Musical, concerti, mercatini, gite fuoriporta e incontri romantici: ecco gli appuntamenti da non perdere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il weekend del 12 e febbraio a Milano sa di ripartenza.

Il fine settimana torna a essere un momento per distrarsi, uscire e lasciarsi ispirare dai tanti appuntamenti in programma. Voi avete già deciso cosa fare a Milano sabato e domenica?

Con San Valentino alle porte sono tante infatti le iniziative, per coppie e non, volte a consentire di ritagliarsi un momento di gusto o di relax. E poi spettacoli, concerti, mercatini e tanto altro.

Abbiamo selezionato per voi tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana. Di seguito i dettagli.

Cosa fare a Milano nel weekend del 12 e 13 febbraio

(Continua sotto la foto)

AgruMI

Sabato 12 e domenica 13 febbraio Villa Necchi Campiglio apre le sue porte per la fiera dedicata agli agrumi.

Dai limoni di Amalfi al finger lime, fino alle antiche varietà di agrumi del Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, gli ospiti potranno viaggiare con l’immaginazione dalla Sicilia alla Liguria, dalla Sardegna al Lago di Garda, accompagnati dai tesori della tradizione agricola italiana e dai loro profumi.

Per due giorni si raduneranno decine di espositori che presenteranno non solo numerose varietà di piante, ma terranno anche laboratori di cucina e venderanno marmellate, miele, fragranze, cosmetici e mostarde.

MEC a Morimondo

Domenica 13 febbraio torna MEC-Mercatino Enogastronomico della Certosa a Morimondo.

Per l'occasione la Corte dei Cistercensi si popolerà di artigianato ed eccellenze enogastronomiche: tra queste le Offelle di Parona, distillati, frutta, verdura e olio oliva, fichi d’India e olive della Trinacria.

E ancora miele, confetture e verdure sott’olio, cioccolato, formaggi dal canavese e dalla Valtellina, frutta secca e nocciole dal Piemonte, vino.

Sarà anche un'occasione per scoprire uno dei borghi più belli d'Italia e ammirare l’Abbazia: proseguono, infatti, le visite al Complesso monastico accompagnati da operatori alle 10:30, alle 15 e alle 15:30. Le visite sono a gruppi, solo su prenotazione.

San Valentino anticipato da Frades

Chi l'ha detto che ci sia solo un giorno per festeggiare gli innamorati?

Per questa occasione l’executive chef di Frades Milano, Roberto Paddeu, ha ideato un menù degustazione, disponibile sia a pranzo che a cena (e tutto il weekend fino al 14 febbraio), che include alcuni grandi classici del ristorante sardo, come il Sandwich di triglia con maionese al lentisco e i Tacos di pane lentu, gambero rosso e avocado, e alcune proposte inedite come le Canocchie con erbette amare, aji amarillo e caprino Mannalita o le Lorighittas, scorfano e arance.

Per chi desidera festeggiare in completa intimità, Frades ha pensato anche a un menu take away: un percorso completo di sei portate, tra cui i famosi Culurgiones arrosto e la Fregula al brodetto di gambero rosso, stracciatella e liquirizia, per gustare la Sardegna direttamente a casa.

L’ordine minimo è di 2 menu, che possono essere integrati con alcune proposte extra e con le specialità del banco e della bottega.

Un giro al Monumentale

In occasione di San Valentino, come ogni anno, Gli Amici del Monumentale hanno organizzato domenica 13 febbraio una passeggiata al Cimitero Monumentale accompagnati dal racconto di storie emozionanti di coppie che in vita hanno perseguito un ideale comune e hanno realizzato insieme un progetto importante.

Il ritrovo è previsto alle 10 al chiosco bar di Brunella nel piazzale del Monumentale.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 febbraio sul sito web.

In caso di numerose adesioni, per garantire il distanziamento e un ascolto ottimale, è previsto l'utilizzo di radiocuffie igienizzate dotate di auricolare monouso, al costo di 3 euro a persona.

Arriva la KissKiss Poke

Sempre sfruttando il tema San Valentino, che siate in compagnia o da soli, per tutto il weekend e fino a lunedì 14 febbraio, potrete provare la nuova bowl di I Love Poke.

Si chiama KissKiss Poke ed è composta da riso bianco, avocado, mango, edamame, tartare di salmone, fragole, foglie di menta, mandorle e glassa di aceto balsamico e sarà disponibile dall’11 al 14 febbraio in tutti gli store I Love Poke in Italia ma anche in modalità delivery e take away in store, con possibilità di preorder sul sito così da evitare code e attese.

Cinema al Museo

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci torna ad avere una sala cinematografica.

Dopo quarant’anni dalla chiusura del cinema ospitato in quello che oggi è l’Auditorium, il Museo, grazie alla partnership con Rai Cinema, allestisce una speciale VR Zone permanente all’interno della Sala Bifora dove, attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale, sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività.

Cortometraggi su temi di attualità, docufilm inediti, interviste esclusive a grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale e speciali live dai red carpet dei più importanti festival cinematografici sono i contenuti selezionati da Rai Cinema Channel VR, la piattaforma di Rai Cinema dedicata alla creazione di produzioni originali in realtà virtuale (VR).

Primo weekend di apertura al pubblico il 12-13 febbraio. Maggiori informazioni sul sito web.

Palazzo Marino in musica

Proseguono i concerti gratuiti di Palazzo Marino in Musica, iniziativa che questo weekend arriva al secondo appuntamento, negli spazi della cinquecentesca Sala Alessi del Comune di Milano.

Il secondo concerto, dal titolo Il Grand Prix de Rome, è in programma domenica 13 febbraio alle 11 e arriva da Parigi: dalla fine del Seicento L’Accademia di Francia a Roma offriva in forma di borsa di studio una lunga permanenza in Italia a giovani artisti francesi così che potessero assorbire la bellezza classica e restituire poi frutti maturi nella madrepatria.

La pianista Margherita Santi eseguendo brani di Debussy, Poulenc, Lili Boulanger e Ravel, immagina un incontro tra compositori che a vario titolo furono legati a quella competizione.

È possibile ritirare i biglietti a partire dalle ore 10 del giovedì precedente ogni concerto (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala, in Piazza della Scala 6.

Grease, il musical

Dopo il rinvio di marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid, Grease torna finalmente a Milano, al Teatro Repower, dal 12 febbraio al 6 marzo 2022, con alcune date riprogrammate dal 2020 e altre aggiunte per via della grande richiesta.

La Compagnia della Rancia porta in scena uno dei musical più amati di sempre, partito da Broadway nel 1971 alla conquista del mondo.

Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, che si scatenano al ritmo dei suoi brani indimenticabili e si lasciano coinvolgere dalla storia d'amore di Sandy e Danny.