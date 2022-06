Mercatini, spettacoli circensi, nuovi locali da provare: i nostri consigli per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il weekend del 18 e 19 giugno a Milano sarà caldissimo. E no, non parliamo delle temperature (che pure non saranno "fresche"), ma di impegni.

Le cose da fare a Milano sono tante e il tempo sempre troppo poco. Ecco perché abbiamo pensato di farvi cosa gradita selezionando per voi gli eventi più interessanti e i locali nuovi che secondo noi dovreste provare, per rimanere al passo coi cambiamenti e le nuove tendenze in città.

Tra mercatini, visite guidate in notturna, spettacoli e sport, c'è solo da scegliere e organizzarsi al meglio.

Cosa fare a Milano nel weekend

(Continua sotto la foto)

Aperti per Voi Sotto le Stelle

Fino al 19 giugno il Touring Club Italiano organizza l'iniziativa volta a rendere la bellezza, l’arte e la cultura beni accessibili a tutti, attraverso aperture prolungate e straordinarie.

Grazie ai suoi volontari sarà possibile ammirare palazzi, residenze e chiese solitamente poco note.

Tra gli eventi più interessanti:

“Invito a Palazzo” a Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB). Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 18:30 Touring Club Italiano invita a scoprire la ricchezza della sontuosa residenza del Conte Bartolomeo III Arese, che per la prima volta aprirà eccezionalmente le porte di alcune sale non restaurate. Qui, alla luce del crepuscolo, si godrà di un raffinato cocktail a tema “tramonto rosa”, accompagnato da eleganti note dell’arpa.

Visite culturali con traduzione in LIS (Lingua dei segni italiana) a Casa Museo Boschi Di Stefano (Milano): Sabato 18 giugno ore 15:30 e 16:30. Gli ambienti della Casa Museo, costellati dalle splendide opere che rappresentano un unicum dell’arte novecentesca, si intrecceranno agli aneddoti tratti dalla vita dei coniugi Boschi Di Stefano grazie al racconto dei soci volontari del TCI tradotti simultaneamente in LIS.

Visite guidate in lingua ucraina nella Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore (Milano): Venerdì 17 giugno ore 16:30. Un’occasione di accoglienza per il popolo ucraino, attraverso la visita in lingua condotta dalla guida Orysya Maksymyuk rivolta ad alcune famiglie di profughi in fuga dalla guerra, ospitati dalla nostra città.

Info e prenotazioni su: touringclub.it/sottolestelle

"Quattro giri" da e/n enoteca naturale

Non è più soltanto un wine bar con cucina: il locale che sorge negli spazi di Casa Emergency, con giardino con vista sulla Basilica di Sant'Eustorgio, abbina ora alla selezione di vini naturali una proposta gastronomica da leccarsi i baffi. Il merito è (anche e soprattutto) dello chef Gianmaria Errico, classe 1995, bergamasco, già demi chef di ASKA** (New York) e di Da Vittorio*** (Bergamo).

Il risultato è un menù degustazione di quattro portate (più stuzzichino per iniziare): sapori naturali e autentici, attenti alla stagionalità ma anche alla sperimentazione e agli abbinamenti non scontati, che riescono ad aggiungere un tocco in grado di sorprendere le papille gustative.

Il menù cambia ogni due settimane e nonostante si chiami degustazione è, oltre che ottimo, abbondante.

Riservato a 40 commensali alla volta (su prenotazione, al costo fisso di 40€, bevande escluse) è da scoprire in abbinamento alla ricca selezione di vini naturali della cantina, a cena (tutti i giorni della settimana) o per il pranzo della domenica.

«e/n ha un’idea di fondo, quella di fare cultura del vino naturale (nomen omen!) e del cibo, attraverso la convivialità, per combinare la ricerca in cantina e in cucina a un’atmosfera allegra. È un wine bar e un ristorante all’interno di un edificio (e di un giardino) di proprietà del Comune di Milano, destinato poi ad EMERGENCY – di cui siamo sostenitori e ne condividiamo i valori. Per questo non può che essere uno spazio aperto alla città, pensato per accompagnare gli ospiti in un’esperienza fatta di sapori, scambio e scoperta. Perché – siamo convinti – si possono fare cose importanti anche intorno a una tavola e davanti a un bicchiere di vino”, racconta Guido Cerretani, fondatore del progetto e/n, insieme a Marta Giannotti e Francesca Agnello».

e/n enoteca naturale: Via Santa Croce 19/A

Viniamo + Wine & Sound

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, in Piazza Città di Lombardia, Arte del Vino, in collaborazione con Ambrosiana Wine, organizza Viniamo + Wine & Sound, evento dedicato sia a operatori e professionisti sia ad appassionati.

Protagoniste un centinaio di etichette fra le più rappresentative del panorama vitivinicolo italiano, ma non solo: le sere di venerdì e sabato, infatti, l’atmosfera si accenderà con Wine & Sound, special party per celebrare lo spirito di convivialità che ogni calice di vino porta con sé: alle note del nettare di Bacco si accompagneranno quelle dei dj set che animeranno la piazza.

East Market

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare, in programma in viale Mecenate domenica 19 giugno.

East Market, da sempre sostenitore della diversità, ha accolto negli anni pubblico ed espositori rappresentanti del mondo LGBTQIA+, e questo giugno in collaborazione di Milano Pride partecipa alle iniziative che in tutto il mondo si festeggiano proprio in questo mese.

Assieme ai consueti 300 selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti, saranno presenti i volontari di Milano Pride a disposizione del pubblico distribuendo materiale informativo sulla manifestazione dell’orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, asessuali, intersex e queer, contro ogni forma di violenza e discriminazione.

Tra gli stand, poi, non mancheranno i capi d'abbigliamento vintage, l'artigianato più raffinato, rari dischi in vinile e colorati complementi d'arredo. Come sempre, spazio anche al food and beverage e ai dj set.

BAM Circus - Il Festival delle meraviglie al parco

All’interno del programma culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano arriva la prima edizione del festival internazionale BAM Circus - Il Festival delle meraviglie al parco, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.

Da venerdì 17 sera a domenica 19 giugno, per tutto il giorno, il festival vede protagonista il teatro di strada contemporaneo con un programma prodotto e realizzato in stretta connessione con le specificità del Parco per offrire il suo ricco palinsesto culturale completamente open air e di respiro internazionale.

Ogni giorno si terranno performance, giochi, laboratori, picnic, street food e tanti sorprendenti BAMoment per un totale di 27 appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, come tutto il palinsesto di BAM.

Riparte il cinema all'aperto di AriAnteo

Con l'estate riprende anche il cinema all'aria aperta. Al via la 33ª edizione di AriAnteo, la tradizionale rassegna di cinema en plein air che da giugno a settembre illumina le serate milanesi.

Le sedi sono ormai un grande classico, al Chiostro dell'Incoronata e nel cortile di Palazzo Reale.

Il 17 giugno in programma Belfast di Kenneth Branagh e Il capo perfetto di Fernando León de Aranoa. AriAnteo Palazzo Reale apre il 18 giugno con House of Gucci di Ridley Scott.

Nuovi locali da provare

In corso San Gottardo ha inaugurato da pochissimo A 3 Strati, locale che nasce dalla passione di Adriano e Amalia per gli Stati Uniti, meta di tanti loro viaggi. Così, i due giovani soci decidono di avviare un progetto dedicato all’elogio del club sandwich, tipico prodotto di origine Americana, riproposto non solo nella sua versione classica, ma rielaborato anche in chiave italiana attraverso una selezione e ricerca degli ingredienti e delle materie prime.

La proposta si arricchisce di tanti altri piatti per accontentare i diversi gusti, rendendo così l’offerta di A 3 Strati perfetta in ogni momento della giornata.

In piazza Liberty, invece, sabato 18 giugno apre EL&N, il café più instagrammabile del mondo. La location d'eccezione è la Liberty Tower, in cui l'area bar e lounge si espanderanno su tre piani nella palette rosa e di tinte pastello che è ormai un segno distintivo del brand a livello internazionale.

EL&N è l’acronimo di Eat, Live & Nourish – una filosofia che guida ed ispira le attività e l’offerta del café: una deliziosa food e drink selection, da assaporare in un ambiente elegante, colorato e stimolante e che infonda positività.

Un'estate di sport e divertimento per i più piccoli

Il Club Ambrosiano, club sportivo con una forte tradizione tennistica a Milano, presenta i Summer Camp 2022: un programma ricco di intrattenimento e attività per ragazzi, per conoscere nuovi amici e condividere la propria passione per il tennis.

Il Club Ambrosiano organizza un'estate di sport dal 13 giugno al 29 luglio e dal 22 agosto fino al 9 settembre.

Anche Aspria organizza il suo International Aspria Summer Camp 2022, che ha come file rouge dell’intera esperienza “Educazione digitale per un uso sano dello smartphone”, con l’obiettivo di insegnare ai più piccoli a vivere un sano equilibrio tra vita on-line e off-line, con regole e consigli su come bilanciare al meglio l'utilizzo del dispositivo tecnologico e le altre attività del tempo libero.

Le attività si terranno dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto fino al 9 settembre.

La special edition per celebrare l’International Sushi Day

In occasione dell’lnternational Sushi Day del 18 giugno, Deliveroo, in collaborazione con Basara Sushi, rende omaggio ad una delle specialità più amate della cucina del Sol Levante, in una versione tricolore.

Una special edition di uramaki “caprese” che unisce la tradizione gastronomica giapponese e quella italiana, accompagnando a ingredienti tipici del sushi, sapori freschi e nostrani come la mozzarella, il pomodoro, il prosciutto crudo ed il basilico.

Gli speciali uramaki caprese, realizzati con un ripieno di avocado e prosciutto crudo ed una copertura di mozzarella, dadolata di pomodorini e basilico, saranno ordinabili in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo da Basara Sushi a Milano dal 17 al 19 giugno.