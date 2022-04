Degustazioni, street food, mercatini e mostre: tutti gli eventi da non perdere per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana lungo

Il ponte del 25 aprile sarà forse meno "estivo" del weekend di Pasqua, perlomeno per quanto riguarda il meteo, ma per i milanesi non mancheranno comunque le cose da fare.

La primavera inoltrata infatti ha fatto risvegliare sensi e voglia di uscire e per la città si moltiplicano le iniziative rimaste in stand by negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Così torna il Festival dello street food e quello del gin, ma anche le iniziative all'aria aperta. Non mancano poi i locali nuovi da provare, i mercatini e le mostre.

Se state cercando qualche consiglio su come passare il fine settimana a Milano, ecco qui sotto tutti i nostri consigli.

Cosa fare a Milano nel weekend del 25 aprile

(Continua sotto la foto)

Gin & Sound

Da venerdì 22 a domenica 24 aprile a Milano in Piazza Città di Lombardia, si terrà la prima edizione di Gin & Sound, la fiera dedicata a uno dei distillati più antichi della storia che da qualche anno è diventato una vera e propria tendenza conquistando migliaia di estimatori.

Tre giorni dedicati al gin in tutte le sue declinazioni tra degustazioni, mixology e musica.

Gin & Sound saràl’occasione perfetta per conoscere e scoprire tutte le sfaccettature della quintessenza della bacca del ginepro: moltissimi i gin da ogni parte del mondo e prodotti con insolite e stravaganti botaniche, dalla profonda foresta amazzonica, agli oltre 50 gin provenienti dalla nostra penisola, spaziando dalle Alpi alle più note località marittime e all’entroterra delle nostre regioni, senza dimenticare ovviamente l’Inghilterra, la vera patria del gin.

Un’area degustazioni dove assaggiare oltre 150 espressioni del celebre distillato nella sua forma più pura oppure miscelato con l’abbinamento per eccellenza: l’acqua tonica. Sarà allestita, infatti, una sezione completamente dedicata al mondo delle acque toniche così da scoprire il connubio perfetto.

Non mancherà un’area cocktail per divertirsi a provare gli abbinamenti più insoliti e originali. Per apprezzare al meglio le degustazioni, Divin Pasta, il food truck specializzato in pasta fresca spadellata al momento, servirà una selezione delle proprie prelibatezze, mentre i DJ Set e la musica dal vivo creeranno la giusta atmosfera di festa.

Street Food all'Idroscalo

Dal 23 al 25 aprile all'Idroscalo fa tappa la VI edizione dell'International Street Food, manifestazione che porterà in città una tre giorni dedicata al gusto e ai piatti tipici del Belpaese, con specialità culinarie da nord a sud. Ma non solo.

Ben 30 cucine diverse per gli avventori, che potranno assaggiare prelibatezze tipiche di ogni regione d'Italia: arrosticini abruzzesi, polpo alla piastra, panini di mare e paella, fino alle bombette di Alberobello e alla porchetta romana.

Ma non mancheranno anche alcune peculiarità internazionali, dalle specialità messicane al banco argentino, il banco greco e i numerosi birrifici artigianali con cui accompagnare i piatti scelti.

David Bowie in mostra

Il Teatro Arcimboldi ospita David Bowie, The Passenger, by Andrew Kent, una nuova mostra fotografica interamente dedicata all'iconico artista britannico.

L'esposizione, allestita nel foyer del Teatro, racconta attraverso le immagini e i ricordi del fotografo americano Andrew Kent, un periodo specifico della vita di David Bowie, quello di metà anni '70.

In quel frangente, infatti, Bowie, stanco degli eccessi dell'american lifestyle, decide di tornare a vivere in Europa. Così, tra il 1975 e il 1976 il Duca Bianco di Young Americans e de L'uomo cadde sulla terra ricomincia da capo dalla Francia e dalla Germania in un periodo di grande rivoluzione personale e musicale che porterà alla creazione della trilogia berlinese.

Berlino fu la meta scelta per ricominciare in un semi anonimato, insieme al suo amico Iggy Pop e che offriva una diversità di prospettive e un mix di tensioni e ispirazioni per gli artisti dell'epoca.

La mostra raccoglie circa 50 scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti dall'archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico verranno fedelmente e filologicamente ricostruiti gli ambienti protagonisti della avventura Europea di Bowie a metà degli anni ’70: dal vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi.

E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni, per accompagnare il visitatore in un viaggio immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera del Duca Bianco.

East Market Record Day

Migliaia di dischi, CD e anche musicassette saranno protagonisti della nuova edizione di East Market che domenica 24 aprile festeggia il Record Store Day unendosi alle celebrazioni internazionali dedicate proprio ai dischi.

Assieme alle centinaia di migliaia di negozi musicali indipendenti in tutto il mondo, East Market ha allestito una speciale area con oltre 20 espositori musicali specializzati, che saranno all’evento tra i consueti 300 selezionati venditori da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti.

Accompagnano il market le aree food & beverage e i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

Nuove aperture di gusto

Questa settimana vi segnaliamo due nuovi posti da provare. Il primo - in foto - si chiama Cybus, si trova in Corso Venezia 29 e si propone come bottega di quartiere, punto di riferimento per una spesa salutare, responsabile e di altissima qualità.

Qui trovano spazio prodotti freschi, di salumeria, macelleria e una selezione di formaggi, la gastronomia con piatti pronti per asporto o da consumare in piedi per una pausa pranzo veloce e poi i vari corner dedicati a tutte le eccellenze: olio, tonno, pasta, spezie, cioccolato, dolci, caffè e tè, sottoli, conserve e prelibatezze che invitano a scoprire tesori, spesso inediti, di tutte le regioni italiane e in arrivo anche da altre geografie del mondo, oltre ai prodotti di chef stellati quali i fratelli Cerea di da Vittorio (3 stelle Michelin), Tommaso Arrigoni di Innocenti Evasioni, Marcello Trentini di Magorabin e Luca Marchini de La bottega da Re.

Cybus offre il servizio delivery spesa a Milano e, per chi non è nel capoluogo, l’e-commerce propone una selezione di gift box con i prodotti più interessanti.

Altra recente apertura è quella di wagamama, che ha inaugurato un nuovo ristorante all’interno del Bicocca Village.

Il locale offre un menù di oltre 50 piatti - tra i quali anche proposte vegane e versioni mini per i bambini - che coniugano i profumi e i sapori speziati della cucina orientale con l’attenzione alla nutrizione naturale.

Tra le pagine del menù un’ampia offerta: le bowls di ramen, le profumate zuppe di noodles, il tradizionale donburi, il riso cotto a vapore e servito con carne e/o verdure, il teppanyaki, i famosi ravioli giapponesi gyoza, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry. Per finire con un’ampia selezione di fresche centrifughe preparate al momento.

Visita alla Vigna di Leonardo e aperitivo

Domenica 24 aprile, sarà possibile - previa prenotazione con numero di posti limitato - partecipare a una visita alla Vigna di Leonardo e alla Chiesa di San Maurizio per fare un salto indietro nel tempo e rivivere l'atmosfera della Milano Sforzesca in cui operava Da Vinci.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.15 all’esterno della Chiesa di San Maurizio in Corso Magenta 13 e a seguire sarà servito un aperitivo a base di vino di Leonardo in un locale in zona.