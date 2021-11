Presentazioni, visite guidate, degustazioni e shopping: ecco tutti gli eventi in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend

Il weekend del 20 e 21 novembre a Milano ha già il sapore del Natale.

La città inizia a riempirsi di luci e nelle case c'è già chi inizia ad addobbare per le feste.

L'aria è più frizzante, ma le temperature consentono ancora di godere di momenti all'aperto e dello spettacolo del foliage.

In questo contesto il fine settimana diventa momento di relax, di ricongiungimento con gli amici e di divertimento.

Tra visite guidate, degustazioni ed eventi, ecco gli appuntamenti più interessanti per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana.

Cosa fare a Milano nel weekend del 20 e 21 novembre

(Continua sotto la foto)

Bookcity, decima edizione

Fino a domenica 21 novembre BookCity torna ad animare Milano, finalmente in presenza, nelle librerie, nei teatri e negli auditorium, nelle università e nelle biblioteche, per guardare al futuro, scegliendo come tema portante della sua decima edizione la parola Dopo.

In questo momento di grande incertezza la manifestazione vuole tornare ad abbracciare tutti i quartieri della città, con l’obiettivo di renderli motori e protagonisti dell’identità, della storia e delle trasformazioni di Milano, per festeggiare il libro e la lettura e creare nuovi lettori.

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito di Bookcity.

Fiera del Panettone e del Pandoro 2021

Torna la manifestazione dedicata ai lievitati simbolo del Natale, che quest'anno si terrà il 20 e 21 novembre al Museo dei Navigli, in via San Marco (Brera).

Qui si potranno scoprire e assaggiare panettoni e pandori di espositori provenienti da ogni parte d'Italia ed eleggere addirittura l'Ambasciatore del Panettone, il primo contest nazionale a giuria popolare.

Per accedere è necessario esibire il Green Pass. Tutte le informazioni sono sul sito.

La via degli Alberi

Domenica 21 novembre, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano - propone una passeggiata botanica alla scoperta delle innumerevoli varietà di piante e arbusti presenti nell'enorme parco all'ombra del bosco verticale.

Una passeggiata itinerante arricchita da riflessioni e interventi letterari di Tiziano Fratus, scrittore, poeta e ‘cercatore d’alberi’. Un percorso alla ricerca di storie, curiosità e approfondimenti sugli alberi, il loro circlo di vita e il rapporto tra uomo e natura, per un futuro che affondi le proprie radici nel presente.

L'evento è gratuito ma con registrazione obbligatoria sul sito web. Sarà organizzato su due turni, uno alle 11 e uno alle 15.

Salone della Cultura 2021

Sabato 20 e domenica 21 novembre torna in presenza il Salone della Cultura, manifestazione organizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, AIE - Associazione Italiana Editori e ADEI - Associazione degli editori indipendenti.

Si potrà passeggiare alla scoperta di volumi rari e preziosi, di libri antichi e da collezione, ma anche assistere a conferenze e incontri con autori e letterati, per una quinta edizione speciale in cui saranno oltre 220 gli espositori e circa 400mila titoli.

Appuntamento al Superstudio Maxi con orari dalle 10 alle 20.

Wonder Woman. Il mito

Fino al 20 marzo le sale di Palazzo Morando ospitano la mostra dedicata alla supereroina più famosa di sempre, Wonder Woman, che quest'anno compie 80 anni.

Per celebrare il prestigioso traguardo del personaggio dell'universo DC, nato nel 1941 dalla mente dello psicologo americano William Moulton Marston, con le prime illustrazioni di Harry G. Peter, 24 Ore Cultura – Gruppo 24 Ore, in collaborazione con Warner Bros. e DC ha organizzato la mostra Wonder Woman. Il mito.

Accompagnato dall’hashtag #wondersonoio, il progetto – primo assoluto in Italia - esplora la figura di Wonder Woman e gli ottant’anni di storia che ha attraversato, in una connotazione interdisciplinare che tocca molti ambiti - dall’illustrazione e il fumetto al cinema, dalla cultura pop alla moda – attraverso un percorso curato da Alessia Marchi e articolato in sezioni dove coabitano comics e tavole originali (dalla Golden Age ai nostri giorni), video-installazioni, costumi e props dell’universo cinematografico.

Il brunch della domenica

Uno dei riti diventati ormai parte integrante della routine dei milanesi è il brunch e questa settimana vogliamo proporvene uno in grado di soddisfare ogni palato.

È quello realizzato dalla Pasticceria Clivati, che dal 1969 rende più dolci le giornate degli abitanti di zona Solari e Sant'Agostino.

Dopo un incendio che l'ha totalmente distrutta nel 2017, la pasticceria è stata totalmente ristrutturata e arredata in modo accogliente, moderno e rilassante. Le mongolfiere della carta da parati simboleggiano proprio lo spiccare nuovamente il volo, con un'offerta che va ben oltre i soliti dolci.

Qui, nel weekend, è possibile fare il brunch che prevede prelibatezze di ogni tipo, dolci e salate, da abbinare a succhi e centrifugati o anche a una lunga e prelibata carta di tè e infusi.

Ma non solo, perché la Pasticceria Clivati offre il servizio di delivery, per voi o come regalo e dunque si può scegliere se ricevere (o mandare) a casa uno dei menu brunch a scelta tra:

Brunch per bambini by MumAdvisor: Pancake alla frutta con sciroppo d'acero, Croissant salato a scelta, Bignè al cioccolato.

Brunch di compleanno: Tè in filtro a scelta, Brioches a scelta, Monoporzione a scelta con candelina, Croissant salato a scelta, Pancake al salmone e creme fraiche

Brunch romantico: Tè in filtro a scelta, Frollini dell'amore (50gr), Brioches a scelta, Cuore cremoso al cioccolato con ripieno al mirtillo con base di frolla, Croissant salato a scelta, Pancake al salmone e creme fraiche

Brunch in famiglia: Tè in filtro a scelta, Brioches a scelta, Pancake alla frutta con sciroppo d'acero, Croissant salato a scelta, Maritozzinosalato con patè di tonno, Yogurt con frutti di bosco e fiocchi d'avena

Buon compleanno East Market

Domenica 21 novembre East Market festeggia sette anni e per celebrare la ricorrenza si (e ci) regala un nuovo evento in cui scatenarsi a suon di shopping, street food e dj set.

Dalla prima edizione del novembre 2014 presso il Lambretto Studios, l’appuntamento che negli anni ha coinvolto migliaia di espositori in centinaia di edizioni è diventato un must per appassionati, famiglie e curiosi, ma, anche punto di riferimento del vintage internazionale.

300 espositori selezionati da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate.