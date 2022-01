Cosa fare a Milano questo fine settimana? Spettacoli, mostre, mercatini e celebrazioni: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Gennaio, si sa, è il mese più lungo dell'anno. O almeno questa è la sensazione diffusa. Per questo, perlomeno nel weekend bisogna trovare il modo di distrarsi e far volare via il tempo.

Come? A Milano è piuttosto semplice, tra spettacoli, concerti, mostre ed eventi di ogni tipo.

Ne abbiamo selezionati alcuni che secondo noi proprio non dovreste perdervi.

Cosa fare a Milano nel weekend del 22 e 23 gennaio

Mostre da vedere

A Palazzo Reale prosegue la mostra dedicata a Monet, che rimarrà visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 19:30 e il giovedì fino alle 22:30.

Il Mudec resterà aperto i lunedì dalle 14.30 alle 19.30; martedì, mercoledì e domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato con orario prolungato fino alle 22.30.

In programma: Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo, Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione, TVBOY. La mostra.

Arturo Brachetti agli Arcimboldi

Fino al 30 gennaio al Teatro Arcimboldi va in scena Solo, the Legend of quick change il nuovo spettacolo di Arturo Brachetti, il più̀ grande trasformista al mondo che ha scelto di festeggiare il ritorno nei teatri dopo i lockdown con un grande tour italiano, prima di spostarsi all’estero.

Oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente.

Ma in Solo Brachetti propone pure un viaggio nel suo percorso artistico, fatto anche di altre affascinanti discipline: le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, oltre a novità̀ come la poetica sand painting e il raggio laser.

Auguri, Eataly

Eataly compie 15 anni e per celebrare questo importante traguardo ha deciso di organizzare una settimana ricca di eventi.

«Il nostro Compleanno è un'occasione per ringraziare chi con noi celebra il patrimonio enogastronomico italiano - e diciamolo, a chi non piacciono le feste?», si legge.

In programma cene speciali con protagonisti i più noti prodotti e produttori italiani, ma anche chef stellati, grandi firme della cucina italiana, pizzaioli, sommelier, dj e musicisti.

Per conoscere il programma completo e prenotare basta consultare il sito di Eataly nella pagina dedicata.

East Market

Nuovo appuntamento con l’evento del vintage milanese dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti.

Tra gli espositori presenti questo mese ci sarà Vintage per Caso di Biagio Continanza, un collezionista specializzato in posacenere vintage brandizzati, dai classici Anni ’60 dei liquori più famosi a quelli dedicati con centinaia di pezzi unici; Giovanni Girotti da Forlì con il suo brand Senzatempo che propone oggettistica varia e colorati complementi d’arredo provenienti dal mondo industriale e del riciclo.

Da Firenze arriva poi Giratempo Vintage, un brand che raccoglie abiti e accessori per donna e uomo dagli Anni 40 in poi; tra le sue proposte camice Gianni Versace Anni, scarpe Gucci, gonne Yves Saint Lauren e molto altro ancora.

Accompagnano il market le aree food & beverage, East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area.

L'appuntamento è domenica 23 gennaio, dalle 10 alle 21 presso via Mecenate, 88/A.

Veganuary

Veganuary è l’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere uno stile alimentare e di vita veg. Per l'occasione, Deliveroo ha deciso di collaborare con Essere Animali, che organizza il Veganuary, realizzando una fotografia del mondo veg in versione delivery. Cosa ne viene fuori? Le abitudini vegane non sono soltanto un’alternativa salutare e gustosa, ma anche una scelta amica dell’ambiente.

Deliveroo celebra il mese del Veganuary lanciando il Veganuary Burger: uno speciale burger veg a base di quinoa rossa e barbabietola, servito con una crema di funghi di stagione. È realizzato con barbabietola, quinoa, riso, noci, funghi, insalata, pomodoro, senape, olio di semi, cipolla, soia, paprika, sesame e pane.

Il Veganuary Burger sarà ordinabile in esclusiva su Deliveroo a Milano da Soulgreen per tutto il mese di gennaio.

Ai confini del circo

Dal 21 al 23 gennaio prende il via Fuori Asse Focus – Ai Confini del Circo, una selezione di quattro spettacoli di circo contemporaneo programmati da Quattrox4 all’interno di Triennale Milano Teatro.

Per questa occasione andranno in scena autrici e autori italiani: Gretel di Clara Storti, Lento e Violento di Valentina Cortese, Piume di Elena Burani e Little Garden di Fabrizio Solinas.

Ad accompagnare gli spettatori in questi tre giorni immersivi, ci saranno due incontri con il pubblico, a cura di Gaia Vimercati, che si terranno Sabato 22 Gennaio alle 18:00 e Domenica 23 Gennaio ore 17:30.

L’obiettivo di Quattrox4 è potenziare la consapevolezza dei pubblici attraverso azioni di contestualizzazione e dialogo, per incentivare la partecipazione consapevole dello spettatore all’esperienza teatrale attraverso un linguaggio nuovo e potente come il circo contemporaneo.