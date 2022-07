Dal Pride alla Notte Rosa fino all'Infiorata: tutti gli eventi da segnare in agenda per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il primo weekend di luglio a Milano è contraddistinto dalla grande parata del Pride, che chiude il mese di eventi e iniziative di sensibilizzazione.

Ma è anche il fine settimana in cui si aprono nuovi festival musicali e inaugurano mostre e locali da provare.

Così l'estate meneghina prosegue a suon di appuntamenti da non perdere, uno più bello dell'altro. Non mancano - come sempre - i party e le manifestazioni all'insegna di food & drink.

Qui sotto tutti i nostri consigli.

Cosa fare a Milano nel weekend del 2 e 3 Luglio

Milano Pride

Milano si tinge di arcobaleno e chiede diritti per tutti.

Il 2 luglio una nuova parata porterà i colori della comunità per le strade per arrivare in Arco della Pace, dove ci sarà il grande evento finale, che quest’anno raddoppia fino a mezzanotte.

Talk, dibattiti, arte e cultura, oltre che momenti dedicati alle famiglie e ai più piccini. In più un presidio sulla salute e la prevenzione.

Il concentramento sarà in via Vittor Pisani alle 14:00, di fronte a Piazza Duca d’Aosta in Stazione Centrale.

La testa del corteo partirà da via Pisani alle 15:00 per continuare lungo via della Liberazione, connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia. Da qui si continua lungo viale Giorgio Byron e Viale Francesco Melzi d'Eril per imboccare l'ultimo tratto di corso Sempione e concludere in Arco della Pace. Proprio in Arco della Pace, dalle 18:00 avrà inizio il grande evento finale.

Presenteranno questa edizione due team di conduttori: prima Katia Follesa, Valeria Graci e Pietro Turano, e a seguire Michela Giraud e Pierluca Mariti.

Fra gli artisti sono attesi: Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi, Emma Muscat, M¥SSKETA, Immanuel Casto, le KarmaB, Romina Falconi, DeboraVilla e le drag di Drag Race Italia.

Coca-Cola per il quinto anno è al fianco di Milano Pride e supporta il Rainbow Social Fund, il fondo per sostenere progetti di solidarietà in ambito sociale per la comunità LGBTQIA+.

Il brand e i suoi Love Hero si uniranno alla parata del Pride e proseguiranno verso l’incrocio tra Via Francesco Melzi d’Eril e Corso Sempione, con un iconico e colorato truck elettrico e con un DJ set insieme a Jo Squillo.

L'infiorata sbarca a Milano

Torna per la sua seconda edizione Semina – l’infiorata di via della Spiga.

Dopo il successo dell’anno scorso, finoa al 2 luglio la manifestazione animerà ancora una volta la celebre via del Quadrilatero della moda milanese per celebrare la rinascita della città e la sua rigenerazione urbana.

L’evento si terrà in via della Spiga 26, all’angolo di via del Gesù.

ed è promosso da Hines, già responsabile dello sviluppo del quartiere di Porta nuova, in collaborazione con l’associazione Amici di via della Spiga e patrocinato dal Comune di Milano e dal Comune di Noto.

Sono circa 60 gli infioratori provenienti dalla Sicilia che decoreranno la strada del lusso con petali colorati e profumati.

Oliviero Toscani in mostra

In occasione degli 80 anni del celebre fotografo, Palazzo Reale decide di rendergli omaggio con la più grande esposizione mai dedicata in Italia.

In mostra quasi mille scatti di Toscani, che ripercorrono la sua incredibile carriera: dalle campagne pubblicitarie più famose ai ritratti di personalità della politica e dello spettacolo fino a opere meno note.

Priva di sezioni o di un ordine cronologico, l’esposizione è un flusso di immagini che mostra l’impegno di Toscani nel mondo della moda, del reportage, dell’advertising, della cultura, della ritrattistica, della sperimentazione insieme a copie originali del giornale Colors Magazine fondato e diretto da Toscani, oltre a tanti video che lo hanno visto regista.

La prima Notte Rosa di Milano

Fino a sabato 2 luglio, in Piazza Città di Lombardia, si terrà la prima edizione de La Notte Rosa di Milano. L’evento nato in Romagna arriva anche nel capoluogo meneghino grazie ad Arte del Vino per regalare ai veri “Milano Lovers” che restano in città anche nel pieno dell’estate un’esperienza tutta da vivere.

La golden hour sarà accompagnata dalle note lounge di un live sax ma, durante la serata, Piazza Città di Lombardia si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie alle console di Francesco Galli DJ e Julian DJ che porteranno sul palcoscenico la musica dei migliori club milanesi.

Sarà una totale “pink immersion”: dall’area cocktail, dove assaporare i grandi classici di sempre, tra cui un inedito Gin Tonic dal colore rosa, al fast bar per birre e bibite.

Per completare l’esperienza, non poteva mancare il corner dedicato alla degustazione del gin, il distillato estivo per eccellenza, dove saranno presenti diverse etichette provenienti da tutto il mondo, insieme alla proposta del territorio.

Rugby Sound Festival

Dopo la pausa forzata degli ultimi due anni, nella cornice dell’Isola del Castello di Legnano, andranno in scena 10 giorni all’insegna della musica suonata e ballata dal vivo.

Una grande festa, come nello spirito originale del festival, nato più di vent’anni fa a Parabiago, per festeggiare la chiusura della stagione della squadra del Rugby Parabiago.

Dopo la data zero dei Lacuna Coil, il 1° luglio arrivano sul palco i Sud Sound System e Bag a Riddim Band, Train To Roots e Vito War.

Il 2 luglio è tempo di Deejay Time, mentre il 3 ci sarà l’attesissimo concerto dei Litfiba che portano a Legnano L’Ultimo Girone Tour.

Il programma proseguirà poi il 4 luglio con Paky, Shiva, Rhove e Nerissima Serpe, il 5 luglio sul palco Gemitaiz, fresco di pubblicazione di Eclissi, il suo ultimo album.

Si continua il 6 luglio con i Punkreas. Irama, fra gli artisti più amati del momento, arriva il 7 luglio. L’8 luglio arrivano i Subsonica, che hanno scelto proprio Legnano per la prima tappa del loro Atmosferico Tour, e i Bluvertigo, che segnano così il loro ritorno sui palchi: una special reunion per la band. Si continua il 9 luglio con Zarro Night con il Pagante e il 10 la chiusura con Fabri Fibra e Caos Live Tour.

Mercato della Terra

Sabato mattina dalle 9 alle 14 nel piazzale antistante la Fabbrica del Vapore, Slow Food e Parco Agricolo Sud Milano sono i protagonisti del Mercato della Terra, per valorizzare l’agricoltura sostenibile.

Cibi salutari e buoni per tutelare la biodiversità e stili alimentari corretti.

Oltre al mercatino, si svolgeranno alcuni laboratori didattici per promuovere il patrimonio agroalimentare locale, una tradizione che si rinnova dal 2009.

Un tuffo negli anni Novanta

Per il Milano Summer Festival, domenica 2 luglio arriva all’Ippodromo Snai San Siro il maxi-party So ’90s Festival. Una notte dedicata ai mitici Anni ‘90, ballando al ritmo dei successi di tre protagonisti della dance di quel periodo: Aqua, Vengaboys ed Eiffel 65. C’è anche il dj set di Febbre a 90 con le hit che hanno fatto da colonna sonora di quegli anni, dall’ Articolo 31 alle Spice Girls, dagli 883 a Gigi D’Agostino.

Nuove aperture in città

Dopo l’apertura del punto vendita all’interno del centro commerciale “Il Centro” di Arese, sbarca in città con 2 nuovi store Hummus Around, la prima catena in Italia a offrire una proposta gastronomica a base di hummus, una crema di ceci derivante esclusivamente da legumi biologici oggi proposta in sei tipi diversi, per tutti i gusti, a cui aggiungere cereali, verdure freschissime, pesce, pollo (anche in versione Planted) ed una varietà di salse saporite.

Le due nuove location si trovano una in Corso Magenta n.29 e l’altro in Corso XXII Marzo n.45.

È possibile gustare l’hummus sia nella classica bowl (regular e large) sia nella pita, la tradizionale pagnottina tonda greca, che aggiunge la fragranza del pane al piacere di gustare le combinazioni di hummus per un’esperienza di gusto unica.

Briscola Creativa in Bovisa

Domestika, in collaborazione con il team di Caffè Design, hanno pensato a un evento aperto al pubblico venerdì 1° luglio al Circolo Bovisa di Milano.

Il programma dell'evento è il seguente:

dalle ore 19:30 alle ore 21 circa ci sarà il Grande Torneo di Briscola di Caffè Design (64 partecipanti, tutti designer appunto, sold out), con in palio i premi messi a disposizione da Domestika (voucher per i corsi online o abbonamenti di lungo periodo per i premi più "consistenti");

a seguire, comincia la festa ad ingresso libero. Ci sarà musica (curata dal Circolo Bovisa) e una serie di mini challenge e situazioni che abbiamo preparato, insieme a freebies di vario genere (poster, trasferelli a tema briscola, stickers e via dicendo).

Le registrazioni, aperte al solo fine di conteggio, possono effettuarsi su EventBrite.

Trattandosi di un torneo di Briscola curato da creativi, i mazzi di carte da gioco saranno spettacolari - ed acquistabili online oppure dallo shop Instagram di @caffe_design.