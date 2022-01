Mercatini, concerti, spettacoli e mostre per grandi e piccini. Ecco tutti gli appuntamenti in programma nel weekend per decidere cosa fare a Milano

L'ultimo weekend di gennaio coincide con i celebri giorni della merla, i più freddi dell'anno.

Ma questo non deve scoraggiarvi perché il fine settimana sarà comunque soleggiato e ricco di cose da fare. Se state cercando qualche suggerimento per decidere cosa fare a Milano sabato e domenica, siete nel posto giusto.

Tra mostre, mercatini, concerti e spettacoli si potrà trascorrere qualche giorno di spensieratezza e relax, da soli o in compagnia.

Qui di seguito i nostri consigli.

Cosa fare a Milano nel weekend del 29 e 30 gennaio

(Continua sotto la foto)

Giovanni Allevi in concerto

Si intitola Estasi per pianoforte solo il nuovo album di Giovanni Allevi, che sabato 29 gennaio sarà in concerto al Teatro Dal Verme.

Attraverso le note dei suoi nuovi brani il compositore proverà a condurre il pubblico in un viaggio attraverso le emozioni dell'animo umano, fino - appunto - all'estasi.

Per i biglietti e maggiori informazioni, visitare il sito web.

Remira Market

Domenica 30 gennaio torna a Milano, al Tempio del Futuro Perduto (Fabbrica del Vapore), il mercatino del vintage, hand-made e seconda mano.

Alle 11 si terrà anche un corso per realizzare dei bellissimi Kokedama al costo di 20€, comprensivo di tutti i materiali necessari.

Appuntamento dalle 10:30 alle 17:30. Ulteriori informazioni sul sito web.

Fiori in mostra

Fino al 6 febbraio al Garden Steflor di Paderno Dugnano saranno in mostra le bulbose. In esposizione numerose specie e varietà di fiori: narcisi, giacinti, crocos, crochi, bucaneve, gigli, amaryllis e altri mix di bulbi primaverili.

Per chi volesse imparare a realizzare delle composizioni di bulbose si potrà anche seguire il workshop che si terrà sabato 29 gennaio (dalle 10.30 alle 12.30) per un massimo di 12 persone.

Grand Tour, la mostra

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo ospitano l'esposizione sul fenomeno internazionale del Grand Tour, il viaggio di istruzione e di formazione in Italia che veniva compiuto da letterati, musicisti, artisti ed esponenti delle élite europee principalmente tra Settecento e Ottocento.

Dipinti, sculture, oggetti d’arte, provenienti da importanti collezioni nazionali ed estere, allestiti in un suggestivo dialogo, intendono riproporre l’immagine dell’Italia amata e sognata da un'Europa che si riconosceva in radici comuni di cui proprio il nostro Paese era stato per secoli il grande laboratorio.

Per info e prenotazioni, visitare il sito web. La mostra sarà aperta fino al 27 marzo 2022.

Palazzo Marino in Musica

Palazzo Marino in Musica propone una rassegna di tre concerti gratuiti nella splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica.

L’occasione è data dall’esposizione presso Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo della mostra curata da Fernando Mazzocca con Stefano Grandesso e Francesco Leone sul fenomeno internazionale del Grand Tour.

Il primo concerto, dal titolo L’Accademia dell’Arcadia: ritrovare il buon gusto, è previsto domenica 30 Gennaio e ci riporta nella Roma di fine Seicento dove questa Accademia iniziò un viaggio immaginario verso le terre dell’antica Grecia per riportare nel presente equilibrio, semplicità e la saggezza degli antichi.

Geronimo Stilton Experience

Fino al 20 marzo alla Fabbrica del Vapore grandi e piccoli potranno assistere alla prima grande mostra di Geronimo Stilton.

L'esposizione è un vero viaggio nel tempo che permetterà di vivere un'avventura immersiva e interattiva.

I bambini partiranno dal Toponautilus che li porterà tra i dinosauri del Cretaceo, all'interno di un antico tempio egizio e a bordo di una nave pirata alla ricerca del tesoro perduto.

La narrazione si basa sulla serie editoriale Viaggio nel Tempo, che invita i lettori a raggiungere epoche lontane e vivere avventure stratopiche ed è ideata per coinvolgere bambini dai 4 ai 12 anni, le scuole e tutte le generazioni di lettori cresciute con le avventure di Geronimo Stilton.