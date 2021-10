Cosa fare a Milano questo fine settimana? Mostre, degustazioni, sport e danza: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Ottobre è il mese dell'autunno per antonomasia, con le prime castagne e il primo foliage che inizia a invadere i profili Instagram.

Eppure Milano non va in letargo e anzi si adegua al cambio di stagione con camaleontica energia.

Così gli eventi si spostano più al chiuso e si concentrano sempre di più sul gusto, gli spettacoli e l'arte.

Da Milano Golosa alla mostra su Mario Testino, dalle Giornate del FAI al festival della danza, ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a Milano per questo weekend.

Cosa fare a Milano il weekend del 16 e 17 ottobre

(Continua sotto la foto)

Milano Golosa

Torna il 16 e 17 ottobre Milano Golosa, la manifestazione dedicata alla produzione gastronomica d'eccellenza del nostro paese, ideata da Davide Paolini.

Appuntamento ai Chiostri di Sant’Eustorgio del Museo Diocesano, in ambiente esterno, a ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione.

Come sempre si potrà assaggiare e comprare, oltre ad approfondire le conoscenze su temi legati alla produzione e storia dell’enogastronomia più autentica parlando direttamente con i produttori.

Mario Testino Unfiltered

29 Arts in progress gallery inaugura l'esposizione Mario Testino: Unfiltered

In anteprima mondiale e per la prima volta in Italia, la mostra del leggendario fotografo, con una selezione di opere esclusive e inedite, comprese istantanee spontanee.

La mostra si svolgerà in due momenti consecutivi: la prima mostra dal 1 ottobre al 27 novembre e la seconda dal 2 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022.

Giornate FAI d'autunno

Sabato 16 e domenica 17 ottobre torna l'appuntamento con la cultura e le bellezze d'Italia in occasione della decima edizione delle Giornate Fai d'Autunno.

Tra Milano e provincia, sono 20 i luoghi selezionati dal FAI da far scoprire ai milanesi: dalla Caserma di Santa Barbara alla Palazzina Appiani, nel cuore dell'Arena Civica, fino a Palazzo Cusani, nel cuore di Brera.

E poi ancora: il Campus della Bocconi, Villa Necchi Campiglio, la Scuola Militare Teuliè e Palazzo Edison

Libera la mente, fai muovere Milano

Sabato 16 ottobre Asics organizza l'evento Libera la mente, fai muovere Milano, manifestazione dedicata al benessere psicofisico e alla corsa. Per l'occasione verrà infatti allestita in Piazza del Cannone al Parco Sempione "Casa ASICS", uno spazio dedicato al brand e agli appassionati di running. Qui si potranno avere consigli sulla scelta della scarpa giusta e la corretta alimentazione. Inoltre, ci saranno running session di 5k e 10 km accompagnate dagli Asics FrontRunner e importanti nomi dell'atletica italiana, come Stefano Baldini e Valeria Straneo. Durante l'attività fisica, i partecipanti saranno invitati a utilizzare il tool Mind Uplifter, per sollevare non solo la mente, ma l'intera città di Milano: per ogni Uplift fatto, Asics donerà € 2,00 a Progetto Itaca, fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

The way we are, Emporio Armani in mostra

In occasione del quarantesimo anniversario di Emporio Armani, Armani/Silos ospita The way we are, la mostra-manifesto che racconta e attiva lo spirito egualitario del marchio.

Quattro decadi di brand vengono ripercorsi attraverso abiti, immagini e filmati, rivivendo la storia per parlare al presente.

L'esposizione punta a coinvolgere lo spettatore fin dall’ingresso con una dichiarazione programmatica a tutta parete, cui succede un percorso attraverso una serie di stanze che esprimono valori, idee, estetiche, mondi.

Dagli accessori a uno stile paritario per lui e per lei, da Milano alle metropoli del mondo, dalla città ai luoghi esotici, dal corpo eroico ed erotico alle pagine di Emporio Armani Magazine.

Tutto, sempre, nel segno dell’aquila che vola alto: "non semplice logo, ma volano di un universo aggregativo", si legge nella presentazione.

La mostra sarà visitabile fino al 6 febbraio.

Aria di San Daniele

Torna per la sua quarta edizione Aria di San Daniele, il format itinerante della storica manifestazione Aria di Festa che da ottobre a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in tutta Italia.

La prima tappa del tour si terrà a Milano, in varie location della città, durante i fine settimana del 15 e del 24 ottobre, sei serate in cui i locali selezionati verranno allestiti con corner dedicati alla degustazione del Prosciutto.

Al loro interno, i clienti troveranno un oste specializzato nel taglio per offrire il San Daniele DOP affettato a mano oppure a macchina. Durante le serate, in base all’offerta del singolo ristoratore, sarà possibile sperimentare abbinamenti con cibi della tradizione locale e un’ampia scelta di vini.

Milano Dancing City

Torna per la sua terza edizione Milano Dancing City, manifestazione dedicata quest'anno alla danza urbana il cui tema si ispira ai bisogni che stanno emergendo a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria: il bisogno di prossimità e di appartenenza alla comunità, il desiderio di tornare a vivere i luoghi pubblici in maniera sicura.

Ha preso così forma un’edizione più breve rispetto alle precedenti, condensata nelle giornate del 17 e 23 ottobre.

Domenica 17 ottobre appuntamento alle 14.00 con A[1]BIT della Compagnia Sanpapié, progetto site-specific nato con l’intento di non essere mai davvero ripetibile ma di rinascere nell’identità del luogo ospitante, in questo caso un vero e proprio ‘percorso’ urbano da Piazza dei Piccoli Martiri all’Anfiteatro Martesana.

Fall in love da Eataly

Venerdì 15 ottobre Eataly Milano Smeraldo organizza la Festa d'Autunno, un appuntamento aperto al pubblico per festeggiare la riapertura di Pianodue, il ristorante al secondo piano.

Dalle 19:00, grazie a un carnet che si potrà acquistare a questo link, sarà possibile assaggiare i nuovi piatti del menu e accompagnarli con un’ampia offerta di vini e cocktail.

La serata sarà accompagnata da dj set, dalla travolgente musica live degli Elephant Claps e da tante altre sorprese.