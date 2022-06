Cosa fare a Milano per il ponte della Festa della Repubblica? Festival, mercatini, concerti, rassegne culturali: ecco tutti gli appuntamenti in programma

La Festa della Repubblica quest'anno cade di giovedì, regalando di fatto un bel ponte per il 2 giugno.

Ma se pensate che Milano sia già svuotata in vista dell'estate, vi sbagliate di grosso.

Proprio durante questo weekend partiranno rassegne e festival che faranno compagnia ai milanesi (e non solo) per tutta la bella stagione. E poi mercatini, visite guidate, degustazioni e molto altro, per un ponte tutto da vivere all'aria aperta. Anche in città.

Ecco i nostri consigli.

Cosa fare a Milano durante il ponte del 2 giugno

(Continua sotto la foto)

Un'estate al Carroponte

Il Carroponte riapre i battenti, e per celebrare l'occasione si rifà il look con un chiringuito in mezzo al parco e una festa di inaugurazione in programma venerdì 3 giugno a partire dalle 19.

Ci saranno: un rinnovato bar che serve bevande ghiacciate e cocktail in uno spazio verde – con sdraio a disposizione – dove sarà piacevole sorseggiare un cocktail, una birra o una semplice bevanda analcolica; un bistrot che propone tante specialità come burger (anche vegan) e patatine fritte, polpette della nonna e “pane e mortazza”; musica tutte le sere e concerti.

Nuove aperture

Finalmente anche Milano ha il suo angolo di Maine. Parliamo di Lob's, il primo format di ristorante specializzato nella vera cucina nordamericana, lanciato dal gruppo veneto DMO SPA, che ha aperto questa settimana in via Solari.

Un locale accogliente, in cui sentirsi quasi sulla costa dell'oceano, tra pescherecci, reti e aragoste, con un menù tutto da provare a più riprese. Si va dai lobster roll alle caesar salad (in versione classica o con aragosta, appunto), fino a piatti di mare e di carne.

L'idea è quella dei classici diner USA, aperti dalla colazione alla cena, con la possibilità del menu lunch infrasettimanale che comprende un piatto, acqua e caffè o la possibilità di scegliere dalla lunga e variegata carta.

Il menu di Lob’s è un concentrato di americanità, ma con una cura particolare nella scelta degli ingredienti. Le migliori materie prime vengono selezionate da partner certificati per assicurare la tracciabilità di ogni singolo prodotto e di ogni piatto.

Carne, frutta e verdura sono fornite esclusivamente da realtà locali per garantire la massima freschezza e diminuire l’impatto ambientale dell’attività. L’attenzione alla sostenibilità di Lob’s passa anche attraverso l’utilizzo di un’intera linea di delivery e take away rigorosamente eco-bio e compostabile.

Elton John a San Siro

Rocket Man saluta il suo pubblico italiano con uno show che il Times ha definito «lo spettacolo della sua vita».

Sabato 4 giugno Elton John sarà a San Siro con il suo iconico Farewell Yellow Brick Road The Final Tour.

Si tratta di un imperdibile ultima occasione per ammirare l'artista in Italia, per una delle ultime tappe in assoluto della sua carriera.

La Milanesiana al via

La rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi è giunta alla sua 23esima edizione.

Il festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti è quest'anno dedicato al tema "Omissioni".

Tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport, dal 4 maggio al 3 agosto, La Milanesiana arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.

Maggiori informazioni sul sito.

Posti e cose da provare in città

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Planted lancia insieme a FUD Bottega Sicula un menù 100% vegano e vegetariano. Planted.chicken, pulled e kebab diventano protagonisti di burger, burritos, pite, insalate e altri gustosissimi piatti in pieno stile FUD.

Sono 7 proposte che raccontano quanto sia possibile mangiare vegetale senza rinunciare al gusto: il Vegan Che Bab, una pita di grano farcito con planted.kebab, insalata mista, pomodoro, cipolla rossa, salsa tartara vegan, pesto piccante FUD, il burger Pulled Planted, racchiuso in un soffice pane artigianale con semi. Poi il Veggi Burrito con planted.chicken e servito con Golden Cis, salsa yogurt, peperoni, Mecsican FUD sous, pesto piccante FUD, insalata mista, pomodoro, cipolla, il tutto avvolto da una morbida pita (una vera delizia). Due invece gli special al piatto: il Big Vegan Bab e il Big Planted e due anche le insalate.

Ai Bagni Misteriosi, invece, torna l'aperitivo firmato GūD, che per l'estate 2022 in tutti i suoi locali lancia anche una nuova golosità, i Bao, i soffici panini tipici della cucina orientale farciti con una combinazione di ingredienti a base di carne, pesce o verdure.

Tre le tipologie previste a ogni cambio stagionale di menu: Italian Bao (con stracciatella, caponata di melanzane e basilico), Bubba Bao (gamberi, maionese, erba cipollina, zest lime) il cui nome è un omaggio al pescatore di gamberi amico di Forrest Gump, e Zen Bao (maialino morbido – pancia di maiale cotta a bassa temperatura e leggermente affumicata-, salsa zen fatta con una riduzione di miele, soia e sake, taccole e daikon); che possono essere acquistate singolarmente o nella combo da tre pezzi alle tre farciture.

Shen Yun, la Cina spettacolare

Danze ipnotiche, costumi tradizionali e musiche evocative: tutto questo è Shen Yun, lo show che si ripropone di riportare in auge la cultura leggendaria della Cina antica, fatta di spiritualità, arti marziali e valori buddisti e taoisti.

Uno spettacolo che è molto più di una performance artistica e che riporta alla luce una Cina ormai quasi del tutto sopita.

Appuntamento al Teatro degli Arcimboldi sabato 4 e domenica 5 giugno. Maggiori informazioni sul sito.

Nameless Festival

Dopo due anni di stop forzato, torna con la sua ottava edizione uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale dance e hip hop a livello nazionale e internazionale.

Dal 2 al 5 giugno a La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), una nuova ed esclusiva location di 200.000 mq ospiterà grandi nomi dell'elettronica, trap, hip hop e latin music: da Dj Snake a Tiesto, da Guè a Noyz Narcos, da Afrojack a Lil Pump a Ernia e molti altri.

Gli artisti si esibiranno su tre palchi differenti, suddivisi per generi musicali: Lake Tent, Mountain Stage e Molinari Igloo Stage.