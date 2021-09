Mostre, presentazioni, feste e mercatini: gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nell'ultimo weekend di Settembre

Cosa fare a Milano in quest'ultimo weekend di settembre che abbina delle temperature perfette alla grinta per la stagione che verrà?

Sono ancora tanti gli eventi di cui si potrà godere all'aria aperta e che si possono vivere in questa sorta di nuova normalità.

Il segnale importante è la ripartenza in presenza della Fashion Week con annessi eventi e addetti ai lavori in giro per la città.

Tra feste, mercatini, mostre e concerti, ecco gli appuntamenti che secondo noi proprio non dovreste perdervi.

Cosa fare a Milano il weekend del 25 e 26 Settembre

FeST

Arriva con la sua terza edizione, dal 24 al 26 settembre, FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva.

Il tema scelto quest'anno è Crafting Worlds con il quale si pone “l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare – direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il mondo in cui abitiamo ogni giorno", spiega la direttrice artistica Marina Pierri.

Ospitato all'interno di Triennale Milano Teatro, FeST darà spazio ad anteprime, interviste e panel di intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della serialità, volti conosciuti e affermati del cinema e della televisione, tra cui Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Amanda Campana, Vanessa Incontrada, Salvatore Esposito, Pietro Turano, Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Lia Grieco, Simona Tabasco, Lucrezia Guidone, Pablo Trincia e Gianluca Neri, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Ribuoli, Sandro Petraglia, ma anche esponenti della scena musicale italiana, come Nina Zilli, Hogni Egilssnon.

Milano Fashion Week

Dopo il successo del Supersalone, torna in presenza in città anche la moda.

Fino al 27 settembre 2021 la Milano Fashion week Women’s collection, che segna il ritorno agli eventi fisici con un calendario di 65 sfilate, 43 in presenza e 22 digitali; 98 presentazioni (77 in presenza e 21 digitali) e 38 eventi (34 in presenza e 4 digitali) per un totale di 201 appuntamenti in calendario (154 in presenza e 47 digitali).

E per avvicinare il mondo della moda al pubblico meneghino, anche questa edizione il Fashion Hub della Camera Nazionale della Moda Italiana ospiterà una serie di eventi e presentazioni aperti a tutti e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9:30 alle 19:00 presso il Museo della Permanente in Via Filippo Turati 34.

Photofestival 2021

Fino al 31 ottobre 2021 a Milano si potrà partecipare alla sedicesima edizione di Photofestival, la grande rassegna di fotografia d’autore, in un appuntamento rinnovato sia in presenza che online.

La natura e la città. Segni di un tempo nuovo è il tema centrale di questa edizione che prevede 150 mostre diffuse sul territorio dell’area metropolitana milanese e di alcune province limitrofe, con un programma espositivo che mette al centro i temi della sostenibilità e della rigenerazione urbana.

Il palinsesto espositivo accosta alle proposte dei galleristi quelle di produzione Photofestival e vede affiancati come di consueto grandi autori anche internazionali a talenti emergenti, nella convinzione che sia indispensabile il confronto fra linguaggi e la necessità di dare spazio a chi abitualmente ha difficoltà a trovarne.

Sono presenti importanti fotografi contemporanei come Mario Testino, Maurizio Galimberti, Michael Dressel e Sandro Miller, e del passato quali Tina Modotti, Giovanni Verga e Nadar.

Ma Photofestival scommette anche su autori emergenti come Kim Dupond Holdt e Claudio Comito.

Il programma completo di Photofestival è consultabile sul sito.

East Market

Al via domenica 26 settembre la terza ed ultima puntata mensile di East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare.

Per l’inaugurazione della nuova stagione 2020-21, gli organizzatori hanno annunciato tre date speciali solo per il mese di settembre triplicando il consueto appuntamento mensile.

Dopo la prima edizione dedicata al food e la seconda all’arte illustrata, per questo ultimo appuntamento sarà protagonista la musica.

Solo per questa domenica il pubblico potrà diventare il DJ ufficiale di East Market ed esibirsi alla consolle davanti al pubblico dell’evento. Come fare?

Basterà compilare una playlist della durata di circa un’ora attraverso la piattaforma Spotify, nominarla “playlEAST” con il proprio nome e attendere di essere contattati.

Lo staff di East Market selezionerà la migliore invitando l’autore o l’autrice ad esibirsi assieme ai DJ resident della manifestazione.

La playlist vincitrice riceverà anche in premio un buono del valore di Euro 100 da spendere nell’area dischi del market.

Dal pop al rock, dall’elettronica al rap, le grandi hit del passato e del presente passando per i brani meno conosciuti, nulla è escluso.

Festa della Luna, in tavola

In occasione della festa cinese della Luna, che quest’anno cade il 21 settembre, il Giardino di Giada propone uno speciale menù degustazione.

Per questa festività, infatti, è stata fatta una selezione accurata ed equilibrata di piatti per un’esperienza culinaria cinese completa.

Il nome di ogni pietanza è poeticamente evocativo e può comunque essere ordinato singolarmente.

Il menù, disponibile fino al 26 settembre, è per un minimo di due persone, il prezzo è di 50 euro a testa (per i bambini sotto i 12 anni 25 euro), con acqua e coperto inclusi, e prevede:

Spiriti bollenti o ghiacciati – A scelta tra tè cinese o aperitivo;

Lingotto del Cucurbitaceo Meridionale – Involtino croccante di zucca e carne;

Fiocchi di Neve Caldi – Ravioli al vapore misti con salsa piccante speciale;

Perle Nere nella Conchiglia – Cappesante al vapore con fagioli di soia neri;

Lungo la Via della Seta – Manzo dello Xinjiang al cumino;

Piccolo ma Feroce – Galletto croccante con peperoncino fresco;

SorRiso Cantonese – Riso saltato con carne arrosto cantonese;

Segreto della Longevità - Okra al vapore;

L’Altra Metà della Luna – Dolce della Luna fatto in casa.

Una ghirlanda di libri

Il 25 e 26 settembre a Cinisello Balsamo e Nord Milano arriva l'evento che promette emozioni e fascino con prestigiosi ospiti della cultura e attualità, dal vicedirettore del Corsera Beppe Severgnini ad Andrea Vitali, Roberta Bruzzone criminologa, Maurizio De Giovanni autore de Il Commissario Ricciardi, Laura Campanello e molti altri.

45 espositori, 33 appuntamenti, 42 titoli presentati, 15 importanti ospiti, 5 eventi, 2 concorsi (uno letterario e uno fotografico) e un premio di merito, 2 mostre, di cui una dedicata ad Alda Merini nel novantesimo della sua nascita: questi tutti i numeri della manifestazione.

Un incontro con Gianmarco Tamberi

Sabato 25 settembre a Milano Gianmarco Tamberi e la cestista azzurra Cecilia Zandalasini, saranno ospiti dell'evento di Oro Ciok che per l'occasione regala un nuovo campo da basket al quartiere Maciachini di Milano.

Obiettivo? Riqualificare la zona offrendo, non solo supporto psicologico ed educativo, ma diventando un punto di riferimento per le Nuove Generazioni attraverso uno spazio multiculturale.

In quest'occasione OroCiok inaugurerà il nuovo campo da basket presso la sede de L'amico Charly (zona Maciachini, Milano), l'associazione che dal 2001 offre agli adolescenti e alle loro famiglie sostegno psicologico, scolastico e sportivo.

L'evento è aperto a tutti ma in particolare alle ragazze e ai ragazzi tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di giocare insieme al campione olimpico di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi.

Live in the lobby, aperitivo in concerto

Il Foyer del Teatro degli Arcimboldi si trasforma in Auditorium per ospitare un bel concerto dell'Orchestra Filarmonica Italiana: un rincorrersi di travolgenti note, che vi faranno compagnia all’orario dell’aperitivo.

Il pubblico potrà degustare un delizioso aperitivo al bar del teatro lasciandosi affascinare dalle note dei musicisti.

L'inizio del concerto è fissato per le 11.

Sostenibilità e clima

AWorld, l'app ufficiale a supporto della campagna delle Nazioni Unite ActNow contro il cambiamento climatico, festeggia il suo primo compleanno.

er l'occasione la startup ha organizzato nel pomeriggio di sabato 25 settembre un evento presso Cascina Nascosta, all'interno del Parco Sempione.

Grazie al supporto di Swapush (che organizzerà uno swap di oggetti, la cui rimanenza verrà donata a Humana People) e delle Nazioni Unite, verrà organizzato un incontro costellato di una serie di workshop, attività e talk a tema sostenibilità.



Durante il panel conclusivo che vedrà sul palco i fondatori di AWorld e i membri delle Nazioni Unite, parteciperà la cantante Elisa, la quale si esibirà da remoto in una performance musicale.