attiviste internazionali Greta Thunberg e Vanessa Nakate.

Il National Geographic Fest 2021 farà incontrare le eccellenze protagoniste di questa sfida con una rassegna ibrida che si svolgerà sia inpresenza sia online, con incontri trasmessi in diretta streaming su nationalgeographic.it.