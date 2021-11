Mostre, mercatini, inaugurazioni e presentazioni: ecco tutti gli eventi in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Cosa fare a Milano in questo weekend di metà novembre? Come sempre gli eventi non mancano e tutto quello che dovete fare è solo lasciarvi trasportare da ciò che vi ispira di più.

Tra mostre, mercatini, attività sportive e presentazioni vi assicuriamo un fine settimana ricchissimo di appuntamenti.

Prendete carta e penna (o smartphone) e segnatevi quelli che vi piacciono di più.

Cosa fare a Milano nel weekend del 13 e 14 novembre

Holis Week 2021

Torna la manifestazione dedicata al benessere e alle attività olistiche, giunta quest'anno alla sua terza edizione.

Sabato 13 novembre la Fabbrica del Vapore ospiterà lezioni, workshops, consulenze e molto altro tenute dai migliori centri olistici e associazioni di shiatsu, medicina tradizionale cinese, oltre agli studi di yoga, danza e arti marziali.

L'obiettivo è quello di diffondere i benefici della cultura olistica e sostenere la varietà di questo settore, delle sue discipline, dei suoi professionisti, delle associazioni e dei centri, tra tradizione e digitalizzazione del settore a supporto delle realtà più piccole.

Per questo motivo parte del ricavato delle vendite dei ticket della Holis Week andrà a tutti centri partner per sostenere il settore colpito particolarmente dal periodo di lockdown.

CARE’s Chef Under 30 al Ristorante Torre

Torna per la terza edizione il progetto ideato con l’obiettivo di promuovere “la cucina delle idee” e una cultura gastronomica basata su prodotti di prossimità, rispettosa dell’ambiente, dell’utilizzo di prodotti e risorse, attenta agli sprechi e a un equilibrato rapporto qualità/prezzo.

I giovani chef che partecipano al progetto sono invitati a proporre, per un periodo di due settimane, un menù di quattro portate, ispirato all’identità gastronomica del proprio territorio e paese di provenienza.

Primo ospite, dal 12 al 21 novembre, Simone Belfiore, classe 1991, executive Chef del ristorante Diana Gourmet del Diana Grand Hotel di Alassio, che proporrà la sua interpretazione della tradizione culinaria genovese e mediterranea, basata su ingredienti freschi e locali.

I suoi piatti si caratterizzano per il riutilizzo degli scarti e una ridotta lavorazione della materia prima per valorizzarla integralmente.

125 anni (+1) di Giochi, la mostra

È stata un'estate indimenticabile per lo sport italiano: tutti abbiamo impresse le immagini dei trionfi degli Azzurri, in particolare quell'abbraccio tra Jacobs e Tamberi, che hanno conquistato due ori inimmaginabili e dal valore incommensurabile.

Per rivivere quelle emozioni, l’agenzia di comunicazione Theoria con la collaborazione di RAI Teche e Sport Movies & TV e le stampe a cura di Epson Italia hanno organizzato la mostra 125 anni (+1) di Giochi, in corso al The Warehouse di via Settala.

La rassegna raccoglie le foto dei Giochi di Tokyo realizzate dal fotografo sportivo Giancarlo Colombo oltre a una serie di immagini di tutte le passate edizioni delle Olimpiadi, andando a ritroso fino al 1896.

La mostra, gratuita, sarà visitabile dal lunedì al sabato fino al 22 novembre.

Copyright foto: Giancarlo Colombo

The Magazine, incontro con l'autrice

Immaginate una sorta di Il diavolo veste Prada, ma al contrario, dove a parlare sia il capo e dove la stagista non abbia necessariamente il talento del personaggio interpretato da Anne Hathaway.

Immaginate poi che quel capo sia una persona capace, astuta, intelligente, ma poco interessata alla moda e dunque con un sano distacco critico dall'isterismo collettivo che spesso affligge quel mondo.

Mettete insieme aneddoti, gaffe e racconti di vita quotidiana della redazione più famosa del mondo, quella di Vogue, e avrete The Magazine, nuovo libro di Roberta Lippi, autrice per la radio e la tv, docente multimediale, responsabile di contenuti, scrittrice, nonché ex caporedattrice di Vogue.it, colei che è stata chiamata per lanciare il sito della versione italiana della rivista.

Il libro, edito da Sperling&Kupfer è già disponibile nelle librerie fisiche e negli store digitali, ma sarà possibile incontrare l'autrice sabato 13 novembre alle 17 a Gessate al Vino Blues.

Tra un racconto e un bicchiere di vino potrete scoprire alcuni dei retroscena più divertenti della rivista più patinata (e del suo sito).

Second Hand Luxury Market

Restando in tema moda, fino a domenica 14 novembre, Moscova District Market organizza un evento di shopping dedicato al vintage e ai capi di moda senza tempo selezionati da MyClosetMilano.

Abbigliamento uomo e donna, accessori, borse e scarpe delle firme più prestigiose che trovano nuova vita e vengono rivalorizzati anche alla luce di una necessaria maggiore attenzione alla sostenibilità, in cui il riutilizzo diventa non solo una pratica ormai alla moda, ma necessaria.

Per rendere ancora più esclusivo l'evento ci sarà anche un corner dedicato al “remake-reuse” giocando con i capi, scomponendoli e ridandogli una forma nuova.

Per accedere all'evento basta prenotarsi attraverso il sito del Moscova District Market

IF! Italian Festival al Base

Tutto pronto per l’apertura al pubblico, in presenza a BASE Milano e in streaming, di IF! il Festival della Creatività che dal 2014 racconta, promuove e celebra il valore della creatività come elemento centrale per la industry della comunicazione.

Venerdì 12 e sabato 13 novembre oltre 50 eventi tra lecture, talk, interviste, format speciali e challenge creative e più di 100 speaker italiani e internazionali animeranno il ricco palinsesto dell’ottava edizione di IF!, organizzata e promossa da ADCI - Art Directors Club Italiano e UNA - Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google e al golden partner Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del Comune di Milano.

Speaker italiani e internazionali, provenienti dal mondo della comunicazione e del marketing, della cultura e dello spettacolo, del giornalismo e dei creators, si alterneranno nelle due sale (HUB e Arena) di BASE Milano fino alla serata di sabato. Qui il programma ufficiale.

Milan Games Week & Cartoomics 2021

Dal 12 al 14 novembre a Rho Fiera torna uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti dei videogiochi, Milan Games Week, il più importante evento italiano dedicato ai videogames, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture, insieme a Cartoomics, lo storico appuntamento con il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento.

Un unico grande evento finalmente dal vivo, dopo lo stop dello scorso anno.

Ma non solo, perché Milan Games Week & Cartoomics 2021 sarà anche un mega evento in live streaming: tutti potranno seguire i momenti più spettacolari del palco centrale in diretta su YouTube, sul canale Games Week Milano.