Mostre, concerti, cinema all'aperto ed eventi gastronomici: gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

A Milano anche in questo weekend di metà luglio non mancano le cose da fare.

Dagli eventi gastronomici ai cinema, dallo shopping con un risvolto eco alle mostre, senza dimenticare che domenica 11 si terrà la finale degli Europei di calcio, che sarà mostrata in diversi luoghi della città grazie ai maxischermo.

Insomma, che sia per ampliare i vostri orizzonti culturali o solo per uscire alla ricerca di svago, qui trovate tutte le informazioni sugli appuntamenti da non perdere.

Cosa fare a Milano nel weekend del 10 e 11 Luglio

Dove vedere la finale degli Europei

Domenica 11 luglio alle 21 la Nazionale italiana di calcio si giocherà la finale degli Europei contro l'Inghilterra. Un traguardo impensabile alla vigilia, che ha unito una nazione e che ha consentito di vivere dei momenti magici.

L'ultimo atto di Euro 2020 sarà visibile in diverse aree della città, con maxischermi sparsi per vedere il match in compagnia e tifare insieme.

La partita sarà proiettata per esempio da Ride Milano in Porta Genova, al Circolo Magnolia, all'Arena Milano Est (in zona Lambrate) e nell'ambito della rassegna Rozzano sotto le stelle.

Il cinema mobile di Arianteo

Uno schermo gigante, gonfiabile, trecento sedie e un proiettore di ultima generazione. È il cinema mobile all'aria aperta che fino a metà settembre girerà per i quartieri della città tutte le sere d'estate.

L'iniziativa, soprannominata Anteo nella città, ha l'obiettivo di portare il cinema nelle aree al di fuori dal centro (visto che qui già si trovano gli schermi di Arianteo Incoronata, Palazzo Reale e Triennale).

Nella prima settimana, fino al 14 luglio, il cinema sarà in piazza Gino Valle (Municipio 8), poi all’Anfiteatro Martesana (Municipio 2), e a seguire si sposterà al Barrio’s – piazzale Donne Partigiane (Municipio 6), in piazza Anita Garibaldi (Municipio 7), a Casa Jannacci (Municipio 5), nel Giardino Oreste del Buono (Municipio 4), a Villa Litta (Municipio 9) e al Cam di viale Saponaro (Municipio 5).

Weekend del Gusto

Un viaggio enogastronomico firmato Carlo Cracco in una villa settecentesca che ospiterà 10 ristoranti della Riviera romagnola.

Sono i Weekend del Gusto di Villa Terzaghi (a Robecco sul Naviglio), la manifestazione che ogni fine settimana prevede degustazioni, laboratori gratuiti di piadina, sfoglia e sfilettatura del pesce, masterclass del vino, agricoltura sostenibile e tanta musica.

Un'occasione per imparare tecniche di cucina dei grandi chef, ricette della tradizione da mani esperte, conoscere i protagonisti dell’agricoltura e della ristorazione sostenibile, approfondire le nozioni sul winepairing guidati dai sommelier e divertirsi con la musica dal vivo della Balera dell’Ortica nel fresco parco di Villa Terzaghi.

Il weekend del 10 e 11 luglio ospiterà la cucina del ristorante Marè di Cesenatico.

Amazing, la mostra Marvel

L'universo Marvel in una mostra che ne ripercorre l'incredibile epopea, dagli anni Quaranta a oggi. È quella organizzata da Wow - Spazio Fumetto, dall'emblematico titolo Amazing - 80 (e più) anni di supereroi Marvel.

Fino all'1 agosto sarà possibile ammirare tavole originali, manifesti, gadget, albi d’epoca in un percorso espositivo suddiviso in sei sezioni che consentirà ai visitatori di rivivere anche in video la storia della Marvel al di fuori delle pagine a fumetti, tra disegni animati, televisione, videogiochi e soprattutto cinema.

Musica nei parchi

LaFil – Filarmonica di Milano diretta dal Maestro Marco Seco torna a suonare dal vivo con una tournée di cinque concerti che si svolgeranno dall'8 al 13 luglio 2021.

L'inaugurazione di giovedì 8 luglio è stata realizzata in collaborazione con CityLife e ha visto l'Orchestra protagonista di un concerto su un palcoscenico appositamente progettato per accogliere questo appuntamento.

La tournée proseguirà venerdì 9 luglio a Trieste, con il concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, presso il Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, in occasione di “Trieste Estate 2021”; sabato 10 luglio al Teatro Sociale di Bergamo e domenica 11 luglio in Piazza delle Loggia a Brescia.

Lido Milano Live

Al via una nuova settimana di Lido Milano Live, il progetto socio-culturale, pensato per riqualificare gli spazi del Lido restituendoli alla comunità in veste nuova, quella di luogo che ospita eventi.

Fino all'1 agosto ogni giorno, nell’area antistante la Palazzina Liberty, si terranno le proiezioni dal Cinemobile di Cineteca Milano, i concerti di musica jazz, pop/indie/rock e classica, cui si aggiungeranno spettacoli teatrali e talk tematici.

Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

Davines per la tutela dell'ecosistema marino

Torna l’appuntamento con Tuteliamo il Mare, l’iniziativa Davines in tutela dell’ecosistema marino. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione agisce concretamente per proteggere il mare: negli anni, sono stati oltre 98.000 euro i fondi destinati a progetti di tutela ambientale.

Obiettivo di quest’anno è la salvaguardia delle Isole Eolie, arcipelago italiano patrimonio UNESCO contraddistinto da un’elevata biodiversità. Ecco perché Davines ha scelto di supportare l’organizzazione internazionale Sea Shepherd, attiva nel contrastare la pesca illegale che minaccia la presenza di numerose specie ittiche nel Mar Mediterraneo.

Fino al 30 agosto – acquistando i prodotti SU per la protezione e la cura dei capelli al sole per un importo pari a 60 euro – si attiverà la donazione di 1 euro a Sea Shepherd Italia Onlus e, nello specifico, al progetto «Operazione Siso», i cui volontari, in collaborazione con la Guardia Costiera, individuano i FAD illeciti messi di frodo dai pescatori illegali e li rimuovono.

Coloro che aderiranno a Tuteliamo il Mare, riceveranno un telo mare realizzato in materiali 100% riciclati.

Vico Magistretti in mostra

Fino a domenica 12 settembre Triennale Milano rende omaggio all’architetto e designer milanese Vico Magistretti (1920- 2006) con una grande esposizione che ne ripercorre l’intero percorso progettuale.

Inizialmente prevista nel 2020 per celebrare il centenario della nascita di Magistretti, la mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Vico Magistretti e curata da Gabriele Neri, espone il prezioso patrimonio di disegni, schizzi, modelli, fotografie, prototipi e pezzi originali conservati nell’archivio dell’architetto milanese, insieme a materiali provenienti dagli archivi di aziende, istituzioni e privati.

Il rosso, colore distintivo di molti suoi progetti, costituisce una sorta di fil rouge, evocando quel connubio tra modernità (il rosso delle avanguardie) e tradizione (il rosso mattone della vecchia Milano) caratteristico del suo lavoro.

Sono esposti anche gli omaggi dei designer Konstantin Grcic e Jasper Morrison, allievi di Magistretti al Royal College of Art di Londra.