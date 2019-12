Concerti, mercatini, eventi e spettacoli: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Questo weekend segna ufficialmente l'inizio delle vacanze natalizie e Milano si prepara a celebrare a dovere.

Alcune delle location più suggestive della città - dal Duomo alla Scala - ospiteranno concerti di musica classica per omaggiare la festività in arrivo.

Gli ultimi ritardatari potranno tuffarsi a capofitto nella corsa ai regali, tra mercatini, concept store e beneficenza.

E poi cinema e villaggi per i più piccoli e per quelli che quando si parla di Natale non sono mai cresciuti.

Ecco tutti gli eventi in programma.

(Continua sotto la foto)

Concerti di Natale

Anche quest'anno si potrà entrare nel clima natalizio grazie ai concerti ospitati nei templi della musica classica e nel luogo simbolo di Milano.

Si comincia con il concerto gratuito del 20 dicembre all'interno del Duomo, promosso dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune.

Il programma prevede brani dall’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach eseguiti dall’ensemble vocale e strumentale laBarocca, e diretti da Ruben Jais e dal maestro del Coro Jacopo Facchini.

L’ingresso è consentito dalle 18.45 fino ad esaurimento posti.

Il 20 e 21 dicembre toccherà al Coro e all'Orchestra del Teatro alla Scala che sotto la direzione del maestro John Eliot Gardiner eseguiranno L’enfance du Christ e la Trilogia sacra op. 25 per soli, coro e orchestra di Hector Berlioz, compositore francese del XIX secolo.

I biglietti sono disponibili direttamente in loco e su Ticketone.

Il 22 dicembre, infine, presso l'Auditorium Fondazione Cariplo si terrà il Concerto di Natale de La Verdi, con musiche di Williams, Rutter, Gruber, Willcocks.



L'orchestra verrà diretta dal Direttore Andrea Oddone insieme al Maestro del coro Maria Teresa Tramontin.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Zipline in Stazione Centrale

Dalla collaborazione con Tim nasce un villaggio di Natale in Piazza Duca d'Aosta.

Fino alle 23 del 20 dicembre sarà possibile sorvolare ad alta velocità tutta la piazza grazie alle zipline che prevede un salto dall'altezza di 14 metri e un volo lungo 140 metri (costo 10 euro).

Ogni giorno, poi, dalle 17 alle 23 fino al 6 gennaio si terrà uno show luminoso che colorerà tutta la facciata della stazione con luci e musica.

E ancora: una grande installazione interattiva - la Tim Magic Cell - a base di luci, colori, musica e immagini, tutta da scoprire; lo skate park; la pista di pattinaggio; il Christmas Market con le casette a effetto specchiato; i food truck per rifocillare lo stomaco tra dolce e salato.

Concerti pop

Dopo il successo del Mandela Forum di Firenze, fa tappa a Milano il Vita ce n'è tour, spettacolo che riporta dal vivo Eros Ramazzotti dopo l'operazione alle corde vocali che lo ha costretto a sospendere la tournée americana.

Il cantante ripercorrerà i suoi più grandi successi, mescolandoli a quelli più recenti, nella cornice del Mediolanum Forum di Assago, il 20 dicembre.

Si concluderà invece venerdì 20 e sabato 21 al Teatro Dal Verme la serie di esibizioni dal vivo di Ludovico Einaudi che per quasi un mese ha proposto il suo nuovo progetto Seven days walking, progetto suddiviso in sette episodi, sette album che sono stati pubblicati uno al mese nell’arco di sette mesi consecutivi.

Il Villaggio degli Elfi

Fino al 31 dicembre il Castello Sforzesco ospita la casa degli aiutanti di Babbo Natale.

Bambini e famiglie potranno giocare con gli elfi e girovagare per le casette, con attività, laboratori di favole e botteghe.

Un'occasione anche per far conoscere ai più piccoli i giochi di una volta e far fare un salto indietro nel tempo ai più grandi.

Non mancheranno poi momenti più tecnologici, con esperienze digitali e la possibilità di creare la propria cartolina di Natale personalizzata.

L'ingresso è gratuito.

Nuove uscite al cinema

In vista del Natale le sale si riempiono di alcuni dei film più attesi della stagione.

Star Wars. La saga più amata della storia si conclude con l'ultimo capitolo, L'ascesa di Skywalker, nono episodio che vede ancora protagonisti Adam Driver, Daisy Ridley. Il culmine di un racconto che appassiona generazioni da 42 anni.

Pinocchio. Matteo Garrone dirige l'adattamento cinematografico della fiaba di Collodi, portando sullo schermo un ispirato Roberto Benigni nei panni di Geppetto, affiancato da Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini.

La dea fortuna. Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca sono i protagonisti dell'ultimo film di Ferzan Ozpetek. Il racconto di una coppia, quella formata da Arturo e Alessandro, che si ritrova a una svolta inaspettata dopo l'arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno.

Mercatino solidale

Fino al 24 dicembre torna lo shopping a fin di bene di Emergency, che organizza il suo consueto mercatino solidale.

Negli spazi di Casa Emergency, in via Santa Croce, si potranno acquistare prodotti enogastronomici donati da oltre 650 aziende, ma anche i gadget dell'associazione e manufatti artigianali.

Il ricavato sarà destinato agli ospedali in Afghanistan e Iraq.

Aspettando il Natale a BAM

Biblioteca degli Alberi Milano organizza BAM Winter Night & Day, manifestazione per celebrare a dovere l'arrivo delle feste.

Due giorni - il 20 e il 21 dicembre - ricchi di appuntamenti per tutta la famiglia.

Venerdì alle 18:30, il Parco ospiterà BAM Concert, il concerto di Natale del coro Gospel statunitense Vincent Bohanan & Sound of Victory, che arriva in Piazza Gae Aulenti direttamente da New York.

Sabato 21 dicembre la giornata sarà intensa, a cominciare dal workshop di pattinaggio artistico con la campionessa italiana Valentina Marchei, che si esibirà poi nel pomeriggio in uno spettacolo con altri campioni.

E poi laboratori per fare i biscotti, lezioni di botanica e molto altro.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, previa iscrizione obbligatoria sul sito BAM.

Acqua Show in Darsena

Milano come Las Vegas. È questa l'idea alla base del Vodafone Aqua Show, l'iniziativa organizzata in Darsena per offrire ai cittadini ogni sera uno spettacolo di luci, colori e musica.

Protagonista - ovviamente - l'acqua, con fontane ed evoluzioni che danzano a ritmo di musica, illuminate da una coreografia di luci in tutta l’area del bacino.

Gli spettacoli si terranno da domenica a giovedì alle 18, 19 e 20. Il venerdì, il sabato e i festivi si aggiungerà un ulteriore appuntamento alle 21,30. Fino al 6 gennaio.

Il nuovo flagshipstore Veralab

Il mondo dell'Estetista Cinica ha trovato casa. Dopo il corner in Rinascente, il brand fondato da Cristina Fogazza ha inaugurato il suo primo flagship store in via Guido d'Arezzo.

Qui, circondati da luci a neon e da un'enorme quantità di rosa e di specchi, sarete trasportati nel mondo dell'Estetista Cinica e potrete trovare tutti i 40 prodotti del marchio, da regalare o anche da regalarsi.

Si potranno ammirare, inoltre, le opere di Banksy e Mr. Brainwash esposte dalla Galleria Deodato Arte, ma anche quelle di DotPigeon, rappresentato da Plan X Art Gallery.

Infine, per chi riporterà i flaconi vuoti, un premio: un gettone da utilizzare al misterioso distributore dei gadget.