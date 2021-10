Mostre, mercatini, spettacoli ed eventi: tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

Il primo weekend di ottobre ha quel sapore di inizio autunno, con le temperature ancora miti che consentono di godere degli spazi e delle iniziative all'aria aperta, ma con tutta una serie di appuntamenti volti ad accogliere la nuova stagione con ottimismo e buonumore.

È così che mercatini ed eventi hanno luogo in location suggestive e che consentano di rispettare distanziamento e vivere la convivialità in modo più sereno.

Non mancano anche appuntamenti al chiuso, come per esempio mostre e spettacoli che finalmente ci danno la sensazione di una ritrovata (quasi) normalità.

Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Cosa fare a Milano nel weekend del 2 e 3 ottobre

Wildlife Photographer of the Year

Torna a Milano la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo, che da quest’anno cambia sede ed è ospitata nei suggestivi spazi di Palazzo Francesco Turati (ex spazio Forma) in via Meravigli 7, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.

In esposizione le 100 immagini premiate alla 56a edizione del concorso di fotografia indetto dal Natural History Museum di Londra che ha visto in competizione 45.000 scatti provenienti da 95 paesi, realizzati da fotografi professionisti e dilettanti.

Gli orari per visitare la mostra sono dalle 10 alle 20 sia sabato che domenica.

Weekend allo Spirit de Milan

Sarà un weekend ricchissimo per lo Spirit de Milan.

Sabato 2 ottobre ritorna la serata Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco i Lucy’s Pie Tiny Quartet, che fondono lo stile dei grandi degli anni ‘30 e l’effervescenza dei contemporanei.

Domenica 3 ottobre lo Spirit de Milan rimarrà aperto tutto il giorno per il Wunder Market. Ci saranno espositori di oggetti di artigianato, vintage, design e rarità e potrete scoprire pezzi unici e da collezione, il tutto accompagnato da buona musica.

La sera, dalle 22:00, invece, la Ciprianos's Banda, composta da musicisti provenienti da diverse regioni italiane porterà energia con brani della tradizione del teatro canzone e del cantautorato.

Pretty Woman, il musical

La commedia più romantica di sempre, che ha fatto sognare intere generazioni grazie all'intensa interpretazione di Richard Gere e Julia Roberts, diventa un musical e sbarca a Milano.

Si rialza il sipario al Teatro Nazionale Che Banca! con la storia d'amore tra la prostituta Vivian Ward e l'uomo d'affari Edward Lewis.

Lo spettacolo, disponibile fino all'8 gennaio, porta le firme di Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente regista e sceneggiatore originali della pellicola.

La mostra immersiva di Banksy

È stata prorogata ancora l'esposizione The world of Banksy: the Immersive Esperience, in corso al Teatro Nuovo.

Più di 60 lavori dell’artista inglese in una mostra rigorosamente non autorizzata dall’artista, da sempre contrario alla mercificazione dell’arte, e oltre 30 murales a grandezza naturale per questo evento che ha già conquistato Parigi, Barcellona e Praga, e mira a offrire ai visitatori la sensazione di trovarsi in una delle strade in cui lo street artist ha espresso la sua vena artistica.

Per info e biglietti è disponibile il sito della mostra.

The Maptique Walking Tour

Con la fine dell'estate tornano i walking tours di The Maptique, il progetto specializzato in strategie digitali ed eventi esperienziali.

Una serie di appuntamenti che condurranno appassionati e curiosi d'arte in giro per cortili, gallerie e luoghi esclusivi di Milano e di Roma.

Sabato 02 ottobre i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta del Distretto dell'Arte Contemporanea del capoluogo meneghino e visiteranno 4 gallerie d'arte oltre a palazzi d'epoca della zona di Porta Venezia.

Botteghe aperte

Sabato 2 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 19.30, si potrà curiosare tra i negozi e i laboratori artigianali di via Mantegazza che, per l’occasione, propongono anche degli eventi speciali in omaggio all’ultima bottega arrivata nel quartiere: la Libreria Baravaj.

Nell’Atelier Laboratorio Nicoletta Fasani, designer di moda etica, fashion e mondo libri si incontrano per dar vita ad un’originale installazione con la carta, costruita a partire dai cartamodelli impiegati dalla stilista.

In esposizione alcuni testi, consultabili liberamente, che hanno ispirato la nuova collezione Time Lapse, oltre a veri e propri cult come “Il Mappamodello” di Nanni Strada.

All’interno dell’atelier sarà inoltre possibile vedere e acquistare i capi della nuova collezione autunno/inverno, caratterizzata da cappotti in tessuti rigenerati, capi over, mohair ma anche stampe floreali e colli staccabili che si trasformano in fasce per capelli, approfittando ancora degli ultimi saldi estivi (-60%).

Mini Big Love Days

Sabato 2 e domenica 3 ottobre Mini organizza i Mini Big Love Days, evento organizzato negli spazzi dell'autodromo di Varano De' Melegari, aperto a tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Un’esperienza per toccare con mano le diverse anime Mini e dare sfogo alle proprie passioni, anche quelle ancora da scoprire.

Per questo al centro del paddock sorgerà il Big Love Village, dove si intersecheranno 4 percorsi ognuno legato a diverse brand experience (Urban, Style, Adrenaline, Journey) e ognuno con due food truck dedicati, installazioni con attività lifestyle tutte da scoprire e la driving area, diversificata in base allo spirito del percorso.

Spazio anche alla musica, con i live di artisti come Lo Stato Sociale e Sottotono.

I frutti del Castello

Un'altra gita fuori porta potrebbe essere quella che vi conduce alla scoperta dei cortili del Castello di Paderna a Pontenure (in provincia di Piacenza), dove le piante a fioritura autunnale, coltivate nel rispetto della natura, sono le protagoniste della manifestazione “I Frutti del Castello”, evento storico del florovivaismo, giunto alla XXVI edizione.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre circa 150 espositori di piante, fiori e frutti dimenticati, ma anche di prodotti di alto artigianato e agricoltura, metteranno in mostra le loro eccellenze, rivelando ai visitatori i saperi e i sapori della terra.

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.30.