Mostre, sagre, gite fuori porta ed eventi: ecco gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il secondo weekend di ottobre a Milano ci catapulta decisamente nel bel mezzo dell'autunno.

Un po' perché il clima ormai è quello tipico della stagione (quello in cui ci sentiamo dire continuamente di vestirci a cipolla e in cui non sappiamo se mettere o no i collant, per intenderci), un po' perché anche le cose da fare sono sempre più legate al cibo e sempre meno alle attività all'aria aperta.

Dalle sagre alle degustazioni, dalle mostre agli eventi solistici, ecco quindi quali sono le proposte per chi di stare a casa con divano, copertina e serie tv proprio non ne vuole sapere.

Le mostre immersive agli Arcimboldi

In attesa di riprendere con i suoi spettacoli, il Teatro degli Arcimboldi si trasforma eccezionalmente in museo e ospita ben due mostre immersive.

Sul palco, protagonista sarà Monet, che accompagnerà il visitatore in un percorso multimediale alla scoperta dei colori e dei paesaggi dell’artista impressionista.

Mentre nel foyer si terrà l’esposizione “Unknown – Street Art Exhibition”, che presenterà le opere dei più importanti artisti di strada fra i quali Banksy, Blu, Phase 2, Robert del Naja, Serena Maisto.

Milano Wine Week

Forte del successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di più di 300mila persone, con 1500 aziende coinvolte e più di 300 locali attivi in tutta la città, la settimana vinicola milanese torna per la terza edizione.

Obiettivo: rafforzare il ruolo del capoluogo lombardo quale hub per la promozione della cultura del vino a livello internazionale.

Così, fino all’11 ottobre si assisterà a un ampliamento degli eventi fisici, fruibili sia dal vivo che digitalmente tramite la piattaforma Digital Wine Fair.

Una manifestazione che partirà dalle centinaia di location e luoghi della ristorazione che offriranno anche al pubblico di visitatori l’opportunità di conoscere, degustare e accedere a nuove esperienze.

Il programma è disponibile sul sito della Milano Wine Week.

Tra i partecipanti alla Wine Week anche il Consorzio per la tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg che sabato 10 ottobre organizza un Wal around testing nel Babila Building: dalle 15 alle 19 si susseguiranno degustazioni di vini e momenti di intrattenimento con il live cooking dello chef Alessandro Borghese.

Yoga Festival

Torna per due weekend consecutivi la manifestazione più autorevole dedicata allo Yoga.

Il 10 e l’11 ottobre al SuperstudioPiù di via Tortona andrà in scena la 15esima edizione, che quest’anno sarà visibile anche online sui canali social di Yoga Festival.

Tema di questo 2020 Ri- Nascere, che sarà declinato nelle pratiche e negli incontri proposti. Saranno 18 infatti gli ospiti tra grandi nomi dello yoga e ben 24 i workshop proposti nelle 4 giornate, in classi rigorosamente su prenotazione che non ospiteranno più di 60 persone, garantendo il distanziamento necessario e in sale che saranno regolarmente sanificate.

Milano Photo festival

Dopo l’inevitabile slittamento dal tradizionale periodo primaverile all’autunno a causa dell’emergenza sanitaria, la manifestazione dedicata alla fotografia torna con la sua 15esima edizione e con un palinsesto diffuso a diverse località della Lomardia.

Fino al 15 novembre saranno circa 140 le mostre fotografiche che renderanno la rassegna una delle più ricche del settore.

Il programma della manifestazione spazia come sempre tra personali e collettive di autori di fama internazionale, fotografi professionisti e talenti emergenti, proponendo generi molto vari: dal ritratto allo still-life, dallo sport alla natura, dalla ricerca alla fotografia di viaggio.

Sul sito di Milano Photo festival è disponibile il programma completo.

Cacio e pepe vs Carbonara a Varedo

Varedo prosegue nel suo obiettivo di attentare alla dieta di milanesi e non con un nuovo appuntamento enogastronomico. Dopo il festival dei pizzoccheri dello scorso weekend, questa settimana - dal 9 all'11 - è la volta di due piatti della tradizione romana: la cacio e pepe e la carbonara.

L'evento è a ingresso gratuito e - oltre ai due tipi di pasta - prevede anche la presenza di birre artigianali e vini selezionati.

Sarà possibile mangiare nell'area relax o approfittare del servizio da asporto.

Milano Design City

Dopo lo stop forzato al Salone del Mobile, Milano si reinventa e riparte con un Fuorisalone d'autunno per rilanciare il design e guardare al futuro.

Sono oltre 300 gli eventi che animeranno la città fino al 10 ottobre, per un palinsesto diffuso, tra installazioni all'aria aperta (perfette per Instagram), presentazioni, capsule collection e visite guidate.

L'elenco di cose da fare e da vedere è lunghissimo. Vi consigliamo di consultare il programma sul sito del Fuorisalone e pianificare il vostro weekend di conseguenza.

Omaggio a Franca Valeri

Per celebrare l'attrice nota come la Signorina snob, in occasione dei 100 anni e della sua successiva scomparsa, la Cineteca di Milano ospita una rassegna interamente dedicata ai suoi successi.

Sei lungometraggi e, in estreaming gratuito su cinetecamilano.it, anche una rara e divertente pubblicità cinematografica.

Domenica 11 si terrà il gran finale con la proiezione, alle 17,15 de Il vedovo, celebre film di Dino Risi che vedeva protagonisti un'irresistibile Franca Valeri e Alberto Sordi.

Aperitivo al Mudec

Dal giovedì al sabato, dalle 18 alle 22, il Mudec Bistrot, si trasforma in un vero e proprio giardino interno, animato dai sapori e dai colori delle Bibite Sanpellegrino, che diventano ingrediente fondamentale di 14 cocktail creati per l'occasione dal bartender Mattia Pastori.

Le creazioni saranno abbinate ai finger food creati dallo chef Enrico Bartolini, per un aperitivo fresco e divertente, da provare dopo aver visitato una delle mostre del Mudec o prima di andare a cena con gli amici.