Spettacoli, aperitivi all'aria aperta, concerti e mostre: tutti gli eventi in programma per decidere cosa fare a Milano nel primo weekend di Luglio

L'estate è entrata nel vivo e a Milano le temperature sono incandescenti, ma questo non è un buon motivo per rimanere chiusi in casa (specie dopo i mesi già trascorsi tra quattro mura), anzi.

La città è in fermento e ha ripreso i suoi ritmi e le sue mille iniziative: concerti, spettacoli di danza, visite e aperitivi in luoghi magici.

Vi consigliamo alcuni degli eventi più interessanti in programma per il 3 e 4 luglio, senza dimenticare mostre e mercatini, per decidere cosa fare a Milano in questo primo weekend di Luglio.

Ecco cosa segnare in agenda.

Cosa fare a Milano il 3 e 4 Luglio

(Continua sotto la foto)

Apericena in vigna

Un aperitivo in vigna, godendosi il tramonto con un calice di vino in mano e la possibilità di gustare i prodotti tipici del territorio.

In programma degustazione di prodotti tipici del territorio accompagnati dai vini di Poderi di San Pietro, tra i maggiori produttori del milanese.

Le prossime date sono i venerdì 3, il 17 e il 31 luglio dalle ore 19.

Guardare insieme il tramonto seduti tra i cuscinoni e tra le vigne, gustando un calice di vino coltivato proprio in loco, formaggi e salumi locali, in appoggio le botti che hanno contenuto il vino in degustazione; la serata continua con musica da vivo, perfetto per rivedere gli amici o per i più romantici, per passeggiare tra le vigne, a meno di mezzora da Milano.

L'aperitivo ha un costo di 20 euro con prenotazione obbligatoria al 0371.208084 o 328.9540249.

Strada Vicinale dei Chiavaroli, incrocio con Via Capra - 20078 San Colombano al Lambro MI, Italia.

Visioni in danza

Prosegue il programma dell'Estate Sforzesca, che sabato 3 luglio porterà la danza all'interno delle mura del Castello.

Una serata in tre tempi in cui i diversi linguaggi dei coreografi coinvolti daranno vita a uno spettacolo in cui la bellezza e la ricerca dell'identità faranno da filo conduttore.

L'appuntamento è per per 20,45 nel Cortile delle armi.

Una visita alla Cripta di San Sepolcro

Dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria, ha riaperto al pubblico la Chiesa ipogea di San Sepolcro.

I visitatori potranno scoprire uno dei tesori nascosti della città, riportato a nuova vita dopo un imponente lavoro di restauro del 2019. Ora si potrà nuovamente ammirare questo monumento eretto intorno all'anno 1000 sull'antico Foro di Mediolanum.

Le visite sono aperte solo la domenica su prenotazione.

Una mostra sulla "vita" digitale

Una riflessione sul concetto di vita nel mondo digitale e sul panorama attuale. È quella offerta da Digital Mourning, la prima mostra dedicata a Neïl Beloufa in Italia.

Fino al 18 luglio negli spazi dell'Hangar Bicocca si potrà assistere a un'ampia selesione di lavori, di installazioni multimediali che emulano un po' un parco divertimenti per dimostrare poi una tesi diversa e cioè il paradosso della società contemporanea. Da qui anche la scelta del titolo della personale che affianca al termine “digital” il termine “lutto”.

L'ingresso è gratuito.

Wunder Mrkt

Sabato 3 e domenica 4 luglio torna il Wunder Mrkt, il mercatino delle meraviglie dove trovare abbigliamento vintage, gadget da collezione, cimeli, oggetti di design, complementi di arredo e arte.

L'evento sarà ospitato negli spazi di Ride in Porta Genova, dalle 11 alle 21 e prevede anche laboratori dedicati ai bambini.

L'ingresso è gratuito.

Il ritorno di Ride

L'ex scalo ferroviario di Porta Genova non sarà dedicato solo al Wunder Mrkt.

Negli spazi di Ride, aperto per tutta l'estate, si potrà infatti assistere a mostre, performance musicali, spettacoli, presentazioni di libri ed eventi tematici.

L'area food è sempre presente con diversi corner pronti a soddisfare ogni tipo di voglia con un'offerta di street food tra cui scegliere a rotazione tra hamburger, burrito, pizze e focacce gourmet, tapas, poke, crepes.

Tutti i weekend, inoltre, sarà attiva la Green & Healthy Area, dedicata agli appassionati di sport e sostenibilità, punto di ritrovo per runner, biker e in cui partecipare a sessioni di yoga e fitness.

Infine, saranno proiettate anche le partite più importanti degli Europei di calcio, compreso il match tra Italia e Belgio di venerdì 2 luglio.

Farout Base

Fino al 24 luglio Base Milano presenta la prima edizione di Farout, festival dedicato alla creazione contemporanea che vede in programma installazioni, performing art e incontri con artisti e collettivi il cui obiettivo è offrire nuovi e diversi punti di vista per spostare la prospettiva e osservare la Terra da lontano alla ricerca di un futuro possibile.

Per questo il nome della rassegna prende spunto dal pianeta più distante dal sistema solare.

Mostra Jacques Henri Lartigue

Una grande retrospettiva dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue, per ripercorrere la sua decennale carriera e i punti fondamentali del suo percorso artistico che lo hanno reso una figura fondamentale del settore.

È la mostra Jacques Henri Lartigue. L'invenzione della felicità, che fino a ottobre sarà visitabile negli spazi del Museo Diocesano.

«La storia del fotografo francese Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) è la storia di una “scoperta”. Inizialmente noto per la sua attività di pittore, Lartigue comincia a fotografare sin da bambino e, proseguendo per tutta la vita, prima come fotografo amatoriale e poi come professionista, ci offre una straordinaria visione del Novecento», spiegano gli organizzatori.