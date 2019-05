Mostre, feste, degustazioni ed eventi: ecco tutti gli appuntamenti da conoscere per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Sarà un weekend di festa quello che sta per iniziare a Milano.

Il capoluogo lombardo ospiterà il raduno degli Alpini che celebrano il centenario della loro nascita e si apprestano a invadere e animare ogni angolo della città.

Ma al di là degli alpini saranno tante le iniziative sparse qua e là per ogni genere di gusto e interesse, dall'arte all'antiquariato, dallo street food alla beneficenza.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma.

(Continua sotto la foto)

L’invasione degli Alpini

Era il 1919 quando a Milano nasceva l’Associazione Nazionale Alpini.

Ed è per questo che proprio Milano è la location scelta per celebrare il centenario con un raduno epocale, fino al 12 maggio.



La città è pronta ad accogliere infatti mezzo milione di Penne Nere che festeggeranno a loro modo coinvolgendo chiunque voglia seguirli tra musiche, grigliate, esposizioni e sfilate.

Epicentro in Piazza Castello e al Parco Sempione.

Series Con

Sabato 11 e domenica 12 al Tenoha, spazio multifunzionale in zona Navigli, arriva la manifestazione dedicata alle serie tv.

Due giorni di incontri, ospiti e proiezioni, per conoscere i protagonisti e scoprire episodi in anteprima.



Ecco alcuni nomi: Fabio Volo, Salvatore Esposito e Ivana Lotito di Gomorra.



L’ingresso è gratuito.

Care’s Chef

Secondo appuntamento del progetto ideato dal tre stelle Michelin Norbert Niederkofler e Paolo Ferretti e ospitato negli spazi del Ristorante Torre della Fondazione Prada.

Obiettivo: promuovere “la cucina delle idee” e una cultura gastronomica basata su prodotti di prossimità, rispettosa dell’ambiente, dell’utilizzo di prodotti e risorse, attenta agli sprechi e a un equilibrato rapporto qualità/prezzo.

Dal 10 al 24 maggio lo chef under 30 che proporrà la sua versione dell’identità gastronomica del paese di provenienza sarà Killian Crowley, classe 1992, del ristorante Aniar di Galway in Irlanda.

Zombie Run

Una corsa terrificante quella in programma domenica 12 alle 10,30 all’Idroscalo.

Su un tracciato di meno di 5 chilometri i partecipanti (per l’occasione travestiti da zombie) dovranno rincorrere e catturare gli altri esseri umani.

A voi la scelta, potrete decidere di appartenere alla categoria dei morti viventi o a quella dei sopravvissuti.

Per i primi ci saranno le postazioni trucco al campo base, già aperto alle 8,30.

Antiquariato di qualità

Fino al 12 maggio il Museo della Permanente ospita la rassegna dedicata a collezionisti e appassionati.



In mostra 66 antiquari da tutta Italia e dall’estero, che proporranno dipinti e tele dal Rinascimento al Neoclassico fino al primo Novecento.

E poi sculture, porcellane, arredi, orologi, libri, gioielli e stampe.

Un carro di birra

Fino a domenica 12 il Carroponte ospita l’evento dedicato alle birre di qualità e alla musica dal vivo.



Sarà possibile trovare birre da ogni parte d’Italia, ma anche dal Belgio e dal Regno Unito.



Tutti i giorni inoltre è prevista un’ora speciale: alle 21.30 suona una campana e da quel momento, per un'ora esatta, si potrà approfittare di una promozione.



Largo anche allo street food, all’area bimibi, al luna park e – come già detto – alla musica live e ai dj set nelle serate di sabato e domenica.

L'ingresso è gratuito.

Magnum First

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano torna ad aprirsi alla fotografia con la mostra che celebra Magnum Photos, una delle agenzie fotografiche più importanti del Novecento.

Fino al 6 ottobre, saranno esposte 83 opere vintage in bianco e nero dei suoi maggiori esponenti, da Henri Cartier-Bresson a Marc Riboud, da Inge Morath a Jean Marquis, da Werner Bischof a Ernst Haas, da Robert Capa a Erich Lessing.

La rassegna ripercorre la prima mostra del gruppo Magnum – intitolata Gesicht der Zeit (Il volto del tempo) – tenuta tra il 1955 e il 1956 in cinque città austriache.

Incredibile a dirsi, tutto il corpus di immagini venne dimenticato in una cantina di Innsbruck e ritrovato cinquant’anni dopo, nel 2006, ancora chiuso nelle sue casse.

L’eccezionalità del ritrovamento, oltre a riportare d’attualità il patrimonio di immagini originali fortunatamente ritornate alla luce, offre anche la possibilità di rivedere la mostra esattamente così come era stata pensata.

Whisky Day

Sabato 11 maggio addetti ai lavori, esperti del settore e appassionati si ritrovano per la manifestazione dedicata al whisky e al mondo del bartendering.



Seminari, incontri, tasting desk e degustazioni animeranno l’Hotel Marriott di via Washington con una full immersion in cui sarà possibile scoprire produzioni rare e pregiate.

L’ingresso è gratuito.

L'Azalea della ricerca

Torna la Festa della Mamma e torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC, il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili.



Domenica 12 maggio, infatti, L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro rinnova il suo impegno per la salute delle donne colorando migliaia di città e piccoli centri con la pianta che da più di trent’anni contribuisce a migliorare la prevenzione e la cura dei tumori femminili.

Più di 20 mila volontari AIRC saranno nelle piazze italiane (a Milano sono oltre 40), anche quest’anno per distribuire 580.000 azalee.

A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla piantina verrà consegnata una speciale Guida interamente dedicata alla salute in rosa con indicazioni pratiche degli esperti sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.



Per conoscere le piazze basta visitare il sito dell'iniziativa.

Ramazzotti, Bella la vita

Da maggio a luglio, Amaro Ramazzotti torna a promuovere gli itinerari di gusto: luoghi da visitare, curiosità da soddisfare, gite da intraprendere, tradizioni da vivere, sapori da esplorare, prodotti da conoscere, cocktail da degustare.

La prima tappa è Ballabio (LC) dove il 12 maggio si terrà la Fiera del Taleggio, un percorso di gusto che si snoda per 4 km tra le vie del paese.

Dolce, con una leggera punta di acidità, il taleggio è prodotto DOP dal 1996.

E qui è ancora fatto come un tempo. Durante il percorso si potrà abbinare anche a Ramacedra, il cocktail primaverile che mixa Amaro Ramazzotti e cedrata.