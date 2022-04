Mostre, aperitivi, feste e fiere: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

L'1° maggio quest'anno non offre un ponte da sfruttare per fare una vacanza e così molti milanesi rimangono in città per un weekend che comunque si preannuncia ricco di cose da fare.

L'allentamento delle restrizioni e l'arrivo - finalmente - delle temperature primaverili ci riportano la voglia di uscire e di stare insieme e Milano si fa trovare pronta con tanti eventi e iniziative.

Dalle mostre alle fiere, dagli aperitivi ai festival culinari, ecco le nostre proposte per il fine settimana.

Cosa fare a Milano il weekend del 1° maggio

The Art of the Brick

Torna a Milano la mostra che ha fatto impazzire grandi e piccoli, con oltre un milione di mattoncini Lego che formano vere e proprie sculture e opere d'arte.

È The Art of The Brick, raccolta delle costruzioni realizzate dall'artista Nathan Sawaya, che sarà visitabile da Ride Milano fino al 30 giugno.

Festival della Birra

In Piazza Città di Lombardia, dopo due anni di stop a causa del Covid, torna il festival dedicato alla birra artigianale.

Fino a domenica 1 maggio si potranno incontrare i mastri birrai di tutta Italia e seguire i corsi di approfondimento sul mondo della Birra Artigianale Italiana.

L'ingresso al festival è libero. Per le degustazioni serve il bicchiere serigrafato (5 euro).

Ad accompagnare le pinte anche stand culinari, con street food e un focus speciale sulla pasta cacio e pepe.

Ritorno a Expo

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio l'ex area Expo torna a nuova vita con l'apertura di MIND Village Milano Innovation District.

Gli edifici dell'Esposizione Universale sono stati riconvertiti rifunzionalizzati e i visitatori potranno ammirarli nel loro nuovo corso insieme a un ricco palinsesto di eventi che prevede laboratori per bambini, show di artisti di strada, concerti, talk e tanto altro.

Inoltre, si potrà approfittare del giro in mongolfiera per ammirare Milano dall'alto.

Bentornata, Cascina Martesana

A partire da venerdì 29 aprile riapre i battenti per la stagione estiva la cascina che affaccia sul Naviglio della Martesana.

Per tutto il weekend si terranno concerti, dj set e la consueta possibilità di mangiare o bere qualcosa con gli amici all'aria aperta.

Inoltre, si potrà ammirare la mostra fotografica Sul Sentiero del Bene, che raccoglie scatti provenienti dall'Asia e dall'Africa per rappresentare come, nonostante le difficoltà, la vita scorra in armonia.

Ingresso gratuito.

Mia Photo Fair

Fino al 1° maggio il Superstudio Maxi di Milano ospita l’appuntamento con la fotografia di Mia Fair – Milan Image Art Fair.

Per questa XI edizione della fiera saranno presenti 97 espositori provenienti sia dall’Italia che dall’estero.

Tra gli artisti da ammirare Jacopo Di Cera, che da anni porta avanti una ricerca che coniuga fotografia e matericità, la lettura documentaristica della realtà, soprattutto a sfondo sociale, con una resa materica delle immagini che ne sono rappresentazione (in foto una delle sue creazioni).

Aperitivo in Triennale



Sabato 30 aprile il giardino della Triennale ospita una festa all'aria aperta, nel cuore del Parco Sempione.

In uno spazio verde completamente all’aperto gli ospiti potranno gustare un aperitivo o un semplice drink e ballare accompagnati dalle note di alcuni dj.

È obbligatoria la prenotazione.

Fa' la cosa giusta

Da venerdì 29 aprile a domenica primo maggio torna la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di Mezzo Editore.

Nei padiglioni 3 e 4 di Fieramilanocity i visitatori potranno partecipare agli oltre 250 appuntamenti, tra laboratori, incontri e presentazioni, con una particolare attenzione ai temi della pace e dell’accoglienza ma anche della gentilezza, della cura del pianeta e del prossimo.

Tra le novità dell'edizione 2022 spicca la fiera dei Grandi Cammini, un nuovo progetto che punta a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta alla scoperta della cultura e delle bellezze italiane e internazionali.

Altra new entry Lome, azienda italiana che produce succhi a base di melagrana pugliese Friend of the Earth, a Km 0, senza zuccheri aggiunti, additivi, conservanti e coloranti (in foto).

L'ingresso a Fa' la cosa giusta è gratuito, con registrazione online obbligatoria.